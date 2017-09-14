І давайте якось виділимо може хто це ухилянт. В моєму розумінні це чоловік призивного віку який НЕ в армії, хоть щоб він не робив, хай хоть собою як супермен шахеди у львові збиває, або навіть якщо його 200кг і не беруть.
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані. ... Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".
Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".
"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.
То який сенс з цієї "УГОДИ"? Треба нагадати генералу армії США у відставці що Україна воює не з США а з Росією. Генерал напевно трохи не при пам'яті, забуває такі "нюанси".
Тобто, з виборами проросійського президента ти згоден ? чи ти не дочитав до цього моменту ?
fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?
Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?
Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?