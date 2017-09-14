І дєла потєряні всі знайшли, чи і не шукали?
Діагнози непридатності по зору офіційно ставили на влк , чи самі собі?
Тех тоже еще рано - нужно решение принять о принятии решения...
Як і про депортацію взад івакуіровавшихся..
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:16
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:18
Иии?..
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:29
які доводи? Є робота на яку нема охочих. То що треба робити? Правильно збільшувати оплату поки охочі не знайдуться або роби сам. А доводи засунь собі глибоко в шухляду.
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:42
й кому потрібен мир?
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:47
ось що відбуваєтсья насправді.
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:52
кому потрібні умови від України, хто їх ніяк не побачить?
стаття трохи про інше, але інфографіка з умовами теж є. чомусь картинки не грузяться. схоже не всі провайдери дають доступ до хостінгу картинок.
й перелік потенційних кандидатів мені подобається, можна ще Пороха додати. Юля схоже спеклася, але подивимось - вона як фенікс
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:55
И уже в четвертый раз за сегодня - ну ок, нашли способ Перелома - так чего не используют? 🤔
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:59
чекаємо, коли Трамп в черговий раз зрозуміє, що йому водять по губах, що таке не пасує для найвеличного лідера й додасть додаткових санкцій/дій - вже попередні нафтові санкції різко погіршили економічне становище Раші. але є ще інші дії. Венесуела не дасть збрехати
Додано: Нед 18 січ, 2026 14:09
Моя особиста позиція была бы такой же.
Если бы мне хоть кто-то внятно объяснил, на что можно/нужно рассчитывать.
Я как-то отвечал на вопрос шамана, чем отличается ситуация СССР в 1942 от нашей.
В 1942 у Союза была достаточно развитая по ьем временам промышленность. Эвакуипованные заводы начинали и быстро наращивали производство оружия, вся промышленность перестраивалась на военное время.
Были союзники и надежды на 2 фронт.
Даже без 2 фронта союзники воевали. Пусть даже в Африке, но оттягивали на себя немалые силы врага. + Германии приходилось держать на западе немалые силы, опасаясь высадки и открытия 2 фронта.
Союзники давали любое оружие без всяких ограничений.
Проблем с мобилизацией не было и были большие человеческие ресурсы. БОльшие, чем у Германии. Всё-таки перед войной население было 200 млн.
Сегодня вы говорите: "трохи підзаїбався". А вам в ответ: "Денег нет, но вы держитесь". Никто даже не заикается о том, чтобы вас заменить. Хотя бы временно.
На что можно рассчитывать сегодня?
Оружия у нас больше не станет - США поставки прекратили (хорошо хоть разрешили Европе покупки для нас), а Европа больше не потянет.
Людей в армии больше не станет. У вас в части почти нет СЗЧ, но это, скорее, исключение. Когда называются цифры 200 тыс. СЗЧ это уже... Само понятие СЗЧ меня удивляет. Раньше это называлось просто дезертирство и наказывалось сурово. Появление аббревиатуры СЗЧ - просто попытка "смягчить" ситуацию.
Преимущество в людских ресурсах (и очень большое) на стороне врага. Наш реальный мобресурс, думаю, не больше 9 млн. Это максимум, без учёта, что среди этих 9 млн. есть много непригодных к службе по здоровью (реально непригодных, а не по липовым справкам). Не берусь называть %, но, думаю, он достаточно высокий, со здоровьем населения у нас неважно. И плюс необходимость бронирования достаточно значительной части. И я не имею ввиду охранников АТБ, а тех же энергетиков, коммунальщиков, ...
С учётом этого наши потери (убитые и раненые с потерей боеспособности), думаю, приближаются уже к 10% мобресурса (реального).
Ни расчёта, ни даже надежд на прямое участие в войне войск "партнёров", по-моему, нет. ни у кого.
Мы уже давно ведём чисто оборонительные бои, нет даже никаких попыток на контрнаступление, в лучшем случае, чисто тактические контратаки.
В результате даже наши потужники рассчитывают не на какие-то наши успехи, а исключительно на крах РФ. Или просто на развал федерации, или хотя бы на финансовый крах. Это, конечно, возможно. В принципе. Но тут такое: " Пока сонце зійде, роса очі виїсть". Пока что признаков именно краха не заметно. Ну, продают они средства из Фонду національного добробуту, ну, запустят они печатный станок, как цитирует prodigy. Если даже всё это правда, это не приведёт к финансовому краху. Да, инфляция вырастет, так у нас она тоже растёт, и что? Инфляция это не крах государства. Конечно, никто этому не радуется, но живут государства и с высокой инфляцией. Нехорошо, но не погибают.
Даже на "границы 2022" уже, похоже, никто не рассчитывает. Т.е. даже на "пиррову победу" надеяться не приходится. А разрушения продолжаются. В результате мы можем получить "пирров мир". И чем дальше, тем больше шансов на это. А будет ли серьёзная помощь Запада в восстановлении после войны совсем не уверен. У них хватает своих проблем.
Я уважаю ваше решение - воювати. Но народ в целом этого не хочет. Люди не хотят поражения, но воевать за это не хотят. В том числе и "потужники". Хотят, чтобы кто-то сделал это за них, без их участия.
Ещё один аргумент - "Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись".
Я уже писал, не буду повторяться - мир создаёт возможности и для нас. Мы можем сохдать серьёзные укрепрайоны, минные поля, ...
А вообще flyman вчера вечером выложил ролик Дроздова - viewtopic.php?p=5924458#p5924458. Дроздов мне не очень нравится, да ив этом ролике я не во всём с ним согласен, но кое в чём он прав. И я совсем не уверен, что в случае заключения мира Путин снова нападёт в скором времени. А с учётом того, что ему уже 73 года... Его смерть в обозримое время более вероятна, чем крах и, тем более, развал РФ.
P.s. С радостью услышу толковое опровержение моих высказываний.
Додано: Нед 18 січ, 2026 14:11
Може хто має координати волонтерів треба профінансовувати обладнання на 1080 грн для зенітного ракетного дивізіону 29 окремої важкої механізованої бригади
