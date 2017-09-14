RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16730167311673216733
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Тцк разбило голову человеку
За отказ подписывать документы, надели наручники и били по лицу.
Вы хотите сказать, что это не военные преступления?

А ти уникаєш мобілізації. Тобто ти військовий, який ховаєтсья від війська.
Хіба це не військовий злочин?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2679
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:41

  sashaqbl написав:
  stm написав:Коли буде можливість замінити. Наразі, може змінять систему скільки тих хто не пішли у СЗЧ і діловоди, можуть міняти тих хто втомився.

Сирський вже міняв.
Допереводили тиловиків у окопи.
А потім плачуться, чому б*** рекрутинг не працює.

Так, рекрутинг чим далі, тим менше людей. Ви, б***, цю війну бачите набагато ближче. Яка жива істота хоче, чим далі воювати коли це найкривавіша війна століття? Який нах рекрутинг? Система. Чим більше ідіотська система, тим більше жертв. На моє щастя, наразі у 3,14*** система ще гірша.
Давайте тепер у цифри. Вони приблизні. Є якійсь американській центр досліджень війни, він не наш генштабу. Вони якимось чином (впевнена що за допомогою неофіційних зливів 2х сторін) озвучили цифри. Україна 100-140тис загиблими. Орки 350-375тис загиблими. Загалом Україна біля 500тис з пораненими (це велика прям доля людей) і орки 1,2млн. Це з початку війни. Це коли ми не чекали, це коли у нас був хаос. З 2025 лютого мені ці цифри не дають. Але з ваших слів 5:1, ви думаю не ведете статистику з 2022. Це моя надія. Ті цифри американців загалом 2,5:1 мене не влаштовують )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6182
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:46

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Тцк разбило голову человеку
За отказ подписывать документы, надели наручники и били по лицу.
Вы хотите сказать, что это не военные преступления?

А ти уникаєш мобілізації. Тобто ти військовий, який ховаєтсья від війська.
Хіба це не військовий злочин?

потрібно починати не з хвоста а з голови , я розумію шо ви там і вам наостобридло все це б***.дство...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 23.05.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 14:48

  Бетон написав:Зображення


Тцк разбило голову человеку

За отказ подписывать документы, надели наручники и били по лицу.


Вы хотите сказать, что это не военные преступления?


Дикуни мабуть. Я відмовився підписувати будь що без адвоката, за мене мабуть самі картки заповнювали... Правда визвані три наряда поліції таки не дали можливість мойому адвокату зайти всередину та надати мені правову допомогу. Може тому що печерський тцк, сервіс краще... :lol:
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 16730167311673216733
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 208256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 411190
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1125173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10744)
11.02.2026 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.