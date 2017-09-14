RSS
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Опубликованы результаты работы НАБУ: за незаконное обогащение Бюро посадило 0 преступников из полутора тысяч дел

оно получит 2,6 млрд грн бюджетного финансирования.




Как и НАЗК
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5996
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 15:10

В разведке Эстонии сообщили, что Россия не будет нападать на страны НАТО ни в 2026, ни в 2027 году.

💁 «По оценке Службы внешней разведки Эстонии, Россия не намерена совершать военные нападения на Эстонию или любое другое государство-член НАТО в следующем году. Вероятно, мы придем к аналогичной оценке в следующем году, поскольку Эстония и Европа предприняли шаги, которые вынуждают Кремль очень тщательно взвешивать, на что, если вообще на что-либо, он готов пойти», — говорится на сайте разведслужбы.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31522
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 15:23

ТЦКашник убивший человека в Днепре
блдь какие мрази живут по соседству.
Лично бы задушил его руками желательно при его родителях
Надеюсь хотя бы на пятнашку строгача


И чтобы 2 раза не ходить
На Рівненщині затримали 72-річного чоловіка - за даними слідства, він убив 5 людей у школі, де проживали внутрішні переселенці.

Між чоловіком який сам ВПО та іншими жителями виник конфлікт на ґрунті побутових питань, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав завдавати сусідам удари молотком та сокирою. Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро



Боевой дедуля :( тут на ветке тоже такие есть
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31522
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 15:41

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Тут можна знайти 16%-мене, але тоді магазин(як вище писав МЕХАНІЗМ створення доданої вартості) зникне...

Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.

Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.

й де твій магазин? багато хто тут, хто пише, не розумію - що вони не змогли й не зможуть щось створити. бо підприємцями можуть бути далеко не всі. ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 15:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \

І який відсоток воює а який генерує ті 40 відсотків?
Понятно що напрягає твоя пасивна патріотичність. І даж якщо ти прийдеш сюди, буде напрягати. Бо люди на мінуточку вже воюють не перший рік поки ти на дивані щоки надував. І повір мені те що в нас то ще не ненависть... більшість фронтовиків настроєно куди злобніше.

я вже бачу - саме до мене... щось до Бетону та Кабанчика якось лячно :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 15:45

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...

а допомога є в затверджених рамках, й щоб їх збільшити треба приймати рішення

Та ты шо!?! - вот прямо брать и принимать? - ну это, да - убедил - это лет 20 нужно :lol:

так, є бюрократія - як прийняли рішення платити по 500 ойро різним бігунцям - то й досі (п'ять років) платять, хоча вже зрозуміло, що треба це згортати 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 16:13

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Тут можна знайти 16%-мене, але тоді магазин(як вище писав МЕХАНІЗМ створення доданої вартості) зникне...

Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.

Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.

й де твій магазин? багато хто тут, хто пише, не розумію - що вони не змогли й не зможуть щось створити. бо підприємцями можуть бути далеко не всі. ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...

Ти видно тупий. Вище чітко написано - "якщо магазин(будівельника) зникне".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7366
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 16:36

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав: а допомога є в затверджених рамках, й щоб їх збільшити треба приймати рішення

Та ты шо!?! - вот прямо брать и принимать? - ну это, да - убедил - это лет 20 нужно :lol:

так, є бюрократія - як прийняли рішення платити по 500 ойро різним бігунцям - то й досі (п'ять років) платять, хоча вже зрозуміло, що треба це згортати 8)

Снова оператор учетки конспект предыдущей смены не передал? :lol:
Давай я помогу - напомню о чем разговор был...
  _hunter написав:Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...
_hunter
 
Повідомлень: 11508
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 17:00

  Shaman написав:
  Shaman написав:а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \

я вже бачу - саме до мене... щось до Бетону та Кабанчика якось лячно :lol:

Не тільки до тебе, до решти пасівних патріотів так само, ти не унікальний.
бетон на відміну од тебе, адекватний, хоч теж стояв на майдані).
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4645
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 17:14

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.

Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.

й де твій магазин? багато хто тут, хто пише, не розумію - що вони не змогли й не зможуть щось створити. бо підприємцями можуть бути далеко не всі. ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...

Ти видно тупий. Вище чітко написано - "якщо магазин(будівельника) зникне".
навіть якщо він зникне, в тебе не з'явиться нічого. тут був яскравий приклад - я повернуся, тоді побачите - повернувся, очікувано НІЧОГО не побачили - ні донатів, ні скоріш за все навіть податків з зп...

й головне, бажаючі відправити Будівельника на війну (хоча вже по віку не проходить) - для держави набагато ефективніше - Будівельник в тилу, а andrijk777 - пише свої простині десь зі Сходу 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Powered by phpBB.