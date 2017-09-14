видимо в кацапстане всё прекрасно с экономикой раз уже такое вводят )) новсти изза стены
ФНС дала банкам команду перейти в режим тотального контроля за повседневными тратами россиян с последующими блокировками. В фокусе не крупные переводы, а именно ежедневные покупки: продукты, доставки, аптеки, бытовые расходы. Алгоритмы теперь сопоставляют официальный доход человека со средним чеком в супермаркетах и сервисах доставки. Если расходы стабильно превышают «разрешённый» уровень, то система помечает клиента как потенциально скрывающего доход. Отдельно отслеживается частота покупок и общий месячный объём трат.
Новая модель уже работает в автоматическом режиме и при сильном расхождении между задекларированным доходом и реальным потреблением банк получает сигнал и блокирует счёт до объяснений. Под удар попадают даже обычные уа 40–50 тысяч, но регулярно тратит в магазинах и доставках вдвое больше. Контроль сместился с разовых операций на стиль жизни. Теперь для внимания ФНС достаточно не перевода, а продуктовой корзины, которая «не вписывается» в официальный доход. И именно такие бытовые траты становятся новым триггером финансовых ограничений.
В настоящее время Украина эксплуатирует три атомные электростанции общей мощностью 7,7 гигаватт. Четвертая станция, крупнейшая в Европе, Запорожская АЭС, оккупирована Россией и не работает. Текущий дефицит электроэнергии составляет около 10 гигаватт, который лишь частично компенсируется импортом, а это означает, что властям приходится вводить масштабные веерные отключения, во время которых целые регионы остаются без электричества на несколько часов. Один из источников в отрасли, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности темы, заявил, что атомная энергетика в настоящее время обеспечивает до 80% потребляемой в Украине электроэнергии, где практически не осталось других действующих генерирующих мощностей. Поскольку большая часть украинских тепловых электростанций выведена из строя в результате российских авиаударов, демонтаж атомных электростанций приведет к обрушению городской инфраструктуры, заявил источник в отрасли. Ранее Зеленский заявлял, что внутреннее производство и импорт покрывают лишь около 60% спроса. Министр экономики Алексей Соболев заявил на прошедшем на этой неделе Всемирном экономическом форуме в Давосе, что российские обстрелы с октября 2025 года нанесли ущерб генерирующим мощностям Украины мощностью 8,5 гигаватт, включая тепловые и гидроэлектростанции. ....... Александр Харченко, директор влиятельного независимого Центра энергетических исследований в Киеве, заявил, что 10 ключевых подстанций обеспечивают транспортировкой более половины электроэнергии, потребляемой Украиной от атомных электростанций.
budivelnik написав:Моє життєве кредо Виступати проти тверджень які не відповідають істині і пофігу на якому паркані вони зафіксовані.... Тому я сперичаюсь ( а подекуди й хамлю) Ладу - коли він просуває твердження які вигідні педерації і не вигідні нам. Так само я сперичаюсь з різними теоретиками від економіки, які вірять всьому що написав кристальнєйшей душі чєловек - гетьманцев.... Тому найпростіший(найпримітивніший )приклад для Вас уявіть що я і Ви закінчили курси перукарів в одному місці і прийшли влаштовуватись на роботу Знайшли найближчі перукарні які знаходяться одна напроти другої на різних частинах вулиці і читаємо На дверях кожної один і той самий напис Зарплата працівнику виплачується повністю , після сплачених обовязкових податків Тільки одна перукарня-Платник ПДВ а інша - ні... Так як для Вас ПДВ платять споживачі то Ви йдете в ту яка платник ПДВ я йду в іншу. Прийшов до кожного клієнт, і Ви і я його постригли і він заплатив нам по 120 грн ___Ваша пеуркарня______________________________моя____________ ________З отриманих нами по 120 грн сплатила_________________ 20 ПДВ_______________________________0 ПДВ 18 ЄСВ______________________________21,7 ЄСВ 19 ПДФО+ВЗ__________________________22,6 ПДФО+ВЗ 63 Вам на руки______________75,7 мені на руки... Якщо ПДВ платить споживач - то чому менше отримали Ви ? а я отримав не тільки більше, а ще й на пенсію відправив більше...
