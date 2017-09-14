RSS
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:41

Трохи про ТЦК та ВОД

Коли прийняли оновлений закон про мобілізацію, де були прописана необхідність оновлення даних

Я тоді тут писав, шось накшталт - не грайтеся з державою, оновлюйте дані, робіть згідно закону

Тоді я отримав у відповідь багато тапків - "ти нас відправляеш в окопи", "як оновимо, так і в окопи", "не будемо цього робити"

Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

І стоїть новий стогін - "людолови", "людей на вулицях ловлять"

От і хто вам дохтор ?
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:48

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
а щодо претензій - а юю Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям?
И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты.
тут з вами не погоджусь на рахунок простих солдатів, пише тут дрібна буржуазія.
Якщо б писали різноробочі та мотоблочники розмова була б цікавіша :lol: . Хоч там претензії шамана на унікальність мали б під собою певну логіку, но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.
Такшо шановне паньство/ пасівні патріоти котики вас троха ненавидять :lol:

а если посмотреть с другой стороны,
де б ля дські судді і прокурори, кожний другий в окопі ?
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Faceless
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:04

  _hunter написав:
  Shaman написав:коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише ......

Так отож - "питання"... Еще когда первые "смертельные санкции" вводили - максимум 6 месяцев давали, вроде.
Я этот пост - про "що 2-3 роки" сохраню на всякий случай - в 28м "подывымось"...

Та нащо "сохранять" якогось шамана.
Якщо глиба російської опозиції Мілов(достатньо розумна людина) ще в 2022 казав що скоро економіці РФ гаплик, долар по 200 рублів, авіасполучення - 100% гаплик і т.д. Причому з аргументами так говорив, переконливо, я сам вірив.
Пройшло 4 роки - майже нічого не змінилось, ті самі розмови, збільшився тільки розмір гаплику. Тепер буде прям дуже-дуже великий гаплик, прям повний. :D :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:06

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише ......

Так отож - "питання"... Еще когда первые "смертельные санкции" вводили - максимум 6 месяцев давали, вроде.
Я этот пост - про "що 2-3 роки" сохраню на всякий случай - в 28м "подывымось"...

Та нащо "сохранять" якогось шамана.
Якщо глиба російської опозиції Мілов(достатньо розумна людина) ще в 2022 казав що скоро економіці РФ гаплик, долар по 200 рублів, авіасполучення - 100% гаплик і т.д. Причому з аргументами так говорив, переконливо, я сам вірив.
Пройшло 4 роки - майже нічого не змінилось, ті самі розмови, збільшився тільки розмір гаплику. Тепер буде прям дуже-дуже великий гаплик, прям повний. :D :D

Мілов? вперше почув
Vadim_
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.

забавно будет посмотреть как в каком-нибудь генделе штурмовики будут рассказывать какому ни будь "оперативному дежурному в бункере за 30км от ЛБС" как нужно родину любить)))
впереди много интересных эпизодов...
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Та эти щтурмовики могут и аудюху с 4.0квадротурбо по махновски "прихватизировать", если их будет количество более чем мест у Ку8 и с собой будут "трофеи"
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:25

  Faceless написав:
  pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Как мобилизировали, повестку домой прислали по прописке(указанной при обновлении данных после 24.02.22), на работу, или по модному, как собак, с газом и побоями?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:26

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.

забавно будет посмотреть как в каком-нибудь генделе штурмовики будут рассказывать какому ни будь "оперативному дежурному в бункере за 30км от ЛБС" как нужно родину любить)))
впереди много интересных эпизодов...

Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть :lol: а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків. :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:33

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
  Banderlog написав:но боюсь штурмовики й окопники мають іще більше ненависті до пасівного патріотизму.
І шо б ви там собі не думали, штабних щурів і командування вони теж не особо полюбляють.

забавно будет посмотреть как в каком-нибудь генделе штурмовики будут рассказывать какому ни будь "оперативному дежурному в бункере за 30км от ЛБС" как нужно родину любить)))
впереди много интересных эпизодов...

Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть :lol: а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків. :lol:

без проблем
Я готов
есть что(чем) ответить

а вообще мой пост был о том что все относительно, но наверное для бадяжника контрабасного бухла это очень сложно, даже не поймет за что "прилетело" :lol:
