Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 01:14

  Shaman написав:........
все дуже чудово - тому ти тепер вирішив, що можеш тут на інших накидати? я ж кажу - манія величі - буває, й ще не зустрічав, щоб проходила. виникає протиріччя, як ти красиво пишеш, й як ти накидаєш на інших щось не сходиться. особливо коли ти накидає через ВЛАСНІ вигадки ;)

втомився? задій свої можливості, відпочинь 8)
Вы дождались, что вам уже многие пишут то же, что я говорил вам давно.
Но вместо того, чтобы задуматься, набираетесь наглости хамить людям, которые вас защищают. И делают это уже не день и не два, и даже не год-два.

Что касается забронированных.
Я не считаю ухилянтами, например, энергетиков, которые работают, не покладая рук, чтобы поддерживать разбитую энергосистему хоть в каком-то работоспособном состоянии.
Или людей, которые выпускают оружие для армии и без которых это оружие не сделают. К ним не относятся грузчики или уборщики даже на оборонных заводах.
Не считаю ухилянтами квалифицированных рабочих ЖКХ, без которых невозможно будет поддерживать мало-мальски нормальную жизнь в городах.
Есть ещё некоторые категории.
Но люди, которые устроились на работу ради брони (до этого занимались чем-то другим и не имели никакогоотношения к этой работе) тоже ухилянты. Точно такие же, как те, которые просто прячутся и убегают от ТЦК.

Я не знаю, сколько у нас забронированных и насколько все они забронированы обоснованно. Но то, что у нас ТЦК не могут мобилизовать людей без бусификации и то, что в СЗЧ можно уйти практически безнаказанно... Слов нет. А то, что я могу написать по этому поводу, удалят через 5 минут, значительно быстрее, чем я напишу. :mrgreen:
Я не верю в государство-фортецю, о чём писал детройт. Это ещё хуже, чем даже оккупация, и уж точно хуже финского варианта. А мы, к сожалению, пока что идём по этому пути. Это КНДР.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 01:17

  alex_dvornichenko написав:
  Бетон написав:
В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище

Це ви називаєте сміливістю??


Протсто насилие и насилие в процессе принуждения к мобилизации как бы не одно и тоже.
Откройте архивы видео с митингов в РФ, там бусифицируют аж бегом, правда не с целью мобилизации, зато у нас с мтингов не бусифицируют в отличии от рф. У каждого своя специфика, но то что нет насилия в РФ это мем.

Насилие при подавлении митингов есть во всех странах, даже самых демократических.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 01:57

  stm написав:
  ЛАД написав:...........
За годы войны средние зарплаты сильно выросли.
В январе 2021 было 12337 грн., в январе 2025 - 22992 грн. (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2021-11/).
В январе 2026 будет ещё выше. У педагогов она не росла. Им поднимать не надо?
Где вы увидели "підвищення пенсій"? Или вы так называете индексацию?
"виплати постраждалим домівкам" в Харькове идут уже очень давно. Сейчас стало много в Киеве и вы узнали, наконец, о таких выплатах.

Це інфляція. Якщо це підняття з несбалансовоного бюджету. Я не проти пенсіонерів чи педагогів.
Можна цим категоріям і мільйон платити. Ви впевнені що партнери, які нам дають гроші або Будівельник 60 років чи стм помолодше але підстаркувпта леді, не скажуть що підняття податків то гра де я обираю 20% ПДВ заводити валюту в Україну чи реєстрація 8% у Польщі, чи 15% у Чехії зі збереженням євро у Євросоюзі? Ось і вся відповідь. Фокс зрозуміє позжєє, як всіх печенігів і старий заповіт всі статті викладе у форум. Але навіть він зрозуміє ) найнебезпечніщі це ті хто прорахував вже до 2027, що вони зроблять і як, і цей прорахунок як з ресторанами у пітері... ) мало б бути але не склалося ) ми хочемо який баланс? Я повинна просто взяти всю пенсію ЛАДа на себе без зайвих запитань? але воно так не спрацює...

Остановитесь на минуту и подумайте.
Вы сами сказали - інфляція.
При этом растут цены и зарплаты. По крайней мере гривневые.
Аналогично растут прибыли предпринимателей.
Соответственно, должны расти хоть как-то и пенсии и зарплаты бюджетников (в т.ч. и педагогов). Или вы хотите превратить их в бомжей окончательно?

И вернитесь к началу разговора - речь не шла о росте налогов. Вы объяснили все эти выплаты, в т.ч. и компенсации за разрушенное жильё, грядущими выборами. Вы считаете, что эти компенсации не нужны? Люди потеряли жильё (так же, как жители оккупированных территорий, которые не захотели жить в оккупации) - это их проблемы?
А потом шаман пишет, что пенсионеры не хотят уезжать из-под обстрелов и даже остаются в оккупации. Странно, и почему бы это?

А рост налогов... В стране, воюющей уже 4 года, это совсем не удивительно.
Или вы считаете, что Запад обязан нас кормить?
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 02:00

  Shaman написав:........
а що ще реальний ухилянт може сказати? всі ухилянти. як брехун каже - всі брешуть 8)

Как в том анекдоте: "Все в дерьме. И тут фанфары и выхожу я - весь в белом!"
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 02:10

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
й головне, бажаючі відправити Будівельника на війну (хоча вже по віку не проходить) - для держави набагато ефективніше - Будівельник в тилу, а andrijk777 - пише свої простині десь зі Сходу
Тоже интересно.
Не буду говорить о Союзе, где Будівельників просто не было, Но в США, Великобритании и пр. капстранах во время 2МВ призывали только "трактористов"? К владельцев магазинов была бронь?
Иканамист.

я що писав, кого призивати, кого ні? я лише написав про ефективність. Будівельник був би ефективний й в тилу, й в ЗСУ - а andrijk777 - ні там, ні там...

читайте уважніше... може окуляри поновити? :lol:

Може вам мізки поновити?
Если вы не понимаете, что я написал.
В США, Великобритании и пр. капстранах во время 2МВ тоже рассуждали так, что владелец магазина "жффективнее" в тылу, поэтому его призывать не надо, а только "трактористов"?
И вы опять переводите разговор на личности (сейчас на andrijk777), против чего вы протестуете, когда это хоть в малейшей степени касается вас. И сами призываете обсуждать не личности, а идеи и ситуации (правильно призываете, но сами не придерживаетесь этого).
