Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:бо накинути це легко


Так там нижче прям цитата була.

І давайте якось виділимо може хто це ухилянт. В моєму розумінні це чоловік призивного віку який НЕ в армії, хоть щоб він не робив, хай хоть собою як супермен шахеди у львові збиває, або навіть якщо його 200кг і не беруть.


Будівельник. Зрозумів, дякую, чекаємо)
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 441
З нами з: 21.11.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:42

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  АндрейМ написав:Проблема в тому, що міфічні тут лише "ухилянти", а ось "до останньої верби" - абсолютно реальні.

Реальні "до останньої верби" ? То наведи, хоч одну цитату, де хтось про це пише

Усі хто проти миру = "до останньої верби".


Назови тих, хто проти миру ? Саме миру
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13326
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:51

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому Україна не повинна погоджуватися на "погану угоду"
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані.
...
Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".

Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".

"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.

То який сенс з цієї "УГОДИ"?
Треба нагадати генералу армії США у відставці що Україна воює не з США а з Росією. Генерал напевно трохи не при пам'яті, забуває такі "нюанси". :D :D



Тобто, з виборами проросійського президента ти згоден ? чи ти не дочитав до цього моменту ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13326
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:54

andrijk777

Я завжди писав, що я за мир, саме за мир

А ось ти, свого часу, так і не відповів на просте питання - якщо Україна віддасть якісь теріторії, то це якось зупинить Путіна ?
Тоді ти писав, це питання з подвохом
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13326
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 17:59

  fler написав:
  BIGor написав:
  fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам? :D

Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?

Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?

Це хто його незаконно перетнув, москалі?
Water
 
Повідомлень: 3898
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 18:05

  andrijk777 написав:
І цікаве формулювання: "Ті цифри американців мене не влаштовують" :D :D Якщо цифри не влаштовують - треба придумати свої/або знайти підходящі. Це класика.

Ані ви, ані Бандерлог не звернули увагу на маленьку деталь "з початку війни". Але завжди є точка перелома )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6184
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
