RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16535165361653716538>
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 11:55

ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.
[/quote]

Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?
Andrey2512
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 04.04.22
Подякував: 79 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:01

  Andrey2512 написав:
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.


Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?
спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде
d44
 
Повідомлень: 820
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:02

  fox767676 написав:
  Hotab написав:От я дуже не впевнений (був) що одрук. Добре що пояснили


это вы наверное в каких-то токсичных чатах рос-украинского диалога много времени проводите. там да, так общаются

Подібні одруки пропускають ваші гаджети, а час проводжу я 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17673
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?
спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде


кличте штайнмаєра, будемо писати формули
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5154
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:03

  Andrey2512 написав:
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.


Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?

Думаю цього року дожмуть. Вже всі будуть знати що(ще гірше) нас чекає наступної зими.
Але я думаю буде компромісний варіант. Щось типу сірої(нейтральної) зони.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 23 січ, 2026 12:03, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7306
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:03

  Andrey2512 написав:
ЗСУ мають залишити територію Донбасу, це є важливою умовою російської сторони, – пєсков.

Цікаво, коли нас таки до цього дожмуть?

Нас це кого?
ЗСУ там вже давно немає, є російськомовні шахтарі, комбайнери, металурги, які захищають власну землю від москальської наволочі.
Так уйлу й передайте.
Water
 
Повідомлень: 3804
З нами з: 06.03.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:06

  d44 написав:[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде

А який сенс у цих виборах і референдумі?

Ну от уявіми що пройшли вибори Президента і референдум по території і люди проголосували за Зеленського і за те що НЕ віддавати Донбас

Ііі? Що тоді далі робити?
Xenon
 
Повідомлень: 5640
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:08

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:От я дуже не впевнений (був) що одрук. Добре що пояснили


это вы наверное в каких-то токсичных чатах рос-украинского диалога много времени проводите. там да, так общаются

Подібні одруки пропускають ваші гаджети, а час проводжу я 😅


з контексту мало бути очевидно, що пост не міг бути спрямований проти українців,
навпаки проти етнофолізмів які зачіпають і українців у т.ч.
навіть просто "русские" у негативній конотації менш шкідливо, хоча б не чіпають пра-пра-..-пращурів
а у вас що за гаджети, що дефіси не виправляють ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5154
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:13

  Xenon написав:
  d44 написав:[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде

А який сенс у цих виборах і референдумі?

Ну от уявіми що пройшли вибори Президента і референдум по території і люди проголосували за Зеленського і за те що НЕ віддавати Донбас

Ііі? Що тоді далі робити?


просто зробити голосування не таємним
якщо після виникнуть труднощі - буде відомо до кого звертатися, хто готовий допомогти, а хто вже підвтомився
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5154
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:20

  Xenon написав:
  d44 написав:[спочатку будуть "дожимати" йухла щоб погодився на рпв для проведення виборів та референдумів по територіях. А далі треба дивитися що буде

......
Ііі? Що тоді далі робити?

А с Крымом - что сделали?
_hunter
 
Повідомлень: 11339
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 16535165361653716538>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 194611
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 396546
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1102600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.