Цікаве те, що пітріло Хантер навіть оце повідомлення оскаржує. Може модератори викинуть це непорозуміння звідси, якщо йому тут все не подобається 😅
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:21
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В современных конфликтах информационное воздействие нередко становится самостоятельным инструментом войны, иногда не менее значимым, чем сами ракеты. Демонстрация возможности удара, имитация пуска, тестирование реакции противника и его систем оповещения: всё это элементы психологической и технологической борьбы. В условиях, когда время подлёта баллистических ракет исчисляется минутами, сама неопределённость превращается в оружие.
По всей стране была объявлена воздушная тревога из-за вероятного запуска с полигона «Капустин Яр» ракеты средней дальности «Орешник». Позднее украинские официальные лица сообщили, что речь шла не о реальном пуске, а об имитации. Подобный эпизод может рассматриваться как проверка алгоритмов реагирования, демонстрация технических возможностей и создание атмосферы стратегической неопределённости без фактического нанесения удара. Это способ воздействовать на противника, не переходя порог прямой эскалации.
Важно и то, как подаётся событие: формулировка «русские всех перехитрили» усиливает эффект, превращая технический эпизод в нарратив о тактическом превосходстве. При этом сам факт оперативной отмены тревоги говорит о том, что системы мониторинга и оповещения функционируют, а реакция была быстрой. Таким образом, событие одновременно демонстрирует и уязвимость (из-за необходимости реагировать на любую потенциальную угрозу), и устойчивость благодаря способности оперативно корректировать информацию.
В более широком смысле речь идёт о войне ожиданий. Если одна сторона способна заставить целую страну уйти в укрытия без реального удара, она воздействует не только на инфраструктуру, но и на психологическое состояние общества. Но та же логика работает и в обратную сторону: каждое ложное срабатывание со временем снижает эффект устрашения и формирует адаптацию. Главное в подобных эпизодах не сам факт имитации, а способность сторон управлять неопределённостью и выдерживать её.
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:39
По-перше ніколи не заявляв, що "фламінго не існує в принципі". Але точно не 7 на добу і навіть не 1 на добу. Одна на місяць - можливо, але і то не факт.
Не розумію, навіщо на кожному кроці так відверто і топорно дурити мудрий нарід. Хоча ні, все розумію.
По-друге
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:49
Додано: Чет 12 лют, 2026 21:58
За заявою Міноборони, 256-та кіберштурмова дивізія, спільнота InformNapalm та Сергій Стерненко провели спецоперацію, внаслідок якої росіянам вдалося навіяти думку про те, що вони нібито знайшли шлях для обходу блокування Starlink.
"Вдалося зібрати дані про 2420 ворожих терміналів та їх точні місця знаходження. Крім того, росіяни, які скористалися ботом, ще й накидали донатів на 5870 доларів, які Сергій спрямує на закупівлю додаткових дронів. Термінали Starlink заблоковані, а координати передані для опрацювання", - сказано у повідомленні Міноборони.
