RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1674116742167431674416745>
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Есть какой-то "график" аварийных отключений, населению неизвестный. На сайте "1562" об отключении сообщают, постфактум. Там же пишут об ожидаемом времени включения, но полагаться на это нельзя. Например, по моему адресу обещали отключение с 8.00 до 12.00, но включили, как уже написал, в 16.10. То же самое бвло вечером - вместо обещанных 21.00 свет дали в 01.00. Сегодня сообщали об отключении с 7.40 до 11.40, но не отключали вообще.


графік і аварійні відключення це різні речі

з середини січня в країні відсутні графіки взагалі
аварійні відключення будуть діяти до того моменту коли енерго забезпеченість не досягне рівня грудня 2025, тоді переведуть на графіки (якщо не буде нових уражень)

теж дізнаюсь про час включення тільки після виключення в чат боті ДТЕК у viber
-дуже зручно
як правило виключають зранку 8 чи 9 -вже тиждень аварійні відключення на 7 годин, для чого? для того щоб дати можливість працювати промисловості, тому омежують енергію для населення, це нормально

в Одесі майже повністю зруйнований ринок Черемушки
prodigy
 
Повідомлень: 13211
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:00

ген.прокурорка Бонді преше як собака (прошу вибачання у собак)
prodigy
 
Повідомлень: 13211
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:08

  Faceless написав:
  pesikot написав:Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці

Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:10

  Banderlog написав:Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть :lol: а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків. :lol:

У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )

Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:20

  prodigy написав:ген.прокурорка Бонді преше як собака (прошу вибачання у собак)

Файли Епштейна (або Епстіна) - це класична ситуація, коли Трампоній пообіцяв розкрити файли Епстейна, щоб вдарити по демократичній партії, але вийшли самі на себе ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:22

  Прохожий написав:
а вообще мой пост был о том что все относительно, но наверное для бадяжника контрабасного бухла это очень сложно, даже не поймет за что "прилетело" :lol:

Бадяжнік контрабандного бухла трохи не та людина яку бють случайні собутильніки в генделику чи коло церкви :lol:
Твої фантазії про бункери і 30 км то лиш говорить про твоє розуміння цієї війни, можливо на окп в корпусі є такі умови, но думаю нема. А я зара відсипаюсь за 9 км до лбз. І з штурмовиками я пересікаюсь тут в генделиках, коли вони мало того шо пяні, але й озброєні, і сзчшників мєстних тож хватає тут в генделиках, так шо не тобі мені розказувати про относітєльность, Прохожий.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4668
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:26

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:
а вообще мой пост был о том что все относительно, но наверное для бадяжника контрабасного бухла это очень сложно, даже не поймет за что "прилетело" :lol:

Бадяжнік контрабандного бухла трохи не та людина яку бють случайні собутильніки в генделику чи коло церкви :lol:

У тебе все це попереду :lol:

Коли будеш намагатись повернутись до контрабаса кагора

Ось там тобі все пояснять і буде звучати "я тебя туда не посылал" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:27

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть :lol: а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків. :lol:

У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )

Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів.
Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4668
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:35

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть :lol: а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків. :lol:

У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )

Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів.
Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів :lol:


то ти віруючий чи ні ?

Бо я в своєму житті бачив багато прикладів, коли дрищ відхреначував 120кг шкафа, а потім ще й словесно принижував отой шкаф

А ти продовжуй писати про безбожників та вагові категорії )

Почитай Святе Писання, нарешті, віруючий :lol:
Бо на праведника ти не тягнеш :lol:
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13342
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 19:38

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише ......

Так отож - "питання"... Еще когда первые "смертельные санкции" вводили - максимум 6 месяцев давали, вроде.
Я этот пост - про "що 2-3 роки" сохраню на всякий случай - в 28м "подывымось"...

Та нащо "сохранять" якогось шамана.
Якщо глиба російської опозиції Мілов(достатньо розумна людина) ще в 2022 казав що скоро економіці РФ гаплик, долар по 200 рублів, авіасполучення - 100% гаплик і т.д. Причому з аргументами так говорив, переконливо, я сам вірив.
Пройшло 4 роки - майже нічого не змінилось, ті самі розмови, збільшився тільки розмір гаплику. Тепер буде прям дуже-дуже великий гаплик, прям повний. :D :D

звісно треба брати до уваги лише прогнози Раша forever - тільки так. в срср закінчувалися 80 роки... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11640
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 1674116742167431674416745>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 210749
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 413821
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1129385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.