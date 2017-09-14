Додано: Чет 12 лют, 2026 21:24

В современных конфликтах информационное воздействие нередко становится самостоятельным инструментом войны, иногда не менее значимым, чем сами ракеты. Демонстрация возможности удара, имитация пуска, тестирование реакции противника и его систем оповещения: всё это элементы психологической и технологической борьбы. В условиях, когда время подлёта баллистических ракет исчисляется минутами, сама неопределённость превращается в оружие.



По всей стране была объявлена воздушная тревога из-за вероятного запуска с полигона «Капустин Яр» ракеты средней дальности «Орешник». Позднее украинские официальные лица сообщили, что речь шла не о реальном пуске, а об имитации. Подобный эпизод может рассматриваться как проверка алгоритмов реагирования, демонстрация технических возможностей и создание атмосферы стратегической неопределённости без фактического нанесения удара. Это способ воздействовать на противника, не переходя порог прямой эскалации.



Важно и то, как подаётся событие: формулировка «русские всех перехитрили» усиливает эффект, превращая технический эпизод в нарратив о тактическом превосходстве. При этом сам факт оперативной отмены тревоги говорит о том, что системы мониторинга и оповещения функционируют, а реакция была быстрой. Таким образом, событие одновременно демонстрирует и уязвимость (из-за необходимости реагировать на любую потенциальную угрозу), и устойчивость благодаря способности оперативно корректировать информацию.



В более широком смысле речь идёт о войне ожиданий. Если одна сторона способна заставить целую страну уйти в укрытия без реального удара, она воздействует не только на инфраструктуру, но и на психологическое состояние общества. Но та же логика работает и в обратную сторону: каждое ложное срабатывание со временем снижает эффект устрашения и формирует адаптацию. Главное в подобных эпизодах не сам факт имитации, а способность сторон управлять неопределённостью и выдерживать её.