  #<1 ... 16466164671646816469
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 16:00

  Shaman написав:Алчевськ та Харків - різні міста, якщо що :lol:
та ладно, трохи різні. Такі проблеми по всій прифронтовій зоні. Може в херсоні зара нема проблем з опаленням? Чи мож по селах в запоріжжі? І люди якось справляються, без істерик.
Вся унікальність ситуації що війна після 22 року знову повернулась до києва но каби поки не долітають і арта не дістає.
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 16:00

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Если "злили воду усюди", то откуда лопнувшие трубы?
А Олег Попенко известный паникёр, которому не мешало бы вести себя скромнее.

В Харькове такие ситуации были уже не раз. Всё быстро восстанавливали. Это к вопросу, каким должен быть мэр - хорошим хозяйственником или политиком. И к обвинениям в адрес Терехова, что он говорил по-русски. Да пусть бы хоть на суахили.

які були ситуації не раз? півміста залишалося без світла та тепла під час морозів? вигадуй далі. така морозна зима вперше за роки війни, й до цього таких руйнівних обстрілів не було. просто зараз обстріли більш зосереджені на Києві, тому Харків поки трохи легше. й то ТЕЦ атакують регулярно, чи не так?

Единственное, что правда - не было таких сильных морозов.
Всё остальное, как обычно, ложь.

И я понимаю, разоблачение лжи воспринимается болезненно и, когда нечего возразить, вы опускаетесь до элементарного хамства. И "гнила людина" это именно вы.
Что вы имеете ввиду под "анонімним доносом" понятия не имею, но на ваш viewtopic.php?p=5924366#p5924366 жалобу сейчас напишу.

Ігор Терехов
Харків під обстрілом. Ворог бив по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі. Є поранений.

Пошкодження дуже значні — і це не той випадок, коли “трохи підлатали й поїхали далі”. Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом.

З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви — не безкінечні, навантаження — пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу “з’їдає” можливості для стабілізації.

Треба розуміти просту річ: коли критична інфраструктура б’ється знову і знову, система не встигає повноцінно відновлюватися — вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення — довшим і важчим. .....
26.5Kviews 15:31


P.s. Жалобу написать не получилось - сообщение уже обжаловано. Есть ещё порядочные люди на форуме. В отличие от вас.
  #<1 ... 16466164671646816469
