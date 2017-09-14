RSS
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 21:14

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
а "бей жи.ов - спасай расею" - не підкажете, в якій країні так казали? 8)

В Российской империи.
И, кстати, очень много погромов было именно в Украине, которая тогда была частью РИ. И во время гражданской войны тоже..

А, вообще, весь ответ напоминает ужа на сковородке, что вполне характерно для ИРПпИ. Как и предыдущие.
Даже подборка ваших постов по вашему же требованию с откровенным "гаряче підтримав" действия США в Венесуэле, легко обходится "США ПОРУШИЛИ правила, але так, в умовах агресії проти України я ПІДТРИМУЮ ці ПОРУШЕННЯ проти країн, які висловилися на підтримку Раші. Венесуела та Іран - перші". Т.е. не требуется даже реальная поддержка по примеру Сев. Кореи, достаточно "висловилення". Против многих же країн вы согласны и хотите "порушення правил".
И для признания "порушення правил" вам потребовалась целая неделя. На отговорку фантазии не хватило. Сочувствую, трудно опровергать очевидные факты.

О переговорах тоже отсутствие логики не признали, а отделались сравнениями с Чехией в 1938. Правда, Чехии в 1938 не было, была Чехословакия. Но с историей у вас проблемы, понимаю. :)

И какой смысл с вами что-то обсуждать, когда вместо ответов одни отговорки.

це мені каже людина, де замість відповідей - мугикання "не можу, не буду" :lol:

що це порушення, я визнав відразу - то ви як завжди не хочете читати, що пишуть. але так, в поточних умовах не бачу сенсу це обговорювати. глобально це несе ризики для світового устрою, але зараз в нас конкретні ризики від нападу Раші (а що тут обговорювати? ТМ ЛАД). тому я не дуже поки цим переймаюся. ще б іранському народові допомогли скинути їх диктатуру - а там поговоримо про відновлення. гадаю після Трампа це зроблять. але так, ще треба переформатувати ООН й викинути агресора з РБ ООН.

ви не визнаєте очевидні речі, які вам не подобаються, але розкидаєтесь пафосно словами - почніть для початку з власних очевидних речей... ;)
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 21:23

  ЛАД написав:Так у шамана и Хаменеи "левак". :)
а то цей Хаменеї так переймається долею народу, що Reuters років ще десять тому порахувала, що напереймався вже на 95 ярдів дол. як власне й більшість цих захисників народу від західних імперіалістів. бо коли це відбувається з США, як в Саудівській Аравії, то вистачає всім й народові, й владі. а при різних ліваках чомусь на народ не залишається
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5922847#p5922847

спіймали, визнаю :D ліваки - це в Венесуелі. а тут святий отче, який захищає громадян від спокус Заходу, в першу чергу від спокуси жити навіть не багато, а хоч нормально. а як ще святий отче може мільярди заробити. тут православний один патріарх лише локті собі кусає :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 21:25

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
з приводу зброї - це ЛАД так каже, пересідачю з дивану на крісло. й був би років на 30 молодший - нічого б не змінилось ;)
..........

  Shaman написав:.......не рівняй всіх по собі, й не вигадуй, що я буду робити
.......


тоді переставай накидати на інших - а то сховався за віком, й давай геройствувати. справжніх ухилянтів він не бачить - бо там суцільний енурез. а от тих, хто щось каже на користь України - отут накидає - й навіть не цікавиться, хто чим займається в тилу ;)
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 21:54

  Shaman написав:.........
Фінляндія не приймала рішення, вона ж капітулювала, чи не так?

Не так.
Фінляндія не капітулювала.
А вы то ли не знаете историю, то ли намеренно искажаете.
Военные действия между Финляндией и СССР прекратились в сентябре 1944 года с подписанием Московского перемирия, в соответствии с которым Финляндия восстановила свои границы согласно Московскому мирному договору 1940 года, а также уступила Петсамо и сдала в аренду полуостров Порккала Советскому Союзу. Кроме того, Финляндия была обязана выплатить Советскому Союзу военные репарации , принять частичную ответственность за войну и признать себя союзником Германии. Соглашение также обязывало Финляндию вывести немецкие войска с финской территории, что привело к Лапландской войне между Финляндией и Германией.
https://en.wikipedia.org/wiki/Continuation_War
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:15

  Господар Вельзевула написав: Потому оно точно будет, но с квитня.
А когда наступит ротация? Вопрос риторический.
всі ми вмрем.тільки хтось раньше а хтось пізніше.
Майбутнього не знає ніхто.
Особливо в наших диких і прекрасних степах.
Он 18 річний син кадирова обіцяв викрасти зеленського,
но не пройшло тижня і сам попав в дтп.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:23

  andrijk777 написав:Тимошенко чіпати не варто.
Кучма садив Юлю - одержав Майдан
Яник садив Юлю - одержав Майдан
Тепер Зе садить Юлю :D :D :D


Юля глубоко заглотила крючок ФСБ давно. путин ее опутал своими сетями так, что она сделать готова для кремля практически невозможное.

Так, навскидку припомнить ее деятельность в интересах кремля всегда полезно.
1. Будучи при Кучме вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу она умудрилась грубо нарушить газовый договор с Газпромом, Договор о свободной торговле с росией, подведя тем самым Нафтогаз Украины под огромнейший штраф в 2001 году. Кучма штраф платить отказался из бюджета и пытался Юлю сразу посадить, но чудесным образом и 100% в ответ системно получил остров Тузла, пленки Мельниченко (без сомнения агент ФСБ), необоснованные обвинения в подставном убийстве журналиста, масштабные акции "Кучма геть!" с обвинениями в экономических проблемах в стране и это в период бурного экономического роста, сравнимого по уровню с китайским!!! Да кремлю пох.... ФСБ в таких операциях не сильно заморачивается в логике подобных акций для украинцев.

2. Будучи премьер-министром при Ющенко умудрилась сфальсифицировать документы от КМУ и на основании фальшивого разрешения дала распоряжение руководству Нафтогаз Украина подписать кабальный для всей Украины новый газовый договор по дурной цене и с дурными условиями, разорвав рабочий и выгодный прошлый контракт. Для выполнения условий этого нового договора перед Газпромом незаконно привлекала деньги иностранных инвесторов, ни сном не духом не подозревающих куда и на что на самом деле тратится их валюта из валютных резервов. Ющенко тогда говорил еще неосторожно и публично, что она набралась на посту премьер-министра кредитов как сучка блох (с).
