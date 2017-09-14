RSS
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 16:36

  Бетон написав:Тцк разбило голову человеку

За отказ подписывать документы, надели наручники и били по лицу.

Вы хотите сказать, что это не военные преступления?


Это не военные преступления.
Настоящие военные преступления ты предпочитаешь не замечать
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 16:44

  Shaman написав:а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія... 8)

Проблема в тому, що міфічні тут лише "ухилянти", а ось "до останньої верби" - абсолютно реальні.

Тобі вже багато разів пояснювали, що "ухилянт" (хоча юридично такого терміну немає) - лише той, стосовно якого є рішення суду про ухилення від мобілізації.

Якщо ти вважаєш "ухилянтами" тих, хто тим чи іншим чином уникає воювати, то ти та інші - такі ж самі ухилянти. Те, що ви "потрібні в тилу" або "не тієї статі" не робить вас особливими. Причому саме "не тієї статі" та "найпотрібніші в тилу" з мізерними податками постійно кажуть, що "нам" залишається лише воювати, але себе вони до "нас" чомусь не відносять. Ні, у них для війни є спеціально створені для цього люди. Причому, ти та Ко. йдете ще далі і постійно кажете, що лише ви, зі своїми ларьками та ФОПами, потужно тримаєте бюджет України і забезпечуєте ВСУ, а інші взагалі нічого не роблять.

Це - така собі форма психологічного захисту. "Воювати я боюсь, але саме я забезпечую ЗСУ, а інші і воювати бояться й ЗСУ не допомагають". Ви - не патріоти. Ви - звичайні труси і ухилянти, які сховались за броню чи статтю. Хтось сховався закордоном/не виходить з квартири в Україні. Результат однаковий - ні ви, ні вони не воюють. Проте саме воїни наразі Україні потрібні, а не умовні три гривні ЄСВ з ФОПа. Смішно просто. Те, що ви вільно уникаєте ЗСУ в Україні, не робить вас особливими як і не робить інших більшими "ухилянтами", ніж такі, як ти.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 16:52

  pesikot написав:
  Бетон написав:Тцк разбило голову человеку
За отказ подписывать документы, надели наручники и били по лицу.
Вы хотите сказать, что это не военные преступления?


Это не военные преступления.
Настоящие военные преступления ты предпочитаешь не замечать

Военные преступления (War Crimes) - международный термин. В украинском праве это Статья 438 УК Украины («Нарушение законов и обычаев войны»).
Дествия ТЦК это преступления, совершенные военнослужащими против порядка несения службы. Это Раздел XIX УК Украины (статьи 401–435).
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 16:55

  stm написав:Давайте тепер у цифри. Вони приблизні. Є якійсь американській центр досліджень війни, він не наш генштабу. Вони якимось чином (впевнена що за допомогою неофіційних зливів 2х сторін) озвучили цифри. Україна 100-140тис загиблими. Орки 350-375тис загиблими. Загалом Україна біля 500тис з пораненими (це велика прям доля людей) і орки 1,2млн. Це з початку війни. Це коли ми не чекали, це коли у нас був хаос. З 2025 лютого мені ці цифри не дають. Але з ваших слів 5:1, ви думаю не ведете статистику з 2022. Це моя надія. Ті цифри американців загалом 2,5:1 мене не влаштовують )

Ці цифри є відносно близькі до істини.
Але враховуючи що американці є нашими партнерами, цифри напевно скориговані на користь України.
Зокрема у нас є багато "зниклих безвісті", які по-факту є загиблі, а в статистиці - не враховуються.
Тому думаю більш реальним є співвідношення 1:2, можливо 1:2,2.
Цікаво було б побачити наприклад китайську статистику, нажаль такої немає.

І цікаве формулювання: "Ті цифри американців мене не влаштовують" :D :D Якщо цифри не влаштовують - треба придумати свої/або знайти підходящі. Це класика.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 11 лют, 2026 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 16:56

лічіко

  _hunter написав:Ой, а что случилось? :lol: — в полиции тоже люди, но лицо показывать не стесняются...
тцкшники ховають обличчя, бо вони люди і не хочуть, щоб їх обличчя показували, — речник Істомін

Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:07

  АндрейМ написав:
  Shaman написав:а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія... 8)

Проблема в тому, що міфічні тут лише "ухилянти", а ось "до останньої верби" - абсолютно реальні.

Реальні "до останньої верби" ? То наведи, хоч одну цитату, де хтось про це пише

Ось, що є реальністю, то це той факт, що ти виїхав з країни, використовуючі корупційну складову
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна уразила Волгоградський НПЗ у Росії – пожежу зафіксували з космосу: фото
За його даними, у ніч на 11 лютого Сили оборони здійснили удар по НПЗ "Волгоградський", залучений до забезпечення російської армії.

"На території об’єкта зафіксовано пожежу. Масштаби збитків уточнюються", – зазначили у командуванні.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому Україна не повинна погоджуватися на "погану угоду"
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані.
...
Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".

Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".

"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.

Петреус підкреслив, що щоразу, коли здається, що росіяни готові до компромісу чи серйозних переговорів, хтось виходить і заявляє: "Ні, у нас є наші ключові вимоги". А саме: замінити президента Володимира Зеленського на проросійську фігуру, демілітаризувати Україну та віддати Росії укріплені міста в тих районах Донецької області, до яких вони навіть не наблизилися.

Крім того, на запитання, чи бачить він шанс на припинення вогню, Петреус сказав: "Боюся, що ні". "Я просто не бачу поки умов, щоб це сталося. Як я вже згадував раніше, росіяни висувають, на мою думку, необґрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, так, як це робить Україна", - наголосив генерал.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:28

  pesikot написав:
  АндрейМ написав:Проблема в тому, що міфічні тут лише "ухилянти", а ось "до останньої верби" - абсолютно реальні.

Реальні "до останньої верби" ? То наведи, хоч одну цитату, де хтось про це пише

Усі хто проти миру = "до останньої верби".
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:35

  pesikot написав:Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому Україна не повинна погоджуватися на "погану угоду"
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані.
...
Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".

Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".

"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.

То який сенс з цієї "УГОДИ"?
Треба нагадати генералу армії США у відставці що Україна воює не з США а з Росією. Генерал напевно трохи не при пам'яті, забуває такі "нюанси". :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7369
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
