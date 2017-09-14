|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 12 лют, 2026 18:54
ЛАД написав:
Есть какой-то "график" аварийных отключений, населению неизвестный. На сайте "1562" об отключении сообщают, постфактум. Там же пишут об ожидаемом времени включения, но полагаться на это нельзя. Например, по моему адресу обещали отключение с 8.00 до 12.00, но включили, как уже написал, в 16.10. То же самое бвло вечером - вместо обещанных 21.00 свет дали в 01.00. Сегодня сообщали об отключении с 7.40 до 11.40, но не отключали вообще.
графік і аварійні відключення
це різні речі
з середини січня в країні відсутні графіки взагалі
аварійні відключення будуть діяти до того моменту коли енерго забезпеченість не досягне рівня грудня 2025, тоді переведуть на графіки (якщо не буде нових уражень)
теж дізнаюсь про час включення тільки після виключення в чат боті ДТЕК у viber
-дуже зручно
як правило виключають зранку 8 чи 9 -вже тиждень аварійні відключення на 7 годин, для чого? для того щоб дати можливість працювати промисловості, тому омежують енергію для населення, це нормально
в Одесі майже повністю зруйнований ринок Черемушки
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:00
ген.прокурорка Бонді преше як собака (прошу вибачання у собак)
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:08
Faceless написав: pesikot написав:
Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК
Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене
Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці
Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:10
Banderlog написав:
Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть
а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків.
У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )
Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:20
prodigy написав:
ген.прокурорка Бонді преше як собака (прошу вибачання у собак)
Файли Епштейна (або Епстіна) - це класична ситуація, коли Трампоній пообіцяв розкрити файли Епстейна, щоб вдарити по демократичній партії, але вийшли самі на себе ...
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:22
Прохожий написав:
а вообще мой пост был о том что все относительно, но наверное для бадяжника контрабасного бухла это очень сложно, даже не поймет за что "прилетело"
Бадяжнік контрабандного бухла трохи не та людина яку бють случайні собутильніки в генделику чи коло церкви
Твої фантазії про бункери і 30 км то лиш говорить про твоє розуміння цієї війни, можливо на окп в корпусі є такі умови, но думаю нема. А я зара відсипаюсь за 9 км до лбз. І з штурмовиками я пересікаюсь тут в генделиках, коли вони мало того шо пяні, але й озброєні, і сзчшників мєстних тож хватає тут в генделиках, так шо не тобі мені розказувати про относітєльность, Прохожий.
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:26
У тебе все це попереду
Коли будеш намагатись повернутись до контрабаса кагора
Ось там тобі все пояснять і буде звучати "я тебя туда не посылал" )
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:27
pesikot написав: Banderlog написав:
Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть
а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків.
У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )
Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів.
Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:35
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть
а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків.
У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )
Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів.
Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів
то ти віруючий чи ні ?
Бо я в своєму житті бачив багато прикладів, коли дрищ відхреначував 120кг шкафа, а потім ще й словесно принижував отой шкаф
А ти продовжуй писати про безбожників та вагові категорії )
Почитай Святе Писання, нарешті, віруючий
Бо на праведника ти не тягнеш
Додано: Чет 12 лют, 2026 19:38
andrijk777 написав: _hunter написав: Shaman написав:
коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише ......
Так отож - "питання"... Еще когда первые "смертельные санкции" вводили - максимум 6 месяцев давали, вроде.
Я этот пост - про "що 2-3 роки" сохраню на всякий случай - в 28м "подывымось"...
Та нащо "сохранять" якогось шамана.
Якщо глиба російської опозиції Мілов(достатньо розумна людина) ще в 2022 казав що скоро економіці РФ гаплик, долар по 200 рублів, авіасполучення - 100% гаплик і т.д. Причому з аргументами так говорив, переконливо, я сам вірив.
Пройшло 4 роки - майже нічого не змінилось, ті самі розмови, збільшився тільки розмір гаплику. Тепер буде прям дуже-дуже великий гаплик, прям повний.
звісно треба брати до уваги лише прогнози Раша forever - тільки так. в срср закінчувалися 80 роки...
|
