В субботу и воскресенье телеканал Fox News использовал старые видеозаписи с Дональдом Трампом в нескольких репортажах, скрывая от зрителей тот факт, что главнокомандующий был в бейсболке во время церемонии в субботу, на которой он отдавал честь шести покрытым флагами ящикам с останками первых американских военнослужащих, погибших в его войне с Ираном .



Президент вызвал волну возмущения в интернете, не сняв свою белую шляпу марки Trump во время ритуальной церемонии возвращения домой на авиабазу Довер в штате Делавэр в субботу в память о шести военнослужащих резерва армии, погибших в Кувейте.



В субботу днем ​​телеканал Fox News первоначально показал правильное видео с участием Трампа на церемонии, на котором видно , что он был в шляпе (бейсболке), отдавая честь вместе с первой леди Меланией Трамп, Джей Ди Вэнсом, второй леди Ушей Вэнс и другими официальными лицами.



Однако менее чем через час, когда ведущий Fox News описал визит президента на базу для «достойной передачи имущества сегодня утром», зрителям показали старое видео с Трампом на аналогичной церемонии в декабре, когда он не надел головной убор в знак приветствия военнослужащим, погибшим в Сирии. ....

....Трамп и продюсеры Fox News прекрасно понимают, что поведение, считающееся недостойным со стороны президентов на церемониях в память о погибших на войне американских солдатах, может быть политически неприемлемым.