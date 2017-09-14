Banderlog написав:Дивись би забавно не стало коли тобі розкажуть а оперативний дежурний поки в кращій формі за 2/3 штурмовиків.
У тебе є один мінус ... чим більше шкаф, тим гучніше падає )
Ти ж віруючий, про Давіда і Голіафа читав ? Схоже, що ні )
ти нічого в написанім не зрозумів. Там не про падаючі шкафи а про те що від рук праведника падають безбожники, без різниці від розмірів. Но ти думаєш шо в боксі вагові категорії і сиатеву сегрегацію придумали щоб дрищі і принцеси не роняли шкафів
але ти ж в єретичну секту віриш, який праведник?
я розумію, що ти готовий дискутувати лише з тими, хто на 30 кг легший. але окрім боксу, ще дещо придумав й містер Кольт
Є багато інших засобів )
stm написав:........ Вибори і референдум готуються. Виплати педагогам, підвищення пенсій, виплати постраждалим домівкам у Києві. Це не тому що турбота.
За годы войны средние зарплаты сильно выросли. В январе 2021 было 12337 грн., в январе 2025 - 22992 грн. (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2021-11/). В январе 2026 будет ещё выше. У педагогов она не росла. Им поднимать не надо? Где вы увидели "підвищення пенсій"? Или вы так называете индексацию? "виплати постраждалим домівкам" в Харькове идут уже очень давно. Сейчас стало много в Киеве и вы узнали, наконец, о таких выплатах.
з ФБ
Перелік документів для оформлення пенсії за віком: ⠀ 1️⃣ Паспорт громадянина України (або ID-картка + витяг з Реєстру про місце проживання); 2️⃣ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); 3️⃣ Трудова книжка (оригінал; за наявності — всі книжки, якщо їх декілька); 4️⃣ Документи про страховий стаж (якщо стаж не повністю відображений у трудовій книжці, або записи оформлені з порушеннями) наприклад: • довідки з архівів • довідки з підприємств • накази, договори, особові рахунки. 5️⃣ Диплом (свідоцтво, атестат) про навчання за денною формою у вищих, середніх навчальних закладах; 6️⃣ Військовий квиток, для підтвердження періоду служби в армії; 7️⃣ Довідка про заробітну плату – за будь-які 60 календарних місяців підряд до 01.07.2000 року (після цієї дати дані зазвичай вже є в електронному реєстрі); ⠀ Додатково (за наявності обставин): 8️⃣ Свідоцтво про шлюб / розірвання шлюбу / зміну прізвища (якщо змінювалось прізвище, а якийсь із стажових документів виданий на попереднє прізвище); 9️⃣ Свідоцтва про народження дітей (жінкам, для підтвердження періодів догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку); 1️⃣0️⃣ Документи про пільговий стаж роботи (шкідливі умови, особливий характер роботи тощо); 1️⃣1️⃣ Довідка ВПО (для внутрішньо переміщених осіб); 1️⃣2️⃣ Реквізити банківського рахунку (IBAN) або заява на отримання пенсії. ⠀ ❗️Важливо знати: • Подати документи можна за 1 місяць до досягнення пенсійного віку; • Подання можливе особисто або онлайн (через портал ПФУ); • Документи мають бути подані в оригіналах (при оформленні через сервісний центр) або кольорові скан-копії чи фото (при зверненні через Вебпортал з накладенням КЕП). ⠀ Тетяна Ходіневич – ваш пенсійний юрист ⠀
Власне тому, він в генделях і сидів тихо, як миша )
А ти де сидишь як прооперований Шарік Поліграфович???