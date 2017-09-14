|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Нед 08 лют, 2026 15:53
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять
.
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював.
А Ватеру недостатньо щоб він не міг виїхати...
І що робити?
Якщо випустити Ватера під гарантії що він збільшить виплати - і ці виплати направлять тобі для збільшення грошового утримання - то це ж ХОРОШИЙ алгоритм..
А так ти виступаючи ПРОТИ рішення, які можуть збільшити твоє грошове утримання - вимагаєш ЗБІЛЬШЕННЯ грошового утримання..
Це ж НЕ ЛОГІЧНО.
Це логічно. Хай йде замість мене.
Був тут один
Так само всіх замість себе відправляв..
От тільки коли повернувся-зайняти місце платника тим хто воює - так і не удосужився.
Ти ж судячи по твоїй біографії саме з таких долярчиків..
К;оньяк-таскав
Податки -не платив..
То що тобі буде заважати не платити тоді коли повернешся?
От і виходить
Ватер платить - ТИ воюєш-це одне ЛОГІЧНО
а
Ватер воює безкоштовно бо ти не платиш - це ж зовсім інший колєнкор...
budivelnik
1
1
Додано: Нед 08 лют, 2026 16:06
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні
Армія Віра мова. Чи ти не патріот? Впрочем учитывая конфессию воевать за веру тебе нужно с той стороны фронта. А что московские патриархи в Украине говорят про войну? Поддерживают?
Очередная глупость.
"Віра" - в стране очень много неверующих, ещё больше людей, не посещающих церковь (никакую). Для них это стимул?
"мова" - в стране (и в армии) очень много русскоговорящих. Для них это стимул?
Вера и высказывания отдельных церковников (пусть даже иерархов и патриархов) сильно разные вещи. Во время 2МВ Папа Римский не объявлял Гитлера Антихристом и не призывал к священной войне против него, несмотря на достаточно сложные отношения нацистов с церковью.
приклад євреїв під час 2СВ дуже показовий - особливо в Польщі та Україні. а чехи - жили собі, тому й не так переймалися в 38 році. й французи жили. та й слов'яни б жили б - але влада срср вирішила по-іншому, хоча й ціною десятків мільйонів життів
"приклад євреїв під час 2СВ" как раз не "показовий", а исключительный.
А как чехи "жили собі" лучше видно по 1945 - как они относились к немцам после победы.
И как "й слов'яни б жили б" вы, к сожалению, не знаете, как и многое другое. Да, не так, как евреи, но и не так, как французы. Прежде, чем писать, стоит поинтересоваться вопросом.
ЛАД
Додано: Нед 08 лют, 2026 16:14
pesikot написав: Banderlog написав:
Коли зв’язок зникає: не судний день, але серйозний дзвінок
✍️ Це ще не судний день.
Але після вже незліченної кількості обстрілів стало очевидно: система зв’язку в Україні почала сипатися. Не раптово, не несподівано, а саме так, як і мало статися за цих умов.
(c) голова підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко
Ти почав цитувати зелених ...
Я не ділю людей на зелених і порошенківців чи ригів тим більше , що частіше за все це одні і ті ж люди.
Banderlog
Додано: Нед 08 лют, 2026 16:15
Благодарность от России ...
Очередной полезный идиот
pesikot
Додано: Нед 08 лют, 2026 16:16
Wirująświatła написав:
Армія Віра мова. Чи ти не патріот?
Це гасло не патріотів а вооргів, які сплять та й бачать коли українці за мову та віру чубиться почнуть. Один нік чого вартий та сяє патріотизмом - в мене на клаві й буков таких нема...
Востаннє редагувалось katso
в Нед 08 лют, 2026 16:20, всього редагувалось 1 раз.
katso
Додано: Нед 08 лют, 2026 16:18
budivelnik написав: Banderlog написав:
Це логічно. Хай йде замість мене.
......
От і виходить
Ватер платить - ТИ воюєш-це одне ЛОГІЧНО
а
Ватер воює безкоштовно бо ти не платиш - це ж зовсім інший колєнкор...
Коленкор - абсолютно тот же: открываются кордоны - и если Ватер будет согласен бесплатно в окопе сидеть - будет бесплатно сидеть. Будет не согласен - будет сидеть за сколько согласен.
_hunter
Додано: Нед 08 лют, 2026 16:27
katso написав: Wirująświatła написав:
Армія Віра мова. Чи ти не патріот?
Це гасло не патріотів а вооргів, які сплять та й бачать коли українці за мову та віру чубиться почнуть. Один нік чого вартий та сяє патріотизмом - в мене на клаві й буков таких нема...
головне, що ті хто проповідує армовір самі говорять російською, дітей тримають за кордоном і від армії тікають як чорт від ладану.
Да, забув. Вони іще й до церкви не ходять.
Banderlog
Додано: Нед 08 лют, 2026 16:42
Wirująświatła написав:
.......
.......
Аналитики вроде CSIS отмечают, что прорыв возможен только при резком снижении помощи США, но вероятность всего 4%.
Не очень понятно, о какой помощи США идёт речь.
Вроде как, никакой помощи уже
нет. Кроме предоставления разведданных. И разрешения Европе закупать амер. вооружения для нас (за деньги Европы).
Однако экономика слабеет: рост всего 0.6% в 2025, спад в производстве, инфляция, дефицит рабочей силы. 2026 может стать "критическим годом" с растущим давлением внутри России (удары дронов, дефицит бензина).
Вообще-то, рост на 0,6% это не ослабление экономики, а только замедление роста.
"2026 может стать "критическим годом", а может и не стать. Таких прогнозов было уже много.
Без перелома война может перейти в 5-й год как замороженный конфликт или затяжная война на истощение.
До "перехода в 5-й год" осталось чуть больше 2 недель. Переход в "замороженный конфликт" явно не просматривается. Это не анализ и не прогноз, а пустая болтовня.
P.s. Виталий, свой ночной пост вы упорно не хотите отредактировать?
ЛАД
Додано: Нед 08 лют, 2026 16:51
вспоминая старый анекдот - что он такое с городами собирается сотворить?
Села в Україні для людей знову будуть актуальними. Треба трішки часу,
_hunter
Додано: Нед 08 лют, 2026 17:05
katso написав: Wirująświatła написав:
Армія Віра мова. Чи ти не патріот?
Це гасло не патріотів а вооргів, які сплять та й бачать коли українці за мову та віру чубиться почнуть
Не задвигай свою российскую пропаганду
Тебя, как чёрта от ладана, корёжит Армія.Мова.Віра )
Не українці чубятся, а твоя любимая россиюшка напала на Украину и уничтожает всё в Украине
pesikot
