Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:11

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:якщо знищити економіку і посадити всіх на продпайок + люту незламність на десерт, то багато не треба

тоді треба тримати кордон на замку...
А то буде "Милорд, люди покидают нас! (С) STRONGHOLD"
кордон і буде на замку.
За запашну каву як в відні так і ялті можете забути на найближчих 10 років.

ніхто не знає, що буде протягом десяти років. кордон на замку протягом десяти років- чергова вигадана лякалка...
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:11

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:---=== fox767676 ===---
фламінго це не крилата чи балістична, а міфічна ракета
---=== ===---
Берете дрон, збільшуєте його в 100 і маєте фламінго.
Ну чому міфічна? Просто неефективна(враховуючи ціну). Ось і все.
фламінго не існує. Там всі ознаки дези. Від кольору ракети до
Технічного директора Fire Point Ірини Терех- дівчинки в кепочці. :lol: це іпсошні а не ракетні технології.

виробництво Фламінго може й питання - а от прильоти реальні... 8)


Україна каже, що вдарила "Фламінго" по полігону, звідки РФ запускає "Орєшнік": який результат
5 лютого 2026

Генеральний штаб Збройних сил України вперше офіційно повідомив про застосування найпотужнішої української ракети FP-5 "Фламінго" для удару по Росії. Ціллю, кажуть там, став полігон, звідки запускають "Орєшнік".


Хто тут міфічний і так зрозуміло

Я читаю рашистів, судячи по їх реакції, такі прилетіло
Бо всі, единим хором, пишуть, що нічого не було

Прям як про крейсер "Москва"
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:13

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: фламінго не існує. Там всі ознаки дези. Від кольору ракети до
Технічного директора Fire Point Ірини Терех- дівчинки в кепочці. :lol: це іпсошні а не ракетні технології.

виробництво Фламінго може й питання - а от прильоти реальні... 8)


Україна каже, що вдарила "Фламінго" по полігону, звідки РФ запускає "Орєшнік": який результат
5 лютого 2026

Генеральний штаб Збройних сил України вперше офіційно повідомив про застосування найпотужнішої української ракети FP-5 "Фламінго" для удару по Росії. Ціллю, кажуть там, став полігон, звідки запускають "Орєшнік".


Хто тут міфічний і так зрозуміло

Я читаю рашистів, судячи по їх реакції, такі прилетіло
Бо всі, единим хором, пишуть, що нічого не було

Прям як про крейсер "Москва"

там можливі нюанси. я вже обережно писав, навіщо може бути потрібна піар-компанія про Фламінго...
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:19

  ЛАД написав:
Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима комика Артемия Останина, обвиняемого в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих: он пошутил про безногого человека в метро и Иисуса Христа.

Судья также назначила ему штраф в 300 тысяч рублей, сообщает корреспондент «Медиазоны» (в реестре «иноагентов»).
......
Дело Останина
Сначала Останина обвинили по статье о возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом для этого стало его выступление на шоу «Стендап за 60 секунд» на YouTube. Комик пошутил про то, как в метро на него наехал мужчина с инвалидностью, назвав его «скейтером без ног», который, вероятно, «подорвался на мине».

15 марта 2025 года на ролик, который позднее был удален, обратило внимание провластное движение «Зов народа». Оно обвинило комика в «глумлении над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации», и потребовало его наказать.

Останин в разговоре со СМИ отрицал, что речь в его шутке шла об участнике войны в Украине. «Про СВО в шутке нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров... На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом», — говорил он «Осторожно, новости»
https://www.bbc.com/russian/articles/c0q458dl3k3o
Этот "Зов народа" очень напоминает некоторых "обвинителей" на нашем форуме. :)

ні ЛАД, це показує, як воно легко присісти при диктатурі будь-що, якщо не пощастить бути не в тому місці не в той час. а то тут багато розповідають - як воно можна жити за диктатури. так й можна - постійно озираючись та фільтруючи що кажеш, кому кажеш, й що пишеш/лайкаєш. з вашою позицією на Раші ви б давно присіли...
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:23

  Господар Вельзевула написав:
  fler написав:
  _hunter написав:прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...

