Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:36
барабашов написав: Faceless написав: pesikot написав:
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Как мобилизировали, повестку домой прислали по прописке(указанной при обновлении данных после 24.02.22), на работу, или по модному, как собак, с газом и побоями?
) дурних вже не осталось щоб по повістці ходити. ) зараз лиш битих везуть. І представ собі третина тікає за перший місяць від дня мобілізації.
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:54
ЛАД написав:
Есть какой-то "график" аварийных отключений, населению неизвестный. На сайте "1562" об отключении сообщают, постфактум. Там же пишут об ожидаемом времени включения, но полагаться на это нельзя. Например, по моему адресу обещали отключение с 8.00 до 12.00, но включили, как уже написал, в 16.10. То же самое бвло вечером - вместо обещанных 21.00 свет дали в 01.00. Сегодня сообщали об отключении с 7.40 до 11.40, но не отключали вообще.
графік і аварійні відключення
це різні речі
з середини січня в країні відсутні графіки взагалі
аварійні відключення будуть діяти до того моменту коли енерго забезпеченість не досягне рівня грудня 2025, тоді переведуть на графіки (якщо не буде нових уражень)
теж дізнаюсь про час включення тільки після виключення в чат боті ДТЕК у viber
-дуже зручно
як правило виключають зранку 8 чи 9 -вже тиждень аварійні відключення на 7 годин, для чого? для того щоб дати можливість працювати промисловості, тому омежують енергію для населення, це нормально
в Одесі майже повністю зруйнований ринок Черемушки
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:00
ген.прокурорка Бонді преше як собака (прошу вибачання у собак)
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:08
Faceless написав: pesikot написав:
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці
Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Banderlog написав:
Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть
а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків.
У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )
Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
