ЛАД написав:Не очень большие, но насколько денег хватало. Недаром мы во второй сотне стран по ВВП (ППС) на душу.
Когда я читаю про ППС, мне вспоминается анекдот
Разговаривают два генерала, наш (Р) и американский (А). (Р) — Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день. (А) — А наш солдат получает 4.000 Ккал в день! (Р) — Врешь, НАТОвская морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!!!
ЛАД написав:Shaman Могу только повторить: это не приписывание своих мыслей другим? Причём. никак не обоснованное. И - ограниченность не лечится.
я не розумію, про що ви пишете й що маєте на увазі - цитуйте. Що таке "это" без цитати - не розумію.
якщо хтось написав - ЛАД сказав - то це не приписування. так людина може помилтися чи написати неправду - але я просто цитую, що пишуть інші. й іншим раджу так робити - цитувати, а не вигадувати...
а от у вас чарговий особистий накид. ви може й краще знаєте історію, бо маєте багато часу. а я значно краще за вас розбираюся в економіці, та й загалом в багатьох речах - бо не маю вашої радянської зашореності (а міг би написати й по-іншому )
Shaman написав:......... а такий знавець історії знає, скільки срср за 39-40 рр встиг відправити до Сибіру українців з Західної України? оце наш приклад.
а такий знавець історії знає, что в Сибирь тогда отправили не только украинцев? И эта отправка часто зависела далеко не от национальности?
згоден, депортували всіх - й поляків, й українців й євреїв. руських не депортували, бо їх там не було чомусь - це якщо ми кажемо про російськомовний Львів.
И немцев, и финнов, и ингерманландцев, и чеченцев, и крымских татар... И мы не говорили именно о "російськомовном Львові". И он тогда был, скорее, польско- и еврейскомовним. А руских не депортировали. Просто отправляли в лагере и на спецпоселения. В индивидуальном порядке, но массово.
тому ще раз - депортували ворогів. а у сучасній політиці Раші наявність проукраїнських поглядів - це однозначно ворог - з відповідними наслідками
Да, потому что сегодня, как правило, проукраїнські погляди = антироссийские. К сожалению. Почему-то у нас часто путают про- и анти-.
Schmit написав: ---=== pesikot ===--- Ти впевнений, якщо Україна припинить бойові дії, то путін зупиниться ? ---=== ===--- Якщо після припинення бойових дій будувати тільки дороги, як 2019-2022 - одразу знову нападе. Якщо ж почати готуватися до наступної війни, будувати лінії оборони, впорядкувати мобілізацію, реально розвивати ракетні програми, а не фламінги міндіча - наступної війни не буде.
На питання просте відповідай, а не ляпай язиком, Путін зупиниться чи ні ?
Що, з першого разу не дійшло?Так, зупиниться і часу підготувати оборону у нас буде десь до кінця президенства Трампа.
Звідки ти це взяв ? Поясни )
Якщо ти сам писав
Schmit написав:Пу хоче продовження, бо набирає темп і тільки так зможе захопити всю Україну.
Що заважає Путіну зараз зупинитись ? І чому він все ще не зупинився ?
ЛАД написав:И немцев, и финнов, и ингерманландцев, и чеченцев, и крымских татар...
О, а ви казали шо фінів- ні.
ЛАД написав:проукраїнські погляди = антироссийские.
Це основна думка клятих, ви їх підтримуєте. Шо потрібно їм було зробить? Нічого, чекать поки новиє ліца останнє не вкрадуть. Прішла весна- пора сажать. Посадили? У вас на авті була наліпка "За ЗЕ"? Зняли? Зе вєлік продав, чи де, чи це він на годину на прокат брав?
ЛАД написав:Shaman Могу только повторить: это не приписывание своих мыслей другим? Причём. никак не обоснованное. И - ограниченность не лечится.
я не розумію, про що ви пишете й що маєте на увазі - цитуйте. Що таке "это" без цитати - не розумію.