Та ні, не всі, тільки хантери та інший непотріб, яким перестануть сплачувати 500 ойро та надавати житло на шару. :wink:

Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально. Ругаться смысла нет, неинтересно. У меня тоже товарищ выехал, строит свою жизнь в Польше заново.
Он не должен был погибать или влачить ужасное состояние бессрочно ради других,с моей точки зрения. Право личности на спасение я ставлю выше любых законов, как и ЕС, кстати, разрешив ему пребывать и работать без проблем.

бо він провокатор, власне як й ви. питання не до того, що він виїхав, а що пише тут маячню. й вже очевидно, що він точно не в Німеччині, та й взагалі не йде звичайним шляхом емігранта
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:27

  ЛАД написав:Не по теме, но просто интересно:
Журналисты мировых изданий продолжают следить за историей вокруг Джеффри Эпштейна и его подруги из Минска Карины Шуляк.
...
https://www.bbc.com/russian/articles/c1dkv0q205xo
Хороший же человек. За что его так?

а смайлик забули? чи дійсно не треба? :lol:

бо некомільфо зараз навіть не те, щоб заглядатися на неповнолітних дівчат, а виступати сутенером та організовувати це в промислових масштабах.

й дивно ЛАД, що ви про це не розповідаєте, як про приклад схибленності Заходу. бо саме цей випадок схоже показав деякі непублічні невигадані реалії світу багатих - на відміну від іншої конспірології...
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:27

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима комика Артемия Останина, обвиняемого в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих: он пошутил про безногого человека в метро и Иисуса Христа.

Судья также назначила ему штраф в 300 тысяч рублей, сообщает корреспондент «Медиазоны» (в реестре «иноагентов»).
......
Дело Останина
Сначала Останина обвинили по статье о возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом для этого стало его выступление на шоу «Стендап за 60 секунд» на YouTube. Комик пошутил про то, как в метро на него наехал мужчина с инвалидностью, назвав его «скейтером без ног», который, вероятно, «подорвался на мине».

15 марта 2025 года на ролик, который позднее был удален, обратило внимание провластное движение «Зов народа». Оно обвинило комика в «глумлении над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации», и потребовало его наказать.

Останин в разговоре со СМИ отрицал, что речь в его шутке шла об участнике войны в Украине. «Про СВО в шутке нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров... На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом», — говорил он «Осторожно, новости»
https://www.bbc.com/russian/articles/c0q458dl3k3o
Этот "Зов народа" очень напоминает некоторых "обвинителей" на нашем форуме. :)

ні ЛАД, це показує, як воно легко присісти при диктатурі будь-що, якщо не пощастить бути не в тому місці не в той час. а то тут багато розповідають - як воно можна жити за диктатури. так й можна - постійно озираючись та фільтруючи що кажеш, кому кажеш, й що пишеш/лайкаєш. з вашою позицією на Раші ви б давно присіли...

При диктатурі чудово живуть парторги в ассортименті та стукачі, яких толерантно називали сексотами
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:33

Это другое (с)

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:36

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
В Европе растут опасения, что Россия может напасть в течение года, — The Washington Post

Ранее в Берлине и других столицах считали, что Россия не сможет угрожать восточному флангу НАТО до 2029 года. Сейчас растет опасение, что это может произойти гораздо раньше — до того, как Европа сможет нарастить собственную военную мощь.
Отмечается, что очевидными целями считаются страны Балтии, которые ранее находились под контролем Москвы.
По мнению некоторых европейских чиновников и экспертов, новая война может начаться нападением на Европу без заключения мирного соглашения с Украиной.

Дводумство (doublethink) — це коли Україна дотискає і рф з дня на день розвалиться/збанкротує, але в той же час рф ось-ось нападе на могуче нато.
Видно "1984" настільна книга не лише в ОП але і в єврокабінетах теж

це ти перекручуєш - напасти на НАТО - це напасти на одну або всі країни Балтії, або на Сувалки. й це набагато легше, ніж на Україну. в країнах Балтії приблизно 5 млн населення, якщо не менше.

й так виникли сумніви, що у випадку Раші дійсно задіють 5 статтю. іншу країну розкатали б дуже швидко...
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 20:37

  Hotab написав:Зображення

знайти відміни між нацистами та рашистами. а дехто не хоче визнавати, взагалі спільних рис - не БАЧИТЬ :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 06 лют, 2026 20:44, всього редагувалось 1 раз.
