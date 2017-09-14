|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:01
Shaman написав:
а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \
І який відсоток воює а який генерує ті 40 відсотків?
Понятно що напрягає твоя пасивна патріотичність. І даж якщо ти прийдеш сюди, буде напрягати. Бо люди на мінуточку вже воюють не перший рік поки ти на дивані щоки надував. І повір мені те що в нас то ще не ненависть... більшість фронтовиків настроєно куди злобніше.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4644
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:01
Опубликованы результаты работы НАБУ: за незаконное обогащение Бюро посадило 0 преступников из полутора тысяч дел
оно получит 2,6 млрд грн бюджетного финансирования.
Как и НАЗК
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5996
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 509 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
3
2
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:10
В разведке Эстонии сообщили, что Россия не будет нападать на страны НАТО ни в 2026, ни в 2027 году.
💁 «По оценке Службы внешней разведки Эстонии, Россия не намерена совершать военные нападения на Эстонию или любое другое государство-член НАТО в следующем году. Вероятно, мы придем к аналогичной оценке в следующем году, поскольку Эстония и Европа предприняли шаги, которые вынуждают Кремль очень тщательно взвешивать, на что, если вообще на что-либо, он готов пойти», — говорится на сайте разведслужбы.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31521
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2537 раз.
- Подякували: 3518 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:23
ТЦКашник убивший человека в Днепре
блдь какие мрази живут по соседству.
Лично бы задушил его руками желательно при его родителях
Надеюсь хотя бы на пятнашку строгача
И чтобы 2 раза не ходить
На Рівненщині затримали 72-річного чоловіка - за даними слідства, він убив 5 людей у школі, де проживали внутрішні переселенці.
Між чоловіком який сам ВПО та іншими жителями виник конфлікт на ґрунті побутових питань, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав завдавати сусідам удари молотком та сокирою. Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро
Боевой дедуля
тут на ветке тоже такие есть
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31521
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2537 раз.
- Подякували: 3518 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:41
andrijk777 написав:
Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
budivelnik написав:
Тут можна знайти 16%-мене, але тоді магазин(як вище писав МЕХАНІЗМ створення доданої вартості) зникне...
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.
Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.
й де твій магазин? багато хто тут, хто пише, не розумію - що вони не змогли й не зможуть щось створити. бо підприємцями можуть бути далеко не всі. ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11611
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1731 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:43
Banderlog написав: Shaman написав:
а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \
І який відсоток воює а який генерує ті 40 відсотків?
Понятно що напрягає твоя пасивна патріотичність. І даж якщо ти прийдеш сюди, буде напрягати. Бо люди на мінуточку вже воюють не перший рік поки ти на дивані щоки надував. І повір мені те що в нас то ще не ненависть... більшість фронтовиків настроєно куди злобніше.
я вже бачу - саме до мене... щось до Бетону та Кабанчика якось лячно
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11611
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1731 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|206585
|
|
|1493
|409361
|
|
|6076
|1122562
|
|