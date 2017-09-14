RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 11:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Ви хоч одну людину з цих трьох знаєте особисто, щоб бути абсолютно впевненим? Це ж треба таку маячню нести. Звісно, можна цвяхи мікроскопом забивати, але навіщо? Вже ж обговорювали це тут не один десяток разів. Не бачу сенсу продовжувати.

Мені витачає статистики, щоб бути впевненим. На жаль, в нас всі вважають себе мікроскопами, а цвяхи забивати нема чим. Але ж це непатріотично - вважати себе мікроскопом, коли бракує молотків. Та й мікроскопів у Силах Оборони теж бракує, не тільки молотків. На жаль, дехто не дотягує ні до мікроскопа, ні до патріота.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:03

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Китайці доречі за корупцію стріляють. Міндіча б розстріляли без варіантів.

Кажуть не працюють розстріли за корупцію. Он в якогось мера стільки всьтого знайшли недавно, що міряли готівку в тонах...

Хто каже що не працюють? :roll: :lol: Олександр, до загальносуспільної мислі треба ставитись обережно, бо скоріш за все вона навязана. Та і давно не перевіряли...
Останній раз на території союзу за корупцію розстріляли в 1984
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Хто каже що не працюють? Олександр, до загальносуспільної мислі треба ставитись обережно, бо скоріш за все вона навязана. Та і давно не перевіряли...
Останній раз на території союзу за корупцію розстріляли в 1984

Я кажу. Мав досвід співпраці з китайцями, і сам туди їздив кілька разів.
