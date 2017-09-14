|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:49
барабашов написав:
21й-22й годы
Военный коммунизм
Разруха
Гипер как и в побеждённой Германии
Деньги номиналом в миллиарды
И никакой практически промышленности
І тотальний терор
Faceless
Модератор
Повідомлень: 37333
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8295 раз.
-
4
9
3
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:52
Shaman написав:
Давайте разберём феномен переноса насилия в Украине внутрь общества, когда свои убивают своих. И почему такого нет на росии?
на Раші цього немає - розсмішив. ти дійсно не хочеш бачити, чи включив режим дурника?
В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище
В Україні таких відео в день сотні
Відкрий подивись, як наші військові, тягнуть впятьох одного аайтишника за руки і ноги, як худобу, заливають лице балоном і сідають зверху на шию вдвох вже на непритомне тіло. Кілограм по 130.
Це ви називаєте сміливістю??
Бетон
Повідомлень: 6003
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 512 раз.
4
3
2
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:06
Faceless написав:
барабашов написав:Faceless
21й-22й годы
Военный коммунизм
Разруха
Гипер как и в побеждённой Германии
Деньги номиналом в миллиарды
И никакой практически промышленности
І тотальний терор
Правильно. В ссср пізніх 80х розвалилась система терору і партєйні бонзи почали крім влади іще тирить бабло.
Ви вважаєте що в рф недостаня каральна система щоб придушити сепаратистські рухи?
І вони ще до рівня України не дійшли. В них нема ні телемарафону, ні бусифікації, відкриті кордони і даж рівень демократії . В них ще є куди крутити гайки
Banderlog
Повідомлень: 4659
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:07
Faceless написав:
барабашов написав:Faceless
21й-22й годы
Военный коммунизм
Разруха
Гипер как и в побеждённой Германии
Деньги номиналом в миллиарды
И никакой практически промышленности
І тотальний терор
А среднего террора сейчас точно не хватит для того же эффекта? 🤔
_hunter
Повідомлень: 11513
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
2
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:16
Бетон написав:
В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище
Це ви називаєте сміливістю??
Протсто насилие и насилие в процессе принуждения к мобилизации как бы не одно и тоже.
Откройте архивы видео с митингов в РФ, там бусифицируют аж бегом, правда не с целью мобилизации, зато у нас с мтингов не бусифицируют в отличии от рф. У каждого своя специфика, но то что нет насилия в РФ это мем.
alex_dvornichenko
Повідомлень: 1313
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:22
stm написав: BeneFuckTor написав: stm написав:
на росіі вже і інтернету немає
Та ну дайте людим оговтатись, вчора тільки їжа закінчилась, ну що ж Ви за нелюд такий. Ось подобаються мені Ваші пости)
Я теж люблю вас читати. Завжди цікаві речі які чомусь не спрацювали у пітері. Поясніть мені що могло піти не так, було 100 ресторанів, стало 70 ресторанів і мало б взагалі проблем не виникнути. Але, нові Будівельники не з'явилися, і, можна б було сказати що всі пішли як і раніше, але загальний продаж їжі скоротився?
Про РЖД і інтернет теж немає помилки. Загальна недостача РЖД 4 трл., не млрд як мені пише кришталево_правдивий. Його інтернет, а він погуглив, не показав цифр радіо свободи. Так буває ) і наказ про мобілізацію на росії після якого були ті незрозумілі мої речення про масовий від'їзд орків він теж не знайшов. Правда на росіі має цікаві особливості. Наказ той діє і до нині )
То давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало - нічого не змінилося по ресторанах, розбиратися, чому практика все ок не спрацювала у пітері?
Ваша проблема в тому що ви не вірно ставите питання.
Ви ставите питання так: "Чи погіршується ситуація в РФ?" - безумовно відповідь "Так, погіршується".
А потрібно ставити питання так: "Чи вплине погіршення ситуації в РФ на війну з Україною, чи піде РФ на якісь уступки в переговорах у зв'язку з погіршенням?" - Моя(і не тільки моя) відповідь - "Ні, майже не вплине."
Погіршення ситуації в РФ є недостатнім щоб путін пішов на якісь поступки. Від того що в Пітері було 100 ресторанів а стало 70 нічого на війні не зміниться.
Як мінімум наступних 2-3 роки.
andrijk777
Повідомлень: 7372
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:28
Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав:
Давайте разберём феномен переноса насилия в Украине внутрь общества, когда свои убивают своих. И почему такого нет на росии?
на Раші цього немає - розсмішив. ти дійсно не хочеш бачити, чи включив режим дурника?
В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище
В Україні таких відео в день сотні
Відкрий подивись, як наші військові, тягнуть впятьох одного аайтишника за руки і ноги, як худобу, заливають лице балоном і сідають зверху на шию вдвох вже на непритомне тіло. Кілограм по 130.
Це ви називаєте сміливістю??
1) друзі не підтвердять що міліція у якій колись також служив ЮА, причетні до схеми коли дзвонять доставці, чоловічої статі орк бере пакет, а за 10 хвилин його зупинить ментура і знайде пакети наркоти. Далі чемно(хаха 3 рази, бо Бетон з тонкою душевною організацією і м'язами може п*** і погрожувати Олександру, але не ментам на росіі) цьому убогому дадуть вибір сво-відсидка за наркоту
2) Бетон-студент, ще не знає що на ВУЗ вже є рознарядка скільки % не мають здати сесію і по госуслугам одразу отримають призов (так, якого немає у Бетона), а далі розшук. Я впевнена, що більш чемної ментури ніж орківска на світі не знайти
3) пачками, під дулом автомату, збирають таджиків/узбеків/азербайджанців з правом на депортацію або сво.
Все це, як і побиття у Дніпрі не є військовими злочинами. Але чомусь Бетон з м'язами і маленьким мозком не співвідносить, що він постить що вже спіймали ТЦК за звинуваченнями кримінального кодексу за побиття, що призвело до смерті групою осіб. А там тиша... повна, ну, було, що Азербайджан не витримав вбивства людини і відправлення літаку на війну смерть...
Востаннє редагувалось stm
в Чет 12 лют, 2026 14:32, всього редагувалось 1 раз.
stm
Повідомлень: 6194
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:30
stm написав: Banderlog написав:
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Так, я вважаю що фраза "банківська криза" що нині верує на росіі, це аналог розпаду сбербанку союзу.
Взагалі ніякої аналогії немає, зовсім. Різні системи, різні причини, різні економіки.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 12 лют, 2026 14:34, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Повідомлень: 7372
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:32
andrijk777 написав: stm написав:
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Так, я вважаю що фраза "банківська криза" що нині верує на росіі, це аналог розпаду сбербанку союзу.
Взагалі ніякої аналогії немає, зовсім. Різні системи, різні причини, різні економіки.[/quote]
Нажаль ні, абсолютний аналог. Те що повинно було здохнути у 90, не здохло. Це прям треш, содомія etc.
stm
Повідомлень: 6194
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Чет 12 лют, 2026 14:43
alex_dvornichenko написав: Бетон написав:
В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище
Це ви називаєте сміливістю??
Протсто насилие и насилие в процессе принуждения к мобилизации как бы не одно и тоже.
Откройте архивы видео с митингов в РФ, там бусифицируют аж бегом, правда не с целью мобилизации, зато у нас с мтингов не бусифицируют в отличии от рф. У каждого своя специфика, но то что нет насилия в РФ это мем.
в нас бувають не проплачені заходом і не ініційовані владою мітинги? Картонний майдан я помню а ще?
Banderlog
Повідомлень: 4659
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
2
1
