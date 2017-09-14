|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:40
fox767676 написав:
відчули козацького драйву
То ли еще будет!
Я верю в силу потужного, не может это вот так закончится.
" я- ваш вирок!"
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1185
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 56 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:41
Hotab написав:ЛАД
Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю.
Ще раз питаю. Війну цю, як будь яку іншу, в школі кацапи вчити будуть? Однозначно. Фільми вже знімають і будуть знімати. Лінія там однозначна: хохли погані, визволителі ванюші гарні.
Умовно завтра підписують мир . Не суть важливі територіальні моменти, але влада ця як мінімум до перевиборів, ми від своєї історії і трактовок війни не відмовляємось , для нас це війна і далі оборонна і справедлива, кацапам ми приписуємо і далі роль агресорів і сволоти . (чи треба переписати? Ви як вважаєте?)
То що, кацапи раптом через 10 років назвуть цю агресію помилкою? З чого б це без наприклад радикальної зміни всієї кацапії: влади, устрою. Бо зараз я від вас читаю лише бубонніння: війна закінчимось - будемо дружити
. Без притомних аргументів,
ЛАД так і писав раніше - війна закінчится і українці повинні якось продовжити жити в дружбі з росіянами.
Не росіяни повинні якось визнати свою провину чи вибачитись, ні.
Українці повинні змиритись
pesikot
Повідомлень: 13199
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:41
Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
Так Киевляне - который без света по 10-12 часов сидят - и так в курсе...
Вы отстали от жизни,пан Хантер.
Искренне рекомендую вам Тредс. Там вы узнаете и про неделю без света и отопления, в локальных случаях, посмотрите фото разорванных труб,замерзших унитазов, халабуд с одеяла возле батарей и не будете писать про 10-12 часов без света.
Как любят там писать- "это роскошный максимум"
я про 12 часов без света.
У нас в Днепре последние дни 1,5 часа днем и 3,5 ночью.
Ношу дрова в камин ведрами, вспоминаю детство, печь на угле, которую умел топить с 8-и лет и пословицу "не жили хорошо-нечего и начинать"
hunter з Німеччини щодня бачить різні картинки по Києву. Позавчора у нього виїхали 600 тисяч киян (двіжа в Києві не було), вчора він писав, що 3 млн киян метушаться у пошуках е/е, створюючи корки в місті, сьогодні вже пише, що просто сидять.))
До речі у Мико так само, як і в Дніпрі, але кількість людей не змінилася. Те саме можу сказати про кількість авто - скільки їх паркувалося під будинком, стільки й зараз паркуються (у Києві під будинком у мене теж так само).
fler
Повідомлень: 6096
З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1337 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:42
Hotab написав:ЛАД
Если "в школі кацапам будуть далі розказувати про фащистів в Україні , як їх били-мочили, жаль що трохи не до кінця", то останемся врагами. Но в то что это продлится на десятилетия, не верю.
...... Бо зараз я від вас читаю лише бубонніння: війна закінчимось - будемо дружити. Без притомних аргументів,
Ну не будем дружить - да и не будем. Что это сейчас меняет?..
_hunter
Повідомлень: 11350
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:44
fler написав:
Позавчора у нього виїхали 600 тисяч киян
Вы публично клевещете на Кличко? 🤔
_hunter
Повідомлень: 11350
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:45
Господар Вельзевула написав: fox767676 написав:
відчули козацького драйву
То ли еще будет!
Я верю в силу потужного, не может это вот так закончится.
" я- ваш вирок!"
Видимо какого-то цадика уманского гайдамаки в прошлом серьезно обидели, поэтому проклятие вышло такое сильное
мне вот интересно когда путин зеленскому голову кадырова подарит
на др или опосля
fox767676
Повідомлень: 5164
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 215 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:53
pesikot написав: Banderlog написав:
Думаю зеленський буде пробувати зривати домовленості путіна і трампа знову, но підтримки єс вже сподіватись не варто. Трамп не зря їх шантажував гренландією.
Щоб щось зірвати, це має місце бути
а домовленостей між путіним и трампом - немає
Тож і зривати нічого
ну якщо зеленський зірве ті домовленості яких не має
то побачиш, що і почнуться ракетні удари по енергетиці і набу візьме когось за жабри з ближнього оточення Піаніста.
Banderlog
Повідомлень: 4514
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 19:56
Banderlog написав:
ну якщо зеленський зірве ті домовленості яких не має
то побачиш, що і почнуться ракетні удари по енергетиці і набу візьме когось за жабри з ближнього оточення Піаніста.
А що, удари по енергетиці припинилися?
sashaqbl
Повідомлень: 2581
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:09
sashaqbl написав: Banderlog написав:
ну якщо зеленський зірве ті домовленості яких не має
то побачиш, що і почнуться ракетні удари по енергетиці і набу візьме когось за жабри з ближнього оточення Піаніста.
А що, удари по енергетиці припинилися?
з учорашнього обіду майже припинились. Сьогоднішні відключення аварійні, через перевантадення вцілілого обладнання. Ситуація в енергетиці у п’ятницю, 23 січня ще більше ускладнилася через вихід об’єктів генерації в аварійний ремонт.
Про це повідомила компанія «Укренерго», яка є оператором енергосистеми України.
Як сказано в повідомленні, вранці у п’ятницю ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася, через що в більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.
Як пояснили в «Укренерго», це сталося через те, що одразу кілька об’єктів генерації вийшли в аварійний ремонт. У компанії кажуть: обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування, вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту.
Для того, щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення.
Banderlog
Повідомлень: 4514
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:10
sashaqbl написав: Banderlog написав:
ну якщо зеленський зірве ті домовленості яких не має
то побачиш, що і почнуться ракетні удари по енергетиці і набу візьме когось за жабри з ближнього оточення Піаніста.
А що, удари по енергетиці припинилися?
В столичных пабликах второй (или третий) день подряд пишут "информация а готовности СтратАвиа" - уже три дня оно заканчивается ничем...
_hunter
Повідомлень: 11350
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
