Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:37

  sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

Все вірно, але... Соціально незахищені особи, це мало мобільні люди які стоять на обліку соц.служб. соц.служби у нас залишилися на рівні героїв України з Буковини, герої по підлизуванню владі, безпорадні телепні які мають бути звільнені за неналежне виконання покладених обов'язків) Чи мають бути соц.служби? так, але має бути і відповідальність ) лежача бабуля навіть у нормальність була мало потрібна, без світла соц.працівник знайде 1000000 причин які йому не дозволили дістатися клієнта, а клієнтів у нього також не 1 )
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:44

  sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.


Особенно если учесть,что солдаты 4 года уже сидят в таких условиях.
Война не закончится,пока тыл будет жировать и отделываться донатами. Война закончится тогда,когда она буквально,во всех ее многоликих представлениях-придет в каждый дом.
А она придет, мы видим что что процесс разворачивается.Еще лет пять, и побегут сами в ЗСУ,там хоть борщ и буржуйка есть.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:46

  sashaqbl написав:...
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

проблема не в прожити, а що якщо не буде опалення, й система розмерзнеться - оце проблема. спитай в свого колеги, який має на цьому знатися...
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:46

  Господар Вельзевула написав:
  sashaqbl написав:Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.


Особенно если учесть,что солдаты 4 года уже сидят в таких условиях.
Война не закончится,пока тыл будет жировать и отделываться донатами. Война закончится тогда,когда она буквально,во всех ее многоликих представлениях-придет в каждый дом.
А она придет, мы видим что что процесс разворачивается.Еще лет пять, и побегут сами в ЗСУ,там хоть борщ и буржуйка есть.

Ты уже бежишь в ЗСУ ?

Или ты ждешь, когда москали зайдут в Днипро и ты начнешь скупать квартиры занедорого ?
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:50

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:...
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

проблема не в прожити, а що якщо не буде опалення, й система розмерзнеться - оце проблема. ......

Эту "проблему" давно научились решать - банально сливая воду из системы...
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:54

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  sashaqbl написав:...
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

проблема не в прожити, а що якщо не буде опалення, й система розмерзнеться - оце проблема. ......

Эту "проблему" давно научились решать - банально сливая воду из системы...

ти це колись робив у великих масштабах, чи взагалі хоч в яких? чи прочитав в інтернеті? таку назву Алчевськ знаєш?..
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:56

  sashaqbl написав:Не знаю, наскільки ви будівельник, але я зі студентських часів памятаю(перевіряв на практиці), що при -25 ззовні, в НАМЕТІ -5, а при -10 ззовні - в наметі 0.
Ви у ваших лінійних розрахунках провтикуєте деякі моменти: джерела тепла у вигляді кількох тушок, те, що тепловтрата знижуєтся при зменшенні різниці температур і те, що тепловіддача тушки зростає при зниженні зовнішньої температури.
Ще теперішній досвід показує, що в норі можна лежати при -10 доволі довго, без обморожень і навіть не простудившить.
Щодо немовлят - полярні народи живуть в іглу, де температури близько нуля. І немовлята в них здебільшого виживають. Це теж факт.
Тому я не бачу особливих проблем пожити пару тижнів без опалення і електроенергії, в кого її немає. Ви не помрете.

вони не помруть, но таки будуть смердіти :lol: в мене тут довбанули підстанцію вчора. опалення нема. Для тих хто з києва, нема зовсім. в смислі на кп є генератори а тут де сплю нема, і ніби підпалити щось можно, но я поки краще посплю так.) В німецькому спальнику і канадській термобілизні.
Але завтра я буду спати 4 години в теплі, а решту сидіти в теплі і повар в нас з шеф з одеського ресторану... :lol: ідіть сюди. А як нема бажання то грійте воду і в пластикові бутилки в спальник. Я , до речі, поки без них.
так шо хватить скігліть Ви не помрете при плюсовій. А з лютого буде потепління
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 21:00

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:проблема не в прожити, а що якщо не буде опалення, й система розмерзнеться - оце проблема. ......

Эту "проблему" давно научились решать - банально сливая воду из системы...

...... таку назву Алчевськ знаєш?..

в этой стране - все как обычно
Внаслідок помилки комунальних служб, незважаючи на морози та припинення опалення, воду з труб не злили, через що замерзла вода їх розірвала.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 21:05

  ЛАД написав:...
Но бог с ней, с Финляндией. Наши ЗСУ сражаются не менее героически, но, как и финны, пока что победить не могут. А принять решение Финляндии Украина не готова. Посмотрим, как будет дальше.

P.s. Пока писал, очередная тревога и с десяток сильных взрывов. Причём, как часто взрывы начались раньше тревоги. Правда, и Синегубов, и Терехов пишут, что "за межами міста".

а яке рішення ми маємо прийняти? ми програли війну як союзники нацистської країни? Фінляндія не приймала рішення, вона ж капітулювала, чи не так?
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 21:08

  Banderlog написав:вони не помруть, но таки будуть смердіти :lol:
А з лютого буде потепління


Вот именно.
Потепление-точно настанет. Ни х..., ни блазень , ни даже Трамп не способен повлиять на это. Потому оно точно будет, но с квитня.
А когда наступит ротация? Вопрос риторический.
