Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:01
Опубликованы результаты работы НАБУ: за незаконное обогащение Бюро посадило 0 преступников из полутора тысяч дел
оно получит 2,6 млрд грн бюджетного финансирования.
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:10
В разведке Эстонии сообщили, что Россия не будет нападать на страны НАТО ни в 2026, ни в 2027 году.
💁 «По оценке Службы внешней разведки Эстонии, Россия не намерена совершать военные нападения на Эстонию или любое другое государство-член НАТО в следующем году. Вероятно, мы придем к аналогичной оценке в следующем году, поскольку Эстония и Европа предприняли шаги, которые вынуждают Кремль очень тщательно взвешивать, на что, если вообще на что-либо, он готов пойти», — говорится на сайте разведслужбы.
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:23
ТЦКашник убивший человека в Днепре
блдь какие мрази живут по соседству.
Лично бы задушил его руками желательно при его родителях
Надеюсь хотя бы на пятнашку строгача
И чтобы 2 раза не ходить
На Рівненщині затримали 72-річного чоловіка - за даними слідства, він убив 5 людей у школі, де проживали внутрішні переселенці.
Між чоловіком який сам ВПО та іншими жителями виник конфлікт на ґрунті побутових питань, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав завдавати сусідам удари молотком та сокирою. Від отриманих травм на місці події загинули п’ятеро
Боевой дедуля
тут на ветке тоже такие есть
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:41
andrijk777 написав:
Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
budivelnik написав:
Тут можна знайти 16%-мене, але тоді магазин(як вище писав МЕХАНІЗМ створення доданої вартості) зникне...
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.
Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.
й де твій магазин? багато хто тут, хто пише, не розумію - що вони не змогли й не зможуть щось створити. бо підприємцями можуть бути далеко не всі. ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:43
Banderlog написав: Shaman написав:
а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \
І який відсоток воює а який генерує ті 40 відсотків?
Понятно що напрягає твоя пасивна патріотичність. І даж якщо ти прийдеш сюди, буде напрягати. Бо люди на мінуточку вже воюють не перший рік поки ти на дивані щоки надував. І повір мені те що в нас то ще не ненависть... більшість фронтовиків настроєно куди злобніше.
я вже бачу - саме до мене... щось до Бетону та Кабанчика якось лячно
Додано: Вів 10 лют, 2026 15:45
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...
а допомога є в затверджених рамках, й щоб їх збільшити треба приймати рішення
Та ты шо!?! - вот прямо брать и принимать? - ну это, да - убедил - это лет 20 нужно
так, є бюрократія - як прийняли рішення платити по 500 ойро різним бігунцям - то й досі (п'ять років) платять, хоча вже зрозуміло, що треба це згортати
Додано: Вів 10 лют, 2026 16:13
Shaman написав: andrijk777 написав:
Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
budivelnik написав:
Тут можна знайти 16%-мене, але тоді магазин(як вище писав МЕХАНІЗМ створення доданої вартості) зникне...
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.
Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.
й де твій магазин? багато хто тут, хто пише, не розумію - що вони не змогли й не зможуть щось створити. бо підприємцями можуть бути далеко не всі. ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...
Ти видно тупий. Вище чітко написано - "якщо магазин(будівельника) зникне".
Додано: Вів 10 лют, 2026 16:36
Снова оператор учетки конспект предыдущей смены не передал?
Давай я помогу - напомню о чем разговор был...
_hunter написав:
Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:00
Shaman написав: Shaman написав:
а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \
я вже бачу - саме до мене... щось до Бетону та Кабанчика якось лячно
Не тільки до тебе, до решти пасівних патріотів так само, ти не унікальний.
бетон на відміну од тебе, адекватний, хоч теж стояв на майдані).
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:14
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.
Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.
й де твій магазин? багато хто тут, хто пише, не розумію - що вони не змогли й не зможуть щось створити. бо підприємцями можуть бути далеко не всі. ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...
Ти видно тупий. Вище чітко написано - "якщо магазин(будівельника) зникне".
навіть якщо він зникне, в тебе не з'явиться нічого. тут був яскравий приклад - я повернуся, тоді побачите - повернувся, очікувано НІЧОГО не побачили - ні донатів, ні скоріш за все навіть податків з зп...
й головне, бажаючі відправити Будівельника на війну (хоча вже по віку не проходить) - для держави набагато ефективніше - Будівельник
в тилу, а andrijk777
- пише свої простині десь зі Сходу
