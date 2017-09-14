RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 16:10

  ЛАД написав:Не очень большие, но насколько денег хватало. Недаром мы во второй сотне стран по ВВП (ППС) на душу.

Когда я читаю про ППС, мне вспоминается анекдот

Разговаривают два генерала, наш (Р) и американский (А).
(Р) — Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день.
(А) — А наш солдат получает 4.000 Ккал в день!
(Р) — Врешь, НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!


ППС какой-то есть, но в условных мешках брюквы )
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 16:14

  ЛАД написав:Shaman
Могу только повторить: это не приписывание своих мыслей другим? Причём. никак не обоснованное.
И - ограниченность не лечится.

я не розумію, про що ви пишете й що маєте на увазі - цитуйте. Що таке "это" без цитати - не розумію.

якщо хтось написав - ЛАД сказав - то це не приписування. так людина може помилтися чи написати неправду - але я просто цитую, що пишуть інші. й іншим раджу так робити - цитувати, а не вигадувати...

а от у вас чарговий особистий накид. ви може й краще знаєте історію, бо маєте багато часу. а я значно краще за вас розбираюся в економіці, та й загалом в багатьох речах - бо не маю вашої радянської зашореності (а міг би написати й по-іншому ;))
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 16:25

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
а такий знавець історії знає, скільки срср за 39-40 рр встиг відправити до Сибіру українців з Західної України? оце наш приклад.

а такий знавець історії знає, что в Сибирь тогда отправили не только украинцев?
И эта отправка часто зависела далеко не от национальности?

згоден, депортували всіх - й поляків, й українців й євреїв. руських не депортували, бо їх там не було чомусь - це якщо ми кажемо про російськомовний Львів.
И немцев, и финнов, и ингерманландцев, и чеченцев, и крымских татар...
И мы не говорили именно о "російськомовном Львові". И он тогда был, скорее, польско- и еврейскомовним.
А руских не депортировали. Просто отправляли в лагере и на спецпоселения. В индивидуальном порядке, но массово.

тому ще раз - депортували ворогів. а у сучасній політиці Раші наявність проукраїнських поглядів - це однозначно ворог - з відповідними наслідками
Да, потому что сегодня, как правило, проукраїнські погляди = антироссийские. К сожалению.
Почему-то у нас часто путают про- и анти-.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 16:30

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:
---=== pesikot ===---
Ти впевнений, якщо Україна припинить бойові дії, то путін зупиниться ?
---=== ===---
Якщо після припинення бойових дій будувати тільки дороги, як 2019-2022 - одразу знову нападе. Якщо ж почати готуватися до наступної війни, будувати лінії оборони, впорядкувати мобілізацію, реально розвивати ракетні програми, а не фламінги міндіча - наступної війни не буде.


На питання просте відповідай, а не ляпай язиком, Путін зупиниться чи ні ?

Що, з першого разу не дійшло?Так, зупиниться і часу підготувати оборону у нас буде десь до кінця президенства Трампа.

Звідки ти це взяв ?
Поясни )

Якщо ти сам писав
  Schmit написав:Пу хоче продовження, бо набирає темп і тільки так зможе захопити всю Україну.


Що заважає Путіну зараз зупинитись ?
І чому він все ще не зупинився ?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 16:36

  ЛАД написав:И немцев, и финнов, и ингерманландцев, и чеченцев, и крымских татар...

О, а ви казали шо фінів- ні.
  ЛАД написав:проукраїнські погляди = антироссийские.

Це основна думка клятих, ви їх підтримуєте.
Шо потрібно їм було зробить? Нічого, чекать поки новиє ліца останнє не вкрадуть.
Прішла весна- пора сажать.
Посадили?
У вас на авті була наліпка "За ЗЕ"? Зняли?
Зе вєлік продав, чи де, чи це він на годину на прокат брав?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 16:37

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
Могу только повторить: это не приписывание своих мыслей другим? Причём. никак не обоснованное.
И - ограниченность не лечится.

я не розумію, про що ви пишете й що маєте на увазі - цитуйте. Що таке "это" без цитати - не розумію.
Не притворяйтесь дурачком. это относилось к вашему посту перед моим.

