Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:55

  _hunter написав:
  Shaman написав:схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою

так и есть

ти теж розумієш, що й срібняки скоро перестануть капати, й з Європи попросять?
ху_нтер - Раша чекає на тебе, там якраз треба поповнення для штурмів :lol:

ps як же без скарги. можеш сказати, скільки скарг на день ти кидаєш? щоб ЛАД оцінив, що таке справжня русько/радянська людина? :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 19:59

  Shaman написав:схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою
У РФ за замах на генерала ГРУ Алексєєва затримали співробітника секретного інституту ФСБ і його сина — росЗМІ
Підозрюваними в замаху на заступника глави ГРУ генерала Володимира Алексєєва, яких затримало ФСБ, виявилися співробітник інституту, раніше офіційно підконтрольного спецслужбі, Віктор Васін і його син Павло.

але як же без візитівки Яроша? :lol: можна припустити, що українські спецслужби вербують й таких людей, але моя думка - "павуки в банці". хто як думає?

"павуки в банці" ...
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:02

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою

так и есть

......

Ты, главное, мантру про "реальную учетку" повторяй: после таких проколов - особенно :lol:
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:15

  fler написав:Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів.

Ви вирішили якось вплинуть на міжнародне право? Чи ви за совість умовних? Чи вже Міндича піймали, Єрмак десь воює?
Виж збирались завезти 2 лімона бангладешців, завезли? Хай воюють Бангладеш замість Бандерлог, а Бандерлог хай до кума у Бангладеш з`їзде? Чи так неможна? Москалям значить можна, а нам- зась? Чи в нас повинні воювать тільки хто?
Бандерлог, давай заявку: прошу надати у тимчасове користування пів тисячи бангладешців, з них всеодно ніякого ЄСВ.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

РФ не зупинить війну, якщо отримає Донбас: Костенко назвав єдиний варіант для України
Росія не збирається зупинятися - зупинити окупантів може тільки знищення їх армії та завдання їм максимальної шкоди. Про це заявив секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.

"Ми ведемо переговори для того, щоб показати, що ми готові (до припинення війни, - УНІАН). І чи хоче наша влада закінчення війни? Я впевнений, що хоче, як і багато хто з українців, і я хочу так само закінчення війни, але не шляхом віддачі територій Російській Федерації. Тому що, навіть якби теоретично хтось віддав території, війна б не закінчилась, тому що ми об'єктивно бачимо наміри Російської Федерації. І зупинити їх може тільки знищення їх армії, завдання їм максимальної шкоди, закриття неба", - сказав він.
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:36

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?

>>> Як вам?
Если одним словом - бред. Вы еще иностранных граждан, заехавших в страну - предложите буссифицировать :lol:

хтось очікував інше? наш бігунець останню рубаху зняв просто так? знаєте, скільки коштувало вислизнути? :lol: з тих, хто дуже боїться знімають ікси, - Бетон називав цифри...


ну а що ви хотіли від цього обсцуна "німецького"? сидів би собі тихо, як більшість з подібних робить, і нах нікому був би непотрібний і знати б його ніхто і не знав. але не сидиться шось...
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 20:43

  pesikot написав:
  Shaman написав:схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою
У РФ за замах на генерала ГРУ Алексєєва затримали співробітника секретного інституту ФСБ і його сина — росЗМІ
Підозрюваними в замаху на заступника глави ГРУ генерала Володимира Алексєєва, яких затримало ФСБ, виявилися співробітник інституту, раніше офіційно підконтрольного спецслужбі, Віктор Васін і його син Павло.

але як же без візитівки Яроша? :lol: можна припустити, що українські спецслужби вербують й таких людей, але моя думка - "павуки в банці". хто як думає?

"павуки в банці" ...

кстати , це падло народилось в Україні, земеля ...
Vadim_
