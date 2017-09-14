RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16635166361663716638>
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Слухав не тільки "Голосамєрікі", а й усілякі "Радіодамаск", "Радіотірана".


wow!
Неочікувано 👍
Як ви там, ревiзіоністів у школі таврували?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 01 лют, 2026 10:57, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5226
З нами з: 13.06.20
Подякував: 431 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 10:57

  холява написав:
  _hunter написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.

увы, но этим путпм все режимы идут: неосведомленных о происходящем людей легче в узде держать...


Добрий ранок .

....це хто неосвідомллений ?
...ті що кинули та зрадили свїх побратимів ,Батьківщину ?
Все вони добре усвідомлюють !

до речі ...ви і ваш син є звичайними зрадниками .СВІДОМИМИ
ДУМАЮ І МАЮ НАДІЮ ,що тій хлопець (Федоров) даст раду ухилянтам та зрадникам ...

тей
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4575
З нами з: 23.05.14
Подякував: 643 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:00

  Дюрі-бачі написав:Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.

Начнем с того, что Федоров - ярый цифровизатор. С его приходом, использование смартфонов должно увеличиться. Впрочем, я никаких перемен не заметил.
Похоже, на каком-то этапе возникло недопонимание. Именно функционал смартфонов используется достаточно активно, на мой взгляд, даже слишком. Борьба идет с использованием телефонной связи там, где это чревато раскрытием дислокации. На нуле, естественно, связь включать нельзя.
Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9275
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21723 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:09

  katso написав:
  _hunter написав:
  katso написав:Так а если Харьков вдруг захватят, то в этом что, он будет виноват, в свои 75 лет, и поэтому будет должен от украинской пенсии отказаться?

был тут на форуме один "законопослушный правдоруб" с югов - так тот не то, что не отказался, но даже в налоговую не сообщил - как того Закон требует...


Вот это претензия... У остальных же все по белому, все ж сообщают в налоговую про свой первый миллион, зарплаты в конвертах, продажи на олх, правда?

Не уверен, что они все используют прилагательное "законопослушный"...
И это не претензия - это я вам просто показываю: нет смысла заниматься гаданием - есть вполне реальные примеры.
_hunter
 
Повідомлень: 11430
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:11

Сибарит
Деталей не знаю, не настільки дружні відносини, з його слів "прийшла чужа бригада, весь взвод ТРО погрузили і кудись повезли, нічого не пояснили, всі смартфони демонстративно знищили, навіть рідним не дали подзвонити і категорично заборонили використовувати за наказом міністерства" В результаті транспорт підбили (дрон чи не дрон ХЗ) а мій знайомий в СЗЧ. Запорізька область.
Мобілізували знайомого влітку, не за власним бажанням.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5884
З нами з: 29.07.22
Подякував: 932 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:14

  Xenon написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав:Забавная уступка - "мы не будем требовать то, что и так не можем захватить"...

пропущено ключевое слово - "пока"...

В обозримом долгосрочном будущем они и не смогут это сделать силой.
Да, сейчас кацапам основательно помогает Дональдак, но он же не вечный и рано или поздно его наконец грохнут(или сам сдохнет) и осенью после выборов в Конгрессе наконец его власть начнет шататься.
И тогда вопрос с помощью от США может опять поменяется в нашу сторону

Не заметно, что они куда-то спешат...

А может и не поменяться: у Штатов в скором времени Тайвань может появиться. Опять же с экономикой там не все гладко ... - могут решить, что другое Полушарие - им вообще не интересно.
_hunter
 
Повідомлень: 11430
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами.

  Дюрі-бачі написав:смартфони демонстративно знищили


Вот видите, деталей Вы не знаете, но публично принесли "информацию", подав ее как глобальное явление, да еще и дофантазировав цели.
Теперь кто-то перенесет ее в популярные соцсети, по дороге добавив еще красок. Так и рождается деза. Сама. Врагу даже делать ничего не нужно.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9275
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21723 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:26

бабушкафон

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще один знайомий приїхав в СЗЧ. Дізнався, бо у Viber прийшло повідомлення "абонент має новий номер". Каже, що з приходом Федорова в міністерство в них почалась тотальна боротьба зі смартфонами в солдат, прям фізичне знищення, щоб ті сиділи в інформаційній ізоляції.

Начнем с того, что Федоров - ярый цифровизатор. С его приходом, использование смартфонов должно увеличиться. Впрочем, я никаких перемен не заметил.
Похоже, на каком-то этапе возникло недопонимание. Именно функционал смартфонов используется достаточно активно, на мой взгляд, даже слишком. Борьба идет с использованием телефонной связи там, где это чревато раскрытием дислокации. На нуле, естественно, связь включать нельзя.
Скорее всего, речь идет о показательной порке в подразделении, где народ расслабился и перестал соблюдать правила пользования телефонами. И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.

Бабушкафон не ізлучає лучі?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42250
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:28

Сибарит

+++
Може ще "мисливець на шкряків" (ху...нтер) щось зрозуміє...
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5342
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4146 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 11:28

  flyman написав:
  Сибарит написав:И да, с кнопочным телефоном соблюдать эти правила сложнее, чем со смартфоном.

Бабушкафон не ізлучає лучі?

Читать сообщения, на которые отвечаете не пробовали?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9275
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21723 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
  #<1 ... 16635166361663716638>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 199452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 401637
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1109299
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.