якщо хтось написав - ЛАД сказав - то це не приписування. так людина може помилтися чи написати неправду - але я просто цитую, що пишуть інші. й іншим раджу так робити - цитувати, а не вигадувати...
Вы совсем разучились не врать?
Вы ничего не цитировали, а сказали: "ЛАД пише".
Но и нечего цитировать накиди.

а от у вас чарговий особистий накид. ви може й краще знаєте історію, бо маєте багато часу. а я значно краще за вас розбираюся в економіці, та й загалом в багатьох речах - бо не маю вашої радянської зашореності (а міг би написати й по-іншому ;))
Насчёт знаний экономики вы значно перебільшуєте. :)
Насчёт "багатьох речей" ещё больше - зашоренности у вас выше крыши.
Мои знания это не результат того, что у меня сегодня больше времени, чем у вас (я, кстати, в этом не уверен), а результат того, что мне многое было интересно и я много читал всю жизнь. Да и сейчас, если в чём-то не уверен, то стараюсь разобраться и, во всяком случае, не пишу, если сомневаюсь. Или оговариваю это. В отличие от ваших безапелляционных и зачастую ошибочных утверждений.

P.s. Вот сейчас Water написал, что я утверждал, что финнов не депортировали. Вы это тоже "просто процитуєте"? Сделав вид, что "не помните", что я писал о ситуации после 1944-го?
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 16:58

  ЛАД написав:
  BIGor написав: Війна для бідних, невже не дійшло за 20 хв перегляду відео? Навіть блекаути - це теж для бідних. У верхушки інші проблеми - що зробити в своїх бункерах - сауну, більярдну чи приватний кінотеатр :D.
Вы за социализм? :)

ні, я проти лицемірства. Успіх був правий, війна для бідних, верхушці просто пофіг. Вони думають як краще зробити сауну чи приватний кінотеатр в своїх бункерах.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:ні, я проти лицемірства. Успіх був правий, війна для бідних, верхушці просто пофіг. Вони думають як краще зробити сауну чи приватний кінотеатр в своїх бункерах.


а ще як молодих розовощоких "бандерівців" від війни врятувати, та заходу генофонд продати в обмін на ніштяки. та щоб прикормлені незламники не почали ламатися через нерви про діточок
це ж влада, антагоністом якої ви себе проголошуєте, кордони молоді відкрила
і ви ніколи не знайдете логічного пояснення з ваших позицій, а я зі своїх знайшов
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:11

К вопросу о молодёжи и не только.
Это европейский завод южнокорейской автомобильной компании Kia, расположенный недалеко от города Жилина на севере Словакии.

Инвестиции Kia в этот завод, по данным компании, составили 2,5 млрд евро.

Volkswagen тоже производит машины в Словакии. Как и компания Stellantis (созданная после объединения Peugeot-Citroën, Fiat и Chrysler), и Jaguar Land Rover. В 2027 году свой завод планирует открыть здесь также Volvo.

Населении Словакии — 5,4 млн человек. И каждый год страна производит почти миллион автомобилей. Конечно, это немного по сравнению с крупнейшими мировыми производителями. Китай, мировой лидер этой индустрии, ежегодно выпускает около 31 млн автомобилей.

И тем не менее, именно Словакия занимает первое место в мире по производству автомобилей на душу населения.
.......
Марцел жил в Северной Ирландии и Англии, а затем вернулся в родную Словакию, чтобы работать на этом заводе.
https://www.bbc.com/russian/articles/cjrzpl1lrero
Там есть и ещё интересные моменты.
Повідомлення Додано: Нед 01 лют, 2026 17:17

  ЛАД написав:К вопросу о молодёжи и не только.
Это европейский завод южнокорейской автомобильной компании Kia, расположенный недалеко от города Жилина на севере Словакии.
чтобы работать на этом заводе.


у фб зеленського в коментарях якась пенсіонерка у відчаї намагалася спонукати президента до прискорення перемовин
у відповідь якийсь молодик років 35 обрушився на неї з лайкою, зі змістом - '"хай путіну вимоги ставить"
подивився - герой-козак живе та працює у Словаччині
Ми втратили молодь задовго до того як вона звідси виїхала