Виходить святоша гетьманцев вам збрехав заявляючи що ПДВ не є податком на зарплату і є непрямим податком який платить споживач.. Цікаво- а НАВІЩО він це зробив? і тут з богообразного оліку вилазить диявольська пика.... Суть в тому що цей святоша збирає для Бюджетників... а всі Бюджетники НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПДВ Тому чим більше цей маніпулятор забере у Вас - тим більше він зможе розподілити між Бюджетниками.. І от тут виникає кілька питань Виходить спроба ввести ПДВ на всіх - це просто черговий рейдерський маневр який погіршить життя сімей тих хто створює на користь життя сімей тих хто перерозподіляє? Але тоді погіршиться життя 70% населення заради покращення 30% (не найпотрібніших) Тепер розумієте що ПДВ це питання яке загрожує подальшому існуванню України більше ніж педерація?
Я не обладаю знаниями бухгалтера. В сети можно найти следующую информацию: ........ Мне Гетманцев ничего не заявлял. Я впервые слышу эту фамилию в привязке к теории относительно ПДВ.
Опять же непонятно почему именно попытка ввести ПДВ для всех есть угроза ? Может быть угрозой является применение не той формы ПДВ или взымание ПДВ как такового ? Вроде как США как обходятся без него, если не ошибаюсь.
Підсумуємо 1 Бухгалтерських знань у Вас немає 2 Податковим законодавством Ви не займались 3 Про спробу протягнути через Бюджетний комітет правку по якій всі в кого ОБОРОТ більше 1 млн грн -*примусово стають платниками ПДВ-Ви не чули...
В мене запитання А чому тоді дозволяєте собі сперичатись з підприємцем з тридцятилітнім стажем по питаннях коло яких і близько не стояли ? Просте пояснення для таких як ви 1 Є зарпалата і прямі податки на зарплату -22ЄСВ+18ПДФО+5Військовий=43% 2 Є Бюджет і ВВП наприклад в 2024 році ВВП________ - 7 658 659 млн грн Бюджет_____ - 1 746 270 млн грн або 22,8% від ВВП 3 Поясніть тоді Якщо в країні МАЛО виготовляють то оподатковувати треба ВИГОТОВЛЕННЯ чи споживання ? 4 Якщо оподатковувати споживання, щоб збалансувати то як так виходить що гетьманцев вже маючи навантаження на Фонд Оплати Праці 43% ( майже в два рази вище від середнього податкового навантаження ) хоче за рахунок примусового переведення всіх (крім Бюджетників) з оборотом в 1+млн грн рік ( а це ВСІ підприємства/підприємці з кількістю працюючих більше 3-х осіб) хоче підняти його до 57% 5 Чи погоджуєтесь Ви що ЗА ЗАРПЛАТУ живуть найбідніші, а раз так то чи не загрожує стабільності Держави ДОДАТКОВЕ оподаткування саме найбідніших ?
Xenon написав:я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?
и никакие мифические "гарантии безопасности" и 100500 подписаных бумажек не спасут. Ведь Херсонская и Запорожская области так и останутся в кацапской конституции, и они потом найдут предлог пойти спасать СВОИХ граждан в эти области под любым предлогом попутно оттяпавая Одесскую, Николаевскую и т.п и т.д
Так, повод почати наступну війну вони залишать. Можливо через 7 років і почнуть, можливо навіть через рік. Но рік без війни це рік без війни. Для того щоб не почалась треба працювати. Ніяких гарантій безпеки не буде. Яких ще гарантій ви з потужним не підписали? 100 літню з британією?
