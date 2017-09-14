RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16502165031650416505
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 10:40

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А применение ЯО чревато перерастанием войны в мировую с риском уничтожения всего человечества.

Думаю зараз всі погодяться що шановні партнери проковтнуть бомбардування ТЯЗ по Україні, і жодна світова ядерна війна не почнеться.
Навіть якщо випадково одна така ракета попаде по Польщі то теж зроблять вигляд що це випадково або максимум це рішуче засудять / зберуться на консультації та вишлють полякам противогази
При применении ТЯЗ, возможно, так и будет.
Всеобщая война не начнётся.
Но вряд ли спокойно проковтнуть. Как минимум, санкции уже должны быть очень суровые, не такие, как сейчас.
Ну и страны, которые сегодня не особо выступают против РФ, будут вести себя гораздо решительнее.

И не думаю, что при всём своём маразме Путин решится на это.
И по чисто военным соображениям - единичное применение ТЯО особо ничего не даст. Можете посмотреть радиус действия при взрыве 1 кт и 10 кт, например здесь - https://gelios.ua/ru/taktychna-yaderna-zbroya-radius-urazhennya-ta-jogo-osoblyvosti/ или здесь - https://homester.com.ua/ru/taktychna-yaderna-zbroya-radius-urazhennya-ta-naslidky/. А массированное применение ТЯО уже не сильно отличается от использования стратегического. И по последствиям, и по возможной ответной реакции.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38375
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16502165031650416505
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 192574
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 394511
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1099713
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15439)
20.01.2026 09:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.