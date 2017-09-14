|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:55
Water написав:
Слухав не тільки "Голосамєрікі", а й усілякі "Радіодамаск", "Радіотірана"
.
wow!
Неочікувано 👍
Як ви там, ревiзіоністів у школі таврували?
Востаннє редагувалось fox767676
в Нед 01 лют, 2026 10:57, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5226
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 431 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:57
холява написав: _hunter написав: Дюрі-бачі написав:
Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.
увы, но этим путпм все режимы идут: неосведомленных о происходящем людей легче в узде держать...
Добрий ранок .
....це хто неосвідомллений ?
...ті що кинули та зрадили свїх побратимів ,Батьківщину ?
Все вони добре усвідомлюють !
до речі ...ви і ваш син є звичайними зрадниками .СВІДОМИМИ
ДУМАЮ І МАЮ НАДІЮ ,що тій
хлопець (Федоров) даст раду ухилянтам та зрадникам ...
тей
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4575
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 643 раз.
- Подякували: 527 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:00
Дюрі-бачі написав:
Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.
Начнем с того, что Федоров - ярый цифровизатор. С его приходом, использование смартфонов должно увеличиться. Впрочем, я никаких перемен не заметил.
Похоже, на каком-то этапе возникло недопонимание. Именно функционал смартфонов используется достаточно активно, на мой взгляд, даже слишком. Борьба идет с использованием телефонной связи там, где это чревато раскрытием дислокации. На нуле, естественно, связь включать нельзя.
Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9275
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21723 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:09
katso написав: _hunter написав: katso написав:
Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?
был тут на форуме один "законопослушный правдоруб" с югов - так тот не то, что не отказался, но даже в налоговую не сообщил - как того Закон требует...
Вот это претензия... У остальных же все по белому, все ж сообщают в налоговую про свой первый миллион, зарплаты в конвертах, продажи на олх, правда?
Не уверен, что они все используют прилагательное "законопослушный"...
И это не претензия - это я вам просто показываю: нет смысла заниматься гаданием - есть вполне реальные примеры.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11430
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:11
Сибарит
Деталей не знаю, не настільки дружні відносини, з його слів "прийшла чужа бригада, весь взвод ТРО погрузили і кудись повезли, нічого не пояснили, всі смартфони демонстративно знищили, навіть рідним не дали подзвонити і категорично заборонили використовувати за наказом міністерства" В результаті транспорт підбили (дрон чи не дрон ХЗ) а мій знайомий в СЗЧ. Запорізька область.
Мобілізували знайомого влітку, не за власним бажанням.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5884
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:14
Xenon написав: _hunter написав: Xenon написав:
Забавная уступка - "мы не будем требовать то, что и так не можем захватить"...
пропущено ключевое слово - "пока"...
В обозримом долгосрочном будущем они и не смогут это сделать силой.
Да, сейчас кацапам основательно помогает Дональдак, но он же не вечный и рано или поздно его наконец грохнут(или сам сдохнет) и осенью после выборов в Конгрессе наконец его власть начнет шататься.
И тогда вопрос с помощью от США может опять поменяется в нашу сторону
Не заметно, что они куда-то спешат...
А может и не поменяться: у Штатов в скором времени Тайвань может появиться. Опять же с экономикой там не все гладко ... - могут решить, что другое Полушарие - им вообще не интересно.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11430
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:21
Сибарит написав:
Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами.
Дюрі-бачі написав:
смартфони демонстративно
знищили
Вот видите, деталей Вы не знаете, но публично принесли "информацию", подав ее как глобальное явление, да еще и дофантазировав цели.
Теперь кто-то перенесет ее в популярные соцсети, по дороге добавив еще красок. Так и рождается деза. Сама. Врагу даже делать ничего не нужно.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9275
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21723 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:26
Сибарит написав: Дюрі-бачі написав:
Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.
Начнем с того, что Федоров - ярый цифровизатор. С его приходом, использование смартфонов должно увеличиться. Впрочем, я никаких перемен не заметил.
Похоже, на каком-то этапе возникло недопонимание. Именно функционал смартфонов используется достаточно активно, на мой взгляд, даже слишком. Борьба идет с использованием телефонной связи там, где это чревато раскрытием дислокации. На нуле, естественно, связь включать нельзя.
Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.
Бабушкафон не ізлучає лучі?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42250
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1627 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:28
Сибарит
+++
Може ще "мисливець на шкряків" (ху...нтер) щось зрозуміє...
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5342
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:28
flyman написав: Сибарит написав:
И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.
Бабушкафон не ізлучає лучі?
Читать сообщения, на которые отвечаете не пробовали?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9275
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6510 раз.
- Подякували: 21723 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|199452
|
|
|1493
|401637
|
|
|6076
|1109298
|
|