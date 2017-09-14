Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в четверг неожиданно встретилась в Киеве с Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками , заявив агентству Reuters, что ожидает в ближайшие недели направить на утверждение совета фонда новую программу кредитования на сумму 8,1 млрд долларов. По словам Георгиевой, это будет первый визит в Украину с 2023 года, и программа поможет разблокировать средства других учреждений для страны. Во время поездки в столицу, которая держалась в секрете до ее прибытия поездом на рассвете, она почтила память павших солдат и осмотрела энергетическую инфраструктуру, пострадавшую от российских ударов.
Сибарит написав:Он просил подарить или нужна официальная волонтерка?
Наскільки памʼятаю, Василь по собівартості постачає військовим дещо необхідне. Здогадуюсь що зараз знов виник запит на якусь річ, в якій вже вкладено його праця (за яку він не бере гроші) , але дарувати ще і витратні матеріали , та ще і на постійній основі, він справедливо не бажає. Тому звернувся сюди задля мінізбору на це. Паралельно цікава вийшла рефлексія «бігунців» , які з німеччин дуже переймаються долею України (але всі дописи виключно про поразки України, критику держави, ігнорування будь яких успіхів і досягнень) , ну і очікувано жодної копійки допомоги ЗСУ.
Увы: очень многих морально подкосили заявления о том, что обозные стрелочники кубышки из страны в экстренном порядке вывозят