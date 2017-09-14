А ти уникаєш мобілізації. Тобто ти військовий, який ховаєтсья від війська.
Хіба це не військовий злочин?
|
|
|
Додано: Сер 11 лют, 2026 14:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 11 лют, 2026 14:41
Так, рекрутинг чим далі, тим менше людей. Ви, б***, цю війну бачите набагато ближче. Яка жива істота хоче, чим далі воювати коли це найкривавіша війна століття? Який нах рекрутинг? Система. Чим більше ідіотська система, тим більше жертв. На моє щастя, наразі у 3,14*** система ще гірша.
Давайте тепер у цифри. Вони приблизні. Є якійсь американській центр досліджень війни, він не наш генштабу. Вони якимось чином (впевнена що за допомогою неофіційних зливів 2х сторін) озвучили цифри. Україна 100-140тис загиблими. Орки 350-375тис загиблими. Загалом Україна біля 500тис з пораненими (це велика прям доля людей) і орки 1,2млн. Це з початку війни. Це коли ми не чекали, це коли у нас був хаос. З 2025 лютого мені ці цифри не дають. Але з ваших слів 5:1, ви думаю не ведете статистику з 2022. Це моя надія. Ті цифри американців загалом 2,5:1 мене не влаштовують )
Додано: Сер 11 лют, 2026 14:46
потрібно починати не з хвоста а з голови , я розумію шо ви там і вам наостобридло все це б***.дство...
Додано: Сер 11 лют, 2026 14:48
Дикуни мабуть. Я відмовився підписувати будь що без адвоката, за мене мабуть самі картки заповнювали... Правда визвані три наряда поліції таки не дали можливість мойому адвокату зайти всередину та надати мені правову допомогу. Може тому що печерський тцк, сервіс краще...
|