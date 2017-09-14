Додано: Чет 15 січ, 2026 17:23

andrijk777 написав: Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно. Та це пояснюється дуже просто - такі як fler просто хочуть продовження війни. По тих чи іншим причинах їм це вигідно.

1 Закінчити Війну в 2022 - не хотіла педерація , бо вона (до речі так само як і Захід) вважала що зможе ЛЕГКО перемогти....Виявилось що це не так2 Тому, бо педерація виходила з нею сильною і почав проводити політику переведення педерації з глобального гравця в регіональний... але акуратно звіряючи свої кроки з тим щоб педерація не зірвалась з гачка і не почала ядерний апокаліпсис3 В 2024 Західний СВІТ зрозумів( бо переконався) що росія це колос на глиняних ногах і шляхом дозованого підсилення ЗСУ перевів війну в довготривале протистояння на виснеження.Резонно розуміючи , що 100 млрд доларів на війну які витрачала педерація в рік , в порівнянні з 100 млрд доларів які витрачали ЄС+США - це гра в одні ворота.3 Розвиток гри аналітики перевіряли на глобальних подіях - одна з яких втрата педерацією Сірії в грудні 2024 року.4 Після цьогов багатоходовочках...Алгоритм приблизно такий(на моє ІМХО )Пуйло переконаний що йому потрібно ще трошки часу і він купує цей час шляхом передачі під контроль Трампа тих чи інших матеріально/політичних плюшок.Типу - я тобі Сірію- а ти ще 3 місяці не передаєш Томагавки.....В 2025 - я тобі Венесуелу а ти не передаєш ТомагавкиВ 2026 - я тобі Іран а ти не передаєш Томагавки....5 Отже з 2022 по 2026 - педерація стала слабшою на 1,5 млн військових , втратила повністю ринок збуту енергоносіїв в Європі , починає втрачати контроль над танкерним сірим флотом, втратила мінімум 400 млрд на війну+300 млрд заблокованих+ в 2026 втратить 200 млрд від ціни на нафту нижче 40 доларів/барель6 Трамп наклавши лапу на нафту Венесуели і танкерний флот+ подивимось що буде з Іраном.. - легко буде ДИКТУВАТИ вимоги Китаю ( адже 80% поставок енергоносіїв в Китай-буде під його контролем)ВисновокРосія втратить статус глобального гравця ( а в найкращому варіанті розвалиться на два великих(до уралья і за уралья ) і пяток маленьких мусульманських республік)Китай втративши підтримку від Ірану/РФ - також змушений буде переорієнтуватись з глобальних захцянок на внутрішні перетворенняРізні терористичні проксі Хамас/Іділ і так далі - просто зникнуть з світової політичної карти бо їх суверенам буде вже не до них.