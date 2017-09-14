При применении ТЯЗ, возможно, так и будет.Letusrock написав:
Думаю зараз всі погодяться що шановні партнери проковтнуть бомбардування ТЯЗ по Україні, і жодна світова ядерна війна не почнеться.
Навіть якщо випадково одна така ракета попаде по Польщі то теж зроблять вигляд що це випадково або максимум це рішуче засудять / зберуться на консультації та вишлють полякам противогази
Всеобщая война не начнётся.
Но вряд ли спокойно проковтнуть. Как минимум, санкции уже должны быть очень суровые, не такие, как сейчас.
Ну и страны, которые сегодня не особо выступают против РФ, будут вести себя гораздо решительнее.
И не думаю, что при всём своём маразме Путин решится на это.
И по чисто военным соображениям - единичное применение ТЯО особо ничего не даст. Можете посмотреть радиус действия при взрыве 1 кт и 10 кт, например здесь -