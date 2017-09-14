RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.

походу ви затримались десь у 2010 році,
просто вражаєте своїми знаннями вже не перший день

На борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) российской авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс из Сочи и загоревшегося после приземления в аэропорту турецкого города Анталья, за последние 3,5 года произошли 15 авиапроисшествий, три из них - осенью. На это в понедельник, 25 ноября, обратило внимание "Агентство. Новости".


багато компаній взагалі відмовились цього гроба з крилами

Несколько иностранных авиакомпаний, включая Brussels Airlines, CityJet (Ирландия), а также мексиканская Interjet, массово отказывались от эксплуатации SSJ-100 из-за технических проблем, высокой стоимости обслуживания и ряда инцидентов, таких как катастрофа в Шереметьево в 2019 году. Российские компании, такие как «Ямал», также приостанавливали закупки, а «Аэрофлот» — главный эксплуатант — считал его наименее надежным.



МС-21 (российский среднемагистральный самолёт) ожидается к началу лётной эксплуатации с пассажирами в 2026-2027 годах, при этом сертификация импортозамещённой версии с двигателями ПД-14 завершится к концу 2026 года, а получение первыми авиакомпаниями может произойти в 2027 году. Хотя самолёт уже летает в рамках сертификационных испытаний, его серийное производство с российскими двигателями и начало регулярных коммерческих рейсов пока отстают от первоначальных планов.
почали виробляти 2017році, планували запустити в серійне виробництво у 2019, потім Covid, далі війна, кожного року строки переносяться, у 2022р писали про 2025й, зараз про 2027, но 1 тисячі літаків, як хвалився путін 100% не буде

