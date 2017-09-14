



Гренландія – це покарання за роль Європи в Україні

Європейці можуть очікувати на те саме, поки



Риторика президента Дональда Трампа щодо Гренландії повністю вивела європейських лідерів з рівноваги. Чи було це передбачуваним ефектом погроз Трампа, чи президент просто хоче захопити острів, на даному етапі не має значення — найважливішим об'єктивним впливом, який викликали переговори щодо Гренландії, є вплив, який вони матимуть на НАТО, так званий «трансатлантичний альянс», та війну в Україні.



Хоча це майже не стосується до суті, мабуть, варто спочатку розглянути морально-правове питання. Як би там не було, мені шкода народу Гренландії, який потрапив у гру, до якої він не був готовий. Тим не менш, лицемірство, яке витікає з європейських столиць, є огидним. Вони поводяться так, ніби односторонні дії Сполучених Штатів проти території, яка їм не належить, є викликом Мандату Небес. Однак лише кілька днів тому ці ж лідери вітали так звані «поліцейські дії» Трампа в Каракасі, Венесуела.



Згадайте, що коли Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав Трампа «татусем», даючи світові уявлення про брудні стосунки, що склалися між Сполученими Штатами та їхніми мазохістськими васалами в Європі, Рютте мав на увазі удари адміністрації Трампа по ядерних об'єктах Ірану. Якщо відкинути оцінку дій у Венесуелі та Ірані, суть полягає в тому, що європейці цілком нормально ставляться до військового втручання в інші країни, якщо ці країни перебувають поза священним альянсом. Згадується коментар віце-президента Європейської комісії Жозепа Борреля у 2022 році про те, що світ за межами європейського «саду» фактично є «джунглями», і тому, як можна зробити висновок, тут діють закони джунглів.





Однак це не просто випадок майже ностальгічного, неоколоніального расизму нинішніх європейських лідерів — брудної маленької фантазії, яку вони опосередковано втілюють у життя через втручання «татуся» у свої старі кочівлі. Європейські лідери так само мало піклуються про населення Європи. Не було жодного обурення, коли адміністрація Обами бомбардувала Лівію, що призвело до хвилі міграції, яка зруйнувала європейську соціальну структуру. Вони також не були обурені, коли таємниче вибухнув трубопровід «Північний потік», що започаткувало деіндустріалізацію Європи. Вони вітали все це. Вони виступають проти втручання Трампа в Гренландію лише тому, що воно зачіпає їхнє его та викриває їх як слабких підлеглих, якими вони довго були.



Гренландська драма — це нарцисична європейська драма в усіх сенсах цього слова. Європейський клас лідерів — це глобальний жарт, з якого сміються в столицях усього світу. Однак вони можуть це терпіти, бо досі бачать свій деіндустріалізований, політично нестабільний, спустошений війною континент як «сад» для решти світових «джунглів». Це ілюзія, якої не бачили в Європі з часів Гітлера, який коротив свої останні дні в берлінському бункері, і її сприймають такою, якою вона є, від Вашингтона до Москви та Пекіна. Але ця ілюзія достатньо сильна, що дозволяє європейській еліті зберігати самовладання під час своїх самовпевнених подій — подій, які з кожним днем ​​стають менш важливими та менш актуальними. Проблема з гренландськими заходами Трампа полягає в тому, що вони втручаються в ці маленькі потьомкінські села, які хвора еліта побудувала для себе.



Мовою, популярною серед європейської еліти, просякнутої новітньою європейською філософією та культурою: погроза Трампа захопити Гренландію показує європейцям, що «Великого Іншого» не існує. Мовою структуралістів, популярною в Європі, «Великий Інший» – це символічна система соціальних припущень, норм і кодів, яка існує для структурування соціального середовища. Ключовим вузловим моментом у європейському «Великому Іншому», який об’єднує соціальне середовище в Європі, яке ми могли б назвати, спираючись на Борреля, «садом», – є ідея про те, що Америка завжди маячить на задньому плані як доброзичливий батько, татусь, який забезпечує порядок у саду та тримає джунглі на відстані. Погрозою захопити Гренландію Трамп глибоко образив європейську еліту, припустивши, що, можливо, сама Європа є частиною джунглів, а сад – це ілюзія.





Чи вся гренландська сага покликана відучити дитячих європейців від американської соски, я не знаю. Якби я міг здогадуватися, я б сказав, що дискусія щодо Гренландії почала набирати обертів, і адміністрація Трампа побачила в цьому ідеальну можливість саботувати токсичні стосунки, що склалися між Сполученими Штатами та Європою, особливо з початку війни в Україні. Якою б не була етіологія, зараз абсолютно очевидно, що американці використовують гренландське питання як палицю, якою вони розмахують, щоб завдати європейцям жорстокого та публічного побиття.



Чому адміністрація Трампа відчуває потребу публічно шмагати європейців, як неслухняного слугу? Тому що європейці не слухатимуть. Президент та його оточення неодноразово, недвозначно, говорили європейцям, що війна в Україні має закінчитися, і Європа має знайти якийсь спосіб жити в мирі з Росією. Але європейці повернулися до своєї звичної злої форми та використовують усі доступні їм засоби, щоб саботувати будь-які переговори, а тим більше будь-яку майбутню архітектуру безпеки, на кожному кроці. Їхня стратегія, схоже, полягає в тому, щоб спробувати продовжити війну до 2029 року, коли до влади прийде претендент від Демократичної партії та буде боротися з росіянами.

Ця позиція не просто аморальна; вона також є маячнею. З моральної точки зору, ліберальна еліта в Брюсселі та інших європейських столицях культивувала цинізм щодо українських життів, який межує з ритуальним кривавим жертвопринесенням. Це огидно, і цивілізовані люди в майбутньому сприйматимуть це так, як є