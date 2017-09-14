Додано: Сер 11 лют, 2026 16:44

Shaman написав: а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...

Проблема в тому, що міфічні тут лише "ухилянти", а ось "до останньої верби" - абсолютно реальні.Тобі вже багато разів пояснювали, що "ухилянт" (хоча юридично такого терміну немає) - лише той, стосовно якого є рішення суду про ухилення від мобілізації.Якщо ти вважаєш "ухилянтами" тих, хто тим чи іншим чином уникає воювати, то ти та інші - такі ж самі ухилянти. Те, що ви "потрібні в тилу" або "не тієї статі" не робить вас особливими. Причому саме "не тієї статі" та "найпотрібніші в тилу" з мізерними податками постійно кажуть, що "нам" залишається лише воювати, але себе вони до "нас" чомусь не відносять. Ні, у них для війни є спеціально створені для цього люди. Причому, ти та Ко. йдете ще далі і постійно кажете, що лише ви, зі своїми ларьками та ФОПами, потужно тримаєте бюджет України і забезпечуєте ВСУ, а інші взагалі нічого не роблять.Це - така собі форма психологічного захисту. "Воювати я боюсь, але саме я забезпечую ЗСУ, а інші і воювати бояться й ЗСУ не допомагають". Ви - не патріоти. Ви - звичайні труси і ухилянти, які сховались за броню чи статтю. Хтось сховався закордоном/не виходить з квартири в Україні. Результат однаковий - ні ви, ні вони не воюють. Проте саме воїни наразі Україні потрібні, а не умовні три гривні ЄСВ з ФОПа. Смішно просто. Те, що ви вільно уникаєте ЗСУ в Україні, не робить вас особливими як і не робить інших більшими "ухилянтами", ніж такі, як ти.