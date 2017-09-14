RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16488164891649016491>
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:00

  prodigy написав:ЛАД
стосовно того, чому Фінляндії вирішила не воювати проти Червоної Армії у 1944році

ситуація порівняно з 1939роком змінилась
три причини :
-США і Британія були на боці СССР
-Червона Армія у 1943-44 значно перевершувала по потужності (і головне за досвідом) армію зразка 1939року
-Сателіт Фінляндії гітлерівська Німеччина була не межі економічного краху(синтетичний бензин не від розкішного життя)

Фінляндія виклала на ваги всі аргументи за і проти і почала вести таємні переговори з ссср ще у 1943році, згідно домовленностей Фінляндія мала розпочати війну проти Німеччини у Лапландії.

Ну що це за брєд і альтернативна історія? Напевно з радянських підручників історія.

1. Фінляндія воювала(оборонялась) проти СРСР в 1944:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vyborg%E2 ... _offensive
15680 вбитих фінів і 45000-60000 вбитих червоноармійців!!! і це менше ніж за 2 місяці бойових дій. Це в 5-10 разів більш інтенсивніша війна(по смертях) ніж наша.
І співвідношення втрат - лишній раз підкреслює як прекрасно фіни воювали.
Я читав окремо за цю війну - в Вікі більш-менш правда.
2. Може фіни і вели якісь переговори з СРСР в 1943, але точно нічого домовлено не було. Зокрема в квітні 1944 СРСР висунула умови, які фіни відкинули. В результаті 9 червня 1944 СРСР почав наступ.
3. Червона Армія дійсно була сильна а фіни не мали союзників(окрім Рейху) тому пішли на мирні угоди. - це вірно.
А війну "у Лапландії" почали саме як результат цих угод(цієї війни) а ніяк не в результаті якихось домовленостей в 1943.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7275
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:13

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Banderlog


Чисто з поваги до вас


З чого-чого?
ну западенець я. Культура така :lol: ми людим добрий день добрий вечір кажем. Я до речі з людьми на Ви і до жінки по імені отчєству звертаюсь)
Я часом і песікоту Ви пишу :lol:

їх там два, залежеть з якого боку дивитися
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42146
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:16

  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:В мене інша точка зору
І вона не вірна..
Я ж Вам описував
Я продаючи Вам щось сплачую ПДВ тільки як різницю між суми проданого Вам і суми купленого ..
Ви як мінімум пятий в ланцюжку покупців, перед вами ще чотири , які так само як я є одночасно і покупцями і продавцями..
На пальцях
Продавець 1 - нічого ні в кого не купував, просто своїми руками створив нехай цукор на 60 грн ..._________після продажу заплатив 10 ПДВ
Покупець 1 він же Продавець2
.

як це так ? для цього спочатку треба купити техніку, ГСМ, добрива, насіння... а там ПДВ
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4522
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:33

  Water написав:Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?

Напевно не розумієте.
Подорожчає не ВСЕ, а тільки товари з цих країн. В США вроді :D ринкова економіка і конкуренція пристойна. Люди перейдуть на інші товари/інших виробників.
І головне - це створює умови для внутрішнього виробництва в середньостроковій перспективі.

Взагалі, якесь неприродньо-негативне ставлення до цих трампівських мит.
В Україні є величезні мита на авто - і нічого, вони працюють десятиліттями. Хоча внутрішнього виробництва авто немає.
В США - внутрішнє виробництво є, але мита то дуже погано чомусь.
Напевно це наслідок пропаганди проти Трампа.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7275
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:42

  andrijk777 написав:
  Water написав:Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?

Напевно не розумієте.
Подорожчає не ВСЕ, а тільки товари з цих країн. В США вроді :D ринкова економіка і конкуренція пристойна. Люди перейдуть на інші товари/інших виробників.