Hotab написав:ЛАД Да непонятно Вам відомо що зараз розказують дітям в Росії і на окупованих про цю війну? Без «денацифікаці» кацапів (яка не очікується) є шанс що підручник перепишуть? І коли?
Ещё раз. Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх биди-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю. Думаю, весь этот бред закончится гораздо быстрее.
Это да. Кремль легко переобувается. До 39 - фашистский агрессор и угроза мир, 39-41 партнеры и дружба скрепленная кровью, 41 - снова бей фашисткую гадину. или свеженький пример: 2015 Турция пособник терроризма, НАТОвская подстилка, 2016 друг и партнёр. Про Трампнаш вообще не заикаюсь, там эмоциональные качели как у 15 летнего подростка.
Другие переобуваются не тяжелее. Сегодня яркий пример - Трамп. Бывает через день, а, бывает, и по несколько раз в день.
ЛАД написав:про ракети розповідав и, например, будивельник. И многие другие.
Будівельник і зараз (після того як за 1400+ днів по нам прилетіло 4000+ ракет -що ракети то хєрня..... А також Будіельник переконаний що навіть якщо війна протягнеться ЩЕ 1400+ днів, то прилетить по нас в ДВА рази менше ніж вже прилетіло.... а раз так, то на майбутнє педераційні ракети це в два рази менше ніж та хєрня яка по нас прилетіла за перших чотири роки...
В Будівельника питання Скільки цивільних загинуло під ударами цих 4000 ракет враховуючи навіть смерті які відбулись від заморожування будівель? Відповідь - цю кількість можна порівнювати з одним Маріупольським театром, чи з Бучею.... А раз так То чим ці вундервафлі так страшні?
Xenon написав:я думаю все понимают , что даже если Украина сейчас согласится на вывод войск из Донецкой области, то через 5-7 лет будет следующий заход кацапов с вероятностью выше 100% ?
а що буде через 7 років продовження війни і з якою ймовірністю?
кацапи підуть звільняти "свої ЗАКОННІ конституційні землі". а привід вони вигадають любий і ніщо і ніхто їм не завадить
Ответ невразумительный. Через 7 лет непрерывной войны ЛБЗ будет там же, где сегодня? Вони не "підуть звільняти", а будут продолжать это. Ч о будет к этому времени с Украиной и РФ? Подозреваю, что ещё на 7 лет войны сил не хватит ни у них, ни у нас.
90 років тому вже 2 ідіоти ділили Польщу, і чим все закінчилося? тепер знову 2 ідіоти ділять - Україну тільки
Тем, что часть довоенной Польши принадлежит Украине, а часть Беларуси. Но 210 лет назад раздел обошёлся Польше гораздо дороже. Она просто прекратила существование.
Xenon написав:просто зробити голосування не таємним якщо після виникнуть труднощі - буде відомо до кого звертатися, хто готовий допомогти, а хто вже підвтомився
Можно проще. Никаких бюллетеней. Из комнаты для голосования 2 двери. Кто "за те що НЕ віддавати Донбас" - выход в правую дверь. и там сразу присяга (кто не принимал) и в учебку. Кто против - выход в левую дверь и на руки бронь. Результаты будут очевидны без всяких экзит-полов и трактовок политологов.
Можна І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників? І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ? ну і ще 1 млн киян/галичан ?
fox767676 написав:Можно проще. Никаких бюллетеней. Из комнаты для голосования 2 двери. Кто "за те що НЕ віддавати Донбас" - выход в правую дверь. и там сразу присяга (кто не принимал) и в учебку. Кто против - выход в левую дверь и на руки бронь. Результаты будут очевидны без всяких экзит-полов и трактовок политологов.
Можна І що будеш робити з 2 млн осіб які ЗГОЛОСЯТЬСЯ захищати СВІЙ Донбас від педераційників? І ще з 1 млн запоріжчів/дніпропетровців ? ну і ще 1 млн киян/галичан ?
Проблемы - особенно такие фантастические - рекомендуется решать по мере появления