Підозрюваними в замаху на заступника глави ГРУ генерала Володимира Алексєєва, яких затримало ФСБ, виявилися співробітник інституту, раніше офіційно підконтрольного спецслужбі, Віктор Васін і його син Павло.
але як же без візитівки Яроша? можна припустити, що українські спецслужби вербують й таких людей, але моя думка - "павуки в банці". хто як думає?
fler написав:Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів.
Ви вирішили якось вплинуть на міжнародне право? Чи ви за совість умовних? Чи вже Міндича піймали, Єрмак десь воює? Виж збирались завезти 2 лімона бангладешців, завезли? Хай воюють Бангладеш замість Бандерлог, а Бандерлог хай до кума у Бангладеш з`їзде? Чи так неможна? Москалям значить можна, а нам- зась? Чи в нас повинні воювать тільки хто? Бандерлог, давай заявку: прошу надати у тимчасове користування пів тисячи бангладешців, з них всеодно ніякого ЄСВ.
Росія не збирається зупинятися - зупинити окупантів може тільки знищення їх армії та завдання їм максимальної шкоди. Про це заявив секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.
"Ми ведемо переговори для того, щоб показати, що ми готові (до припинення війни, - УНІАН). І чи хоче наша влада закінчення війни? Я впевнений, що хоче, як і багато хто з українців, і я хочу так само закінчення війни, але не шляхом віддачі територій Російській Федерації. Тому що, навіть якби теоретично хтось віддав території, війна б не закінчилась, тому що ми об'єктивно бачимо наміри Російської Федерації. І зупинити їх може тільки знищення їх армії, завдання їм максимальної шкоди, закриття неба", - сказав він.
fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?
>>> Як вам? Если одним словом - бред. Вы еще иностранных граждан, заехавших в страну - предложите буссифицировать
хтось очікував інше? наш бігунець останню рубаху зняв просто так? знаєте, скільки коштувало вислизнути? з тих, хто дуже боїться знімають ікси, - Бетон називав цифри...
ну а що ви хотіли від цього обсцуна "німецького"? сидів би собі тихо, як більшість з подібних робить, і нах нікому був би непотрібний і знати б його ніхто і не знав. але не сидиться шось...
"павуки в банці" ...
кстати , це падло народилось в Україні, земеля ...