Ну как бы рыночная экономика с конкуренцией так и работает. Большую долю рынка занимает оптимальный по цене/качество товар. Если он исчезает, то его заменяет тот который до этого проигрывал конкурентную борьбу, то есть более дорогой, или худший покачеству. Рынок это однозначно ухудшит, снизив конкуренцию.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Пон 19 січ, 2026 12:44, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 12:44

_hunter

Но цепляться к совершенно посторонним людям "О! - я тут человечков нашел - вот они заплатят!" - это уже вообще зашквар..


Покажіть цитату таких формулювань?
Я запропонував разом закрити потребу. Ви злились, бо держава вам болить лише в форматі «хай скоріше капітулює, бо на кордоні німецького ухилянта чекають в бусік (резерв переливається непристойними кольорами, а заїхати дуже хочеться)
То насправді я на вас наговорив? Ви донатите на ЗСУ?

Розкажіть детальніше , як ви встановлюєте зменшення кількості донатів?
Чи ваш роботодавець, який дає завдання демотувати може вам підкаже як йде обрахунок? Бо відкритих джерел нема, але ви знаєте якось.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17646
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:04

  Hotab написав:_hunter

Но цепляться к совершенно посторонним людям "О! - я тут человечков нашел - вот они заплатят!" - это уже вообще зашквар..


Покажіть цитату таких формулювань?
......
Розкажіть детальніше , як ви встановлюєте зменшення кількості донатів?

Увы, но модераторы - понимая всю зашкварность момента - удалили.
Тут только кусок цитаты от удаленного поста остался: viewtopic.php?p=5924609#p5924609

Просто поверил обозному стрелочнику на слово. Глупо, согласен... :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:07

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:
  Water написав:Може я чогось не розумію в економіці, але вищі мита повинні вдарить по товарам, які імпортує USA, тобто, в першу чергу все подорожчає для пересічних?

Напевно не розумієте.
Подорожчає не ВСЕ, а тільки товари з цих країн. В США вроді :D ринкова економіка і конкуренція пристойна. Люди перейдуть на інші товари/інших виробників.

Ну как бы рыночная экономика с конкуренцией так и работает. Большую долю рынка занимает оптимальный по цене/качество товар. Если он исчезает, то его заменяет тот который до этого проигрывал конкурентную борьбу, то есть более дорогой, или худший покачеству. Рынок это однозначно ухудшит, снизив конкуренцию.

Но рынок - это же не _только_ цена. Выше уже писали про Ланосы: несмотря на все заградительные пошлины - они какие-то доли процентов в продажах получали...
_hunter
 
Повідомлень: 11313
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:13

  sashaqbl написав:Трохи мінусів по Венесуелі:
- Китай позбувшись венесуельської нафти, збільшить закупки російської
- важелів на збивання ціни в нього поменшає(раніше купляв у Росії, Ірану і Венесуели, тепер лишилися тільки Росія та Іран)
- швидко наросити видобуток у Венесуелі, щоб збити світові ціни, судячи с публікацій, не вийде, це питання багатьох років
- не факт, що Трамп захоче збивати ціни, оскільки США - експортер нафти.

Все трохи намішано.
Головне - Венесуела добуває МАЛО нафти і мало впливає на світову ціну.

-Китай купляє в РФ досить за-дешево. А наразі уся російська нафта продається. Тому, якщо Китай збільшить закупки, то якась країна зменшить закупки. Для РФ - один фіг виходить.
-швидко не вийде, але повільно може вийти.
-факт! дешева нафта -> дешевий бензин -> американці щасливі. Це так працює. Експорт там незначний, мізер для економіки США.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7275
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:13

  _hunter написав:Но рынок - это же не _только_ цена. Выше уже писали про Ланосы: несмотря на все заградительные пошлины - они какие-то доли процентов в продажах получали...

Всё сводится к цене. На этом примере: Ланосы получали цену выше рыночной стоимости, покупатели иномарок получали цену с более высоким цеником, который включал заградительные пошлины.
Ланосы стабильно пользовались спросом, благодаря вполне удачной конструкции, ТТХ, простоте ремонта и большого ассортимента дешевых запчастей, не только дело в заградительных пошлинах.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16488164891649016491>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 191999
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 393755
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1098901
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.