Не притворяйтесь дурачком. это относилось к вашему посту перед моим.
якщо хтось написав - ЛАД сказав - то це не приписування. так людина може помилтися чи написати неправду - але я просто цитую, що пишуть інші. й іншим раджу так робити - цитувати, а не вигадувати...
Вы совсем разучились не врать? Вы ничего не цитировали, а сказали: "ЛАД пише". Но и нечего цитировать накиди.
а от у вас чарговий особистий накид. ви може й краще знаєте історію, бо маєте багато часу. а я значно краще за вас розбираюся в економіці, та й загалом в багатьох речах - бо не маю вашої радянської зашореності (а міг би написати й по-іншому )
Насчёт знаний экономики вы значно перебільшуєте. Насчёт "багатьох речей" ещё больше - зашоренности у вас выше крыши. Мои знания это не результат того, что у меня сегодня больше времени, чем у вас (я, кстати, в этом не уверен), а результат того, что мне многое было интересно и я много читал всю жизнь. Да и сейчас, если в чём-то не уверен, то стараюсь разобраться и, во всяком случае, не пишу, если сомневаюсь. Или оговариваю это. В отличие от ваших безапелляционных и зачастую ошибочных утверждений.
P.s. Вот сейчас Water написал, что я утверждал, что финнов не депортировали. Вы это тоже "просто процитуєте"? Сделав вид, что "не помните", что я писал о ситуации после 1944-го?
BIGor написав: Війна для бідних, невже не дійшло за 20 хв перегляду відео? Навіть блекаути - це теж для бідних. У верхушки інші проблеми - що зробити в своїх бункерах - сауну, більярдну чи приватний кінотеатр .
Вы за социализм?
ні, я проти лицемірства. Успіх був правий, війна для бідних, верхушці просто пофіг. Вони думають як краще зробити сауну чи приватний кінотеатр в своїх бункерах.
BIGor написав:ні, я проти лицемірства. Успіх був правий, війна для бідних, верхушці просто пофіг. Вони думають як краще зробити сауну чи приватний кінотеатр в своїх бункерах.
а ще як молодих розовощоких "бандерівців" від війни врятувати, та заходу генофонд продати в обмін на ніштяки. та щоб прикормлені незламники не почали ламатися через нерви про діточок це ж влада, антагоністом якої ви себе проголошуєте, кордони молоді відкрила і ви ніколи не знайдете логічного пояснення з ваших позицій, а я зі своїх знайшов
Это европейский завод южнокорейской автомобильной компании Kia, расположенный недалеко от города Жилина на севере Словакии.
Инвестиции Kia в этот завод, по данным компании, составили 2,5 млрд евро.
Volkswagen тоже производит машины в Словакии. Как и компания Stellantis (созданная после объединения Peugeot-Citroën, Fiat и Chrysler), и Jaguar Land Rover. В 2027 году свой завод планирует открыть здесь также Volvo.
Населении Словакии — 5,4 млн человек. И каждый год страна производит почти миллион автомобилей. Конечно, это немного по сравнению с крупнейшими мировыми производителями. Китай, мировой лидер этой индустрии, ежегодно выпускает около 31 млн автомобилей.
И тем не менее, именно Словакия занимает первое место в мире по производству автомобилей на душу населения. ....... Марцел жил в Северной Ирландии и Англии, а затем вернулся в родную Словакию, чтобы работать на этом заводе.
Это европейский завод южнокорейской автомобильной компании Kia, расположенный недалеко от города Жилина на севере Словакии.
у фб зеленського в коментарях якась пенсіонерка у відчаї намагалася спонукати президента до прискорення перемовин у відповідь якийсь молодик років 35 обрушився на неї з лайкою, зі змістом - '"хай путіну вимоги ставить" подивився - герой-козак живе та працює у Словаччині Ми втратили молодь задовго до того як вона звідси виїхала