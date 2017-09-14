|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:16
fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?
А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Буде якийсь аналог набу в росії? Тільки китайське? Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.
Banderlog
Повідомлень: 4441
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:32
Banderlog написав:
А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ?
fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?
Буде якийсь аналог набу в росії? Тільки китайське? Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.
Погано тим, що москалі себе позиціонують як велика держава, а по факту - васал Китаю
З приводу корупції в Китаї.
Багато розстріляли ? і як це вплинуло на корупцію ?
Зменшилась ? Чи не зменшилась ?
До речі, тебе б за контрабас та контрафакт кагору теж розстріляли б в Китаї.
Ти ще за боротьбу з корупцієй ? )
pesikot
Повідомлень: 13115
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 15 січ, 2026 21:44
Schmit
Повідомлень: 5367
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:05
Banderlog написав:
fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?
А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Китайці доречі за корупцію стріляють.
Розумієш, тигре, китайці створюють анклави в рф, витісняють кацапів з їхніх територій. Поки що це не критично для більшості з них, але з часом... хз.
fler
Повідомлень: 6075
З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1214 раз.
- Подякували: 1337 раз.
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:14
Schmit
Срочно ... когда уже Трамп предупредит Путина, га ? )
Или Трамп выбирает новую дорожку для Путина ? )
pesikot
Повідомлень: 13115
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:16
До речі, як там ЛАД ....
pesikot
Повідомлень: 13115
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:18
fler написав: Banderlog написав:
fler написав:
•Стать вассалом Китая
Що з переліченого можна віднести до "все добре"?
А шо воно означає стати васалом? Чим це погано ? Китайці доречі за корупцію стріляють.
Розумієш, тигре, китайці створюють анклави в рф, витісняють кацапів з їхніх територій. Поки що це не критично для більшості з них, але з часом... хз.
Петро перший відкрив вікно в Европу, а Путін це вікно закрив та забетонував
pesikot
Повідомлень: 13115
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Чет 15 січ, 2026 22:34
pesikot написав:Schmit
Срочно ... когда уже Трамп предупредит Путина, га ? )
Напевно одразу, як тільки 1000 фламінгів зроблять блекаут на москві.
Schmit
Повідомлень: 5367
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 277 раз.
