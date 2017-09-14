RSS
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:16

  flyman написав:[
А що з нетойвосними і младовпенсами? Їх знайшли чи ще шукають? А що з "ненавченими воювати" але під броньою?

І дєла потєряні всі знайшли, чи і не шукали?
Діагнози непридатності по зору офіційно ставили на влк , чи самі собі?
Зображення


Тех тоже еще рано :lol: - нужно решение принять о принятии решения...


Як і про депортацію взад івакуіровавшихся..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 18 січ, 2026 13:21, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17632
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:18

  prodigy написав:
  Banderlog написав:я тобі скажу в чому він полягає. Потужний піаніст тільки робить від що хоче про щось домовлятись, він хоче царювати довічно поки війна і мандрувати по світу то до макрона заскочить на урляляй з ляпіздронами то на чай до англійської королеви... а в цей час людям на морозі ноги відриває... і поки народ буде підтримувати цю безбожну владу поки і буде війна.

Трампа спитали вчора, чому він передумав атакувати , може ви ким то порадились
Відповідь Трампа: я порадився з Дональдом Трампом, і тому передумав

Иии?..
- "нет лучшего способа получить тупой ответ, нежели задав тупой вопрос" (с)
_hunter
 
Повідомлень: 11302
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 13:29

  prodigy написав:
  Shaman написав:але чомусь обрав собі церковну владу, яка далеко розійшлася з Богом, - й так захищає. хоча щезаючий Брегет - це ж чудо, теж такий хочеш?


Banderlogi-це сектанти рпц, на них факти і доводи не впливають,
кирило ссцить їм в очі наче божа роса :mrgreen:
які доводи? Є робота на яку нема охочих. То що треба робити? Правильно збільшувати оплату поки охочі не знайдуться або роби сам. А доводи засунь собі глибоко в шухляду.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4483
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
