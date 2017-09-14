|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:52
fler написав:
Ви хоч одну людину з цих трьох знаєте особисто, щоб бути абсолютно впевненим? Це ж треба таку маячню нести. Звісно, можна цвяхи мікроскопом забивати, але навіщо? Вже ж обговорювали це тут не один десяток разів. Не бачу сенсу продовжувати.
Мені витачає статистики, щоб бути впевненим. На жаль, в нас всі вважають себе мікроскопами, а цвяхи забивати нема чим. Але ж це непатріотично - вважати себе мікроскопом, коли бракує молотків. Та й мікроскопів у Силах Оборони теж бракує, не тільки молотків. На жаль, дехто не дотягує ні до мікроскопа, ні до патріота.
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:03
sashaqbl написав: Banderlog написав:
Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.
Кажуть не працюють розстріли за корупцію. Он в якогось мера стільки всьтого знайшли недавно, що міряли готівку в тонах...
Хто каже що не працюють?
Олександр, до загальносуспільної мислі треба ставитись обережно, бо скоріш за все вона навязана. Та і давно не перевіряли...
Останній раз на території союзу за корупцію розстріляли в 1984
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:13
Banderlog написав:
Хто каже що не працюють? Олександр, до загальносуспільної мислі треба ставитись обережно, бо скоріш за все вона навязана. Та і давно не перевіряли...
Останній раз на території союзу за корупцію розстріляли в 1984
Я кажу. Мав досвід співпраці з китайцями, і сам туди їздив кілька разів.
