RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16730167311673216733>
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 12:56

  BIGor написав:
  fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам? :D

Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?

Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6154
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 13:07

  Shaman написав:
  BeneFuckTor написав:...
Повторю що до Вас перетензій немає. Є притензії до любителів воювати чужими руками. До цього вже писав що всі мої родичі чоловічого полу до троюродних(яких я і не знаю) в армії, крім мене, я ухилянт, і буду ухиляться до останнього і про победні победи не пишу, знаю як там не солодко, поки топ менеджери рахують як відправити якийсь ширпотрьоб в європу, типу його там немає)
...

а щодо претензій - а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.

а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія... 8)
ти такий самий ухилянт як і вони.
А щодо останньої верби то парадокс, но ці заклики придумали не ухилянти а такі патріоти як ти. А тепер вже задню даєте. Добре, не до останньої верби а до коли маєм воювати? Путіна питати? Ти тут ні причом? Нікого не посилав, кушав мацу та грався з мячом? :lol:
То коли нас замінять?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4649
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 13:17

  fler написав:
  BIGor написав:
  fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам? :D

Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?

Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?

ваш сын с мужем уже съЁ... в Молдову от нашей непереможной 425й бригады?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5659
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 13:34

  Banderlog написав:
То коли нас замінять?

Коли буде можливість замінити. Наразі, може змінять систему скільки тих хто не пішли у СЗЧ і діловоди, можуть міняти тих хто втомився.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6182
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 13:42

  fler написав:
  BIGor написав:
  fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам? :D

Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?

Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?

видимо , всю шайку держвлади ,від потужного до останнього прокурора з суд'ею и полициєю з тцк і сп і прочими пі дар амі і мерами с сине белой краской ...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 23.05.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 13:58

У цю гру можна грати удвох))

  барабашов написав:
  fler написав:
  BIGor написав:Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?

ваш сын с мужем уже съЁ... в Молдову от нашей непереможной 425й бригады?

Барабашка, ви наполягаєте на перевірці законності вашого виїзду чи документів про придатність до мобілізації?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6154
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Коли буде можливість замінити. Наразі, може змінять систему скільки тих хто не пішли у СЗЧ і діловоди, можуть міняти тих хто втомився.

Сирський вже міняв.
Допереводили тиловиків у окопи.
А потім плачуться, чому б*** рекрутинг не працює.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2679
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:32

  sashaqbl написав:
  stm написав:Коли буде можливість замінити. Наразі, може змінять систему скільки тих хто не пішли у СЗЧ і діловоди, можуть міняти тих хто втомився.

Сирський вже міняв.
Допереводили тиловиків у окопи.
А потім плачуться, чому б*** рекрутинг не працює.

ментов и хотабов?рилом в окоп?
"непридатных" ждут окопы
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 11 лют, 2026 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 23.05.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення


Тцк разбило голову человеку

За отказ подписывать документы, надели наручники и били по лицу.


Вы хотите сказать, что это не военные преступления?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:39

  Бетон написав:Зображення


Тцк разбило голову человеку

За отказ подписывать документы, надели наручники и били по лицу.


Вы хотите сказать, что это не военные преступления?

он сам виноват что у него небыло АК или Стечькина с лимонкой
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 23.05.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16730167311673216733>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 208255
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 411187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1125169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10744)
11.02.2026 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.