Shaman написав:........ все дуже чудово - тому ти тепер вирішив, що можеш тут на інших накидати? я ж кажу - манія величі - буває, й ще не зустрічав, щоб проходила. виникає протиріччя, як ти красиво пишеш, й як ти накидаєш на інших щось не сходиться. особливо коли ти накидає через ВЛАСНІ вигадки
втомився? задій свої можливості, відпочинь
Вы дождались, что вам уже многие пишут то же, что я говорил вам давно. Но вместо того, чтобы задуматься, набираетесь наглости хамить людям, которые вас защищают. И делают это уже не день и не два, и даже не год-два.
Что касается забронированных. Я не считаю ухилянтами, например, энергетиков, которые работают, не покладая рук, чтобы поддерживать разбитую энергосистему хоть в каком-то работоспособном состоянии. Или людей, которые выпускают оружие для армии и без которых это оружие не сделают. К ним не относятся грузчики или уборщики даже на оборонных заводах. Не считаю ухилянтами квалифицированных рабочих ЖКХ, без которых невозможно будет поддерживать мало-мальски нормальную жизнь в городах. Есть ещё некоторые категории. Но люди, которые устроились на работу ради брони (до этого занимались чем-то другим и не имели никакогоотношения к этой работе) тоже ухилянты. Точно такие же, как те, которые просто прячутся и убегают от ТЦК.
Я не знаю, сколько у нас забронированных и насколько все они забронированы обоснованно. Но то, что у нас ТЦК не могут мобилизовать людей без бусификации и то, что в СЗЧ можно уйти практически безнаказанно... Слов нет. А то, что я могу написать по этому поводу, удалят через 5 минут, значительно быстрее, чем я напишу. Я не верю в государство-фортецю, о чём писал детройт. Это ещё хуже, чем даже оккупация, и уж точно хуже финского варианта. А мы, к сожалению, пока что идём по этому пути. Это КНДР.
Бетон написав: В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище
Це ви називаєте сміливістю??
Протсто насилие и насилие в процессе принуждения к мобилизации как бы не одно и тоже. Откройте архивы видео с митингов в РФ, там бусифицируют аж бегом, правда не с целью мобилизации, зато у нас с мтингов не бусифицируют в отличии от рф. У каждого своя специфика, но то что нет насилия в РФ это мем.
Насилие при подавлении митингов есть во всех странах, даже самых демократических.
ЛАД написав:........... За годы войны средние зарплаты сильно выросли. В январе 2021 было 12337 грн., в январе 2025 - 22992 грн. (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2021-11/). В январе 2026 будет ещё выше. У педагогов она не росла. Им поднимать не надо? Где вы увидели "підвищення пенсій"? Или вы так называете индексацию? "виплати постраждалим домівкам" в Харькове идут уже очень давно. Сейчас стало много в Киеве и вы узнали, наконец, о таких выплатах.
Це інфляція. Якщо це підняття з несбалансовоного бюджету. Я не проти пенсіонерів чи педагогів. Можна цим категоріям і мільйон платити. Ви впевнені що партнери, які нам дають гроші або Будівельник 60 років чи стм помолодше але підстаркувпта леді, не скажуть що підняття податків то гра де я обираю 20% ПДВ заводити валюту в Україну чи реєстрація 8% у Польщі, чи 15% у Чехії зі збереженням євро у Євросоюзі? Ось і вся відповідь. Фокс зрозуміє позжєє, як всіх печенігів і старий заповіт всі статті викладе у форум. Але навіть він зрозуміє ) найнебезпечніщі це ті хто прорахував вже до 2027, що вони зроблять і як, і цей прорахунок як з ресторанами у пітері... ) мало б бути але не склалося ) ми хочемо який баланс? Я повинна просто взяти всю пенсію ЛАДа на себе без зайвих запитань? але воно так не спрацює...
Остановитесь на минуту и подумайте. Вы сами сказали - інфляція. При этом растут цены и зарплаты. По крайней мере гривневые. Аналогично растут прибыли предпринимателей. Соответственно, должны расти хоть как-то и пенсии и зарплаты бюджетников (в т.ч. и педагогов). Или вы хотите превратить их в бомжей окончательно?
И вернитесь к началу разговора - речь не шла о росте налогов. Вы объяснили все эти выплаты, в т.ч. и компенсации за разрушенное жильё, грядущими выборами. Вы считаете, что эти компенсации не нужны? Люди потеряли жильё (так же, как жители оккупированных территорий, которые не захотели жить в оккупации) - это их проблемы? А потом шаман пишет, что пенсионеры не хотят уезжать из-под обстрелов и даже остаются в оккупации. Странно, и почему бы это?
А рост налогов... В стране, воюющей уже 4 года, это совсем не удивительно. Или вы считаете, что Запад обязан нас кормить?
й головне, бажаючі відправити Будівельника на війну (хоча вже по віку не проходить) - для держави набагато ефективніше - Будівельник в тилу, а andrijk777 - пише свої простині десь зі Сходу
Тоже интересно. Не буду говорить о Союзе, где Будівельників просто не было, Но в США, Великобритании и пр. капстранах во время 2МВ призывали только "трактористов"? К владельцев магазинов была бронь? Иканамист.
я що писав, кого призивати, кого ні? я лише написав про ефективність. Будівельник був би ефективний й в тилу, й в ЗСУ - а andrijk777 - ні там, ні там...
читайте уважніше... може окуляри поновити?
Може вам мізки поновити? Если вы не понимаете, что я написал. В США, Великобритании и пр. капстранах во время 2МВ тоже рассуждали так, что владелец магазина "жффективнее" в тылу, поэтому его призывать не надо, а только "трактористов"? И вы опять переводите разговор на личности (сейчас на andrijk777), против чего вы протестуете, когда это хоть в малейшей степени касается вас. И сами призываете обсуждать не личности, а идеи и ситуации (правильно призываете, но сами не придерживаетесь этого).