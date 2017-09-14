Shaman написав:а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...
Проблема в тому, що міфічні тут лише "ухилянти", а ось "до останньої верби" - абсолютно реальні.
Тобі вже багато разів пояснювали, що "ухилянт" (хоча юридично такого терміну немає) - лише той, стосовно якого є рішення суду про ухилення від мобілізації.
Якщо ти вважаєш "ухилянтами" тих, хто тим чи іншим чином уникає воювати, то ти та інші - такі ж самі ухилянти. Те, що ви "потрібні в тилу" або "не тієї статі" не робить вас особливими. Причому саме "не тієї статі" та "найпотрібніші в тилу" з мізерними податками постійно кажуть, що "нам" залишається лише воювати, але себе вони до "нас" чомусь не відносять. Ні, у них для війни є спеціально створені для цього люди. Причому, ти та Ко. йдете ще далі і постійно кажете, що лише ви, зі своїми ларьками та ФОПами, потужно тримаєте бюджет України і забезпечуєте ВСУ, а інші взагалі нічого не роблять.
Це - така собі форма психологічного захисту. "Воювати я боюсь, але саме я забезпечую ЗСУ, а інші і воювати бояться й ЗСУ не допомагають". Ви - не патріоти. Ви - звичайні труси і ухилянти, які сховались за броню чи статтю. Хтось сховався закордоном/не виходить з квартири в Україні. Результат однаковий - ні ви, ні вони не воюють. Проте саме воїни наразі Україні потрібні, а не умовні три гривні ЄСВ з ФОПа. Смішно просто. Те, що ви вільно уникаєте ЗСУ в Україні, не робить вас особливими як і не робить інших більшими "ухилянтами", ніж такі, як ти.
Бетон написав:Тцк разбило голову человеку За отказ подписывать документы, надели наручники и били по лицу. Вы хотите сказать, что это не военные преступления?
Это не военные преступления. Настоящие военные преступления ты предпочитаешь не замечать
Военные преступления (War Crimes) - международный термин. В украинском праве это Статья 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»). Дествия ТЦК это преступления, совершенные военнослужащими против порядка несения службы. Это Раздел XIX УК Украины (статьи 401–435).
stm написав:Давайте тепер у цифри. Вони приблизні. Є якійсь американській центр досліджень війни, він не наш генштабу. Вони якимось чином (впевнена що за допомогою неофіційних зливів 2х сторін) озвучили цифри. Україна 100-140тис загиблими. Орки 350-375тис загиблими. Загалом Україна біля 500тис з пораненими (це велика прям доля людей) і орки 1,2млн. Це з початку війни. Це коли ми не чекали, це коли у нас був хаос. З 2025 лютого мені ці цифри не дають. Але з ваших слів 5:1, ви думаю не ведете статистику з 2022. Це моя надія. Ті цифри американців загалом 2,5:1 мене не влаштовують )
Ці цифри є відносно близькі до істини. Але враховуючи що американці є нашими партнерами, цифри напевно скориговані на користь України. Зокрема у нас є багато "зниклих безвісті", які по-факту є загиблі, а в статистиці - не враховуються. Тому думаю більш реальним є співвідношення 1:2, можливо 1:2,2. Цікаво було б побачити наприклад китайську статистику, нажаль такої немає.
І цікаве формулювання: "Ті цифри американців мене не влаштовують" Якщо цифри не влаштовують - треба придумати свої/або знайти підходящі. Це класика.
Реальні "до останньої верби" ? То наведи, хоч одну цитату, де хтось про це пише
Ось, що є реальністю, то це той факт, що ти виїхав з країни, використовуючі корупційну складову
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані. ... Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".
Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".
"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.
Петреус підкреслив, що щоразу, коли здається, що росіяни готові до компромісу чи серйозних переговорів, хтось виходить і заявляє: "Ні, у нас є наші ключові вимоги". А саме: замінити президента Володимира Зеленського на проросійську фігуру, демілітаризувати Україну та віддати Росії укріплені міста в тих районах Донецької області, до яких вони навіть не наблизилися.
Крім того, на запитання, чи бачить він шанс на припинення вогню, Петреус сказав: "Боюся, що ні". "Я просто не бачу поки умов, щоб це сталося. Як я вже згадував раніше, росіяни висувають, на мою думку, необґрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, так, як це робить Україна", - наголосив генерал.
То який сенс з цієї "УГОДИ"? Треба нагадати генералу армії США у відставці що Україна воює не з США а з Росією. Генерал напевно трохи не при пам'яті, забуває такі "нюанси".