Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 15 січ, 2026 18:58
prodigy написав:
Сьогодні вперше зафіксовано факт управління БПЛА БМ-35 через Старлінк.
До цього Старлінк зустрічався тільки на БПЛА Молния.
Коли полетять шахеди на старлінк, це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців.
Це велика біда для нас. БПЛА з таким типом управління не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ.
(с) Сергей Флеш
Не зрозумів.
А наші дрони літають через Старлінк чи ні?
Додано: Чет 15 січ, 2026 18:58
...
Востаннє редагувалось fler
в Чет 15 січ, 2026 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 січ, 2026 18:58
ЛАД написав: prodigy написав:
........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично
Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).
>>> навіть при +16с спати буде дуже проблематично
Есть же туристические плитки/горелки - кирпич на огонь проблему отопления комнаты полностью решают. Главное за CO2 следить...
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 19:42
fler написав:
ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. Щоб ви розуміли, тцк знаходиться у приміщенні колишнього дитсадка і там завжди багато народу, зокрема родичів/друзів/знайомих бусифікованих, які привозять туди документи і речі. Дві ракети, Карл!..((
Бусифікованих тільки жалко і все
3
2
2
Додано: Чет 15 січ, 2026 19:45
_hunter написав: andrijk777 написав:
Не зрозумів.
А наші дрони літають через Старлінк чи ні?
Они, может быть и летали бы (если бы кто-то столько терминалов оплатил бы) - но санкции
У кацапів і вінда11 ліцензійна у беспілотниках стоїть... Ну нічого, головне що по марафону вони на віслюках в атаку йдуть
1
Додано: Чет 15 січ, 2026 19:46
fler написав:
ОБС каже, що сьогодні вранці в Мико дві ракети влучили у ТЦК. Щоб ви розуміли, тцк знаходиться у приміщенні колишнього дитсадка і там завжди багато народу, зокрема родичів/друзів/знайомих бусифікованих, які привозять туди документи і речі. Дві ракети, Карл!..((
Ну тцк це зсу і такаж ж легітимна ціль як построєніє на нагороду.
2
1
Додано: Чет 15 січ, 2026 19:48
andrijk777 написав:
..........
Ну це все вода.На яких умовах?
На яких умовах путин готовий, а Зеленський - ні?
Без озвучення умов, це дуже туманно.
Вы хотели, чтобы в 30-мин. интервью, где это был только один из
вопросов, Трамп озвучив умови?
Да и вообще это всё слова. Мало у Трампа пустых слов?
2
2
6
Додано: Чет 15 січ, 2026 19:55
prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав:
........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично
Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).
не вірю, давайте пруф (своє фото з термометром)
Ну я же не 20-летняя модель, чтобы выкладывать своё фото в мини-бикини.
А в чём проблема-то? Понимаю, если бы вы не поверили, если бы я написал, что вообще не укрываюсь или укрываюсь простынкой. Под одеялом вполне нормально.
2
2
6
Додано: Чет 15 січ, 2026 19:55
_hunter написав: ЛАД написав: prodigy написав:
........
навіть при +16с спати буде дуже проблематично, а для дітей навіть +17с критично
Я в спальне держу 16-17С.
Нормально. Под одеялом (полностью раздетым).
>>> навіть при +16с спати буде дуже проблематично
Есть же туристические плитки/горелки - кирпич на огонь проблему отопления комнаты полностью решают. Главное за CO2 следить
...
бывалый, для тебя главное следить на своевременным заходом 500ойро/мес от Шольца
завязывай гадить на форуме
1
1
Додано: Чет 15 січ, 2026 20:25
pesikot написав: Xenon написав:
Скоро буде рік, як Трамп "закінчив війну за 24 години"
Трампу когось потрібно звинуватити.
Себе він не буде звинувачувати, Путіна теж він не хоче звинувачувати, не дарма ж він йому аплодував та стелив червону доріжку
Хто залишается ? Зеленський )
Да, мотивы Трампа просты и логичны в данном вопросе. Но я бы хотел, чтобы грамотные люди не забывали о том факте, что Трамп уже дважды президент США. Т.е. опыта государственного управления ему не занимать. И когда он говорил (я думаю, что для дураков) что видит желание путина установить мир, то естественно было бы предположить всего лишь пару вариантов объяснения этому:
1. Трамп сошел с ума
. Но это бред, так как его супруга всегда рядом с ним, что позволяет сразу откинуть это предположение. Если супруга рядом, то с головой у Трампа все ОК. Кроме того процедура импичмента в США вполне работоспособна и американская система сдержек и противовесов давно доказала свою эффективность в вопросах предупреждения принятия глобальных антиамериканских решений.
2. Трамп прикрывает такой болтовней и, типа, странным своим поведением подготовку серьезной внешней операции
. У меня было два варианта такой операции: а)массовая поставка Томагавков Украине, способная уничтожить все желания кремля продолжать наступать в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Сумской областях. б)повторение масштабного удара по стратегическим объектам в росии (операция "Бпла из домиков номер 2").
Но в реальности оказалось посерьезнее: а)удар или пугающая имитация удара по резиденции путина в Валдае с последующим военным захватом российских нефтяных танкеров теневого флота кремля.
Из чего следует, что когда Трамп несет х..., то все не так плохо.
На афтершоке сегодня вычитал, к примеру, что думающая русня признает сложность просчитать Трампа и его несравнимо большую эффективность в противодействии кремлевской сво, чем это было при Байдене.
