Я не перечислял "досягнення великого пуйла" и не искал специально примеры, привёл то, что случайно попалось в новостях. И даже не пробовал считать прибыль от этого. Но я там привёл и другой пример. Понятно, что геологоразведка даст доходы не завтра и не гарантированно. Хотя не знаю результаты "радянських геологічних матеріалів", которые послужили "основою для проведення дослідження". Возможно, они дают уверенность в успехе. Эти доходы могут быть весьма большими.
вони вже освоїли Східну Сибір?
немає раціональної причини захопити Донбас. та й всі розуміють, що метою була ВСЯ України. ну не змогли...
Banderlog написав:ну пару ракет ро дніпру це не обстріли... явно притихло.але якщо зеля зара знову взбрикне то да знову путін вдарить по енергетиці.
Може вдарить, а може й ні. В них теж далеко не необмежені можливості для ударів. Там далі потепління. Тому не факт що будуть витрачати далі ракети на трансформатори.
будуть їм більше нема на що ракети витрачати, потепління це так, але не думаю що різниця в споживанню між 15 градусами морозу і 5 така вже суттєва може відсотків 30 добавиться а це значить що там де 16 годин нема електрики її не буде 10 -12 годин. Все одно гра вартує свічок. Київ при населенні в 10 процентів України займає десь третину економіки України... отже логіка в продовженні ударів є.
тобто чесно визнаємо, що Раша воює саме з цивільними - бо на фронті далеко не все так добре, як вони один одному звітують. тому тим, хто любить порівнювати, щось я не бачу, щоб США воювали з цивільними, намагалися зробити суттєве погіршення рівня життя населення бомбардуваннями.
це терор, звичайний терор - тільки засоби терору сучасні, а ідеологія - примітивна...
Shaman написав:літаки вона може виробляти далеко не всі. навіть якіст су чи міги, про великі й мови немає. те саме з танками. якщо зараз перекрити імпорт з Китаю - не буде ані ракет, ані навіть дронів. все, що є на Раші - це м'ясо, й те закінчується.
Іл-76 - достатньо великий? РФ самостійно будує винищувачі, будує великі транспортні літаки. Є певні проблеми з будівництвом комерційно успішних пасажирських без колаборації з Заходом, але загалом авіабудування в РФ на доволі високому рівні.
Згідно з даними витоку, російська промисловість не здатна самостійно виробляти ключові компоненти для Су-57. Для цього потрібні високоточні верстати та обладнання з ЄС і США, постачання яких зупинилися після запровадження санкцій.
Су вони ще якось роблять, з МіГами здається все. коли ви кажете про рівень - рівень - це обладнання. відповідне обладнання Раша не виготовляє, й навіть Китай здається не все. а так на західних верстатах Раша може щось робити, немає верстатів - не може нічого.
В першу чергу в них виробництво авіації – це зараз Су-35 та Су-34. Приблизно до ескадрильї на рік вони можуть виробляти. Тобто це 8-10-11 літаків на рік вони виробляють, Су-34 і Су-35
Також росіяни мають виробництво Су-57. Це так званий винищувач пʼятого покоління. Але росіяни можуть виробляти мінімальну кількість таких літаків – приблизно 2-4 одиниці щороку.
У Росії існує виробництво танків з нуля тільки на одному підприємстві, це "Уралвагонзавод" й це виробництво – це танки Т-90. Найцікавіше – це кількість. Вони мають потужності виробляти на місяць менше ротного комплекту, приблизно 5-6 танків на місяць