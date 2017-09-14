RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17025170261702717028
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 03:14

К вопросу о современной пропаганде.
В субботу и воскресенье телеканал Fox News использовал старые видеозаписи с Дональдом Трампом в нескольких репортажах, скрывая от зрителей тот факт, что главнокомандующий был в бейсболке во время церемонии в субботу, на которой он отдавал честь шести покрытым флагами ящикам с останками первых американских военнослужащих, погибших в его войне с Ираном .

Президент вызвал волну возмущения в интернете, не сняв свою белую шляпу марки Trump во время ритуальной церемонии возвращения домой на авиабазу Довер в штате Делавэр в субботу в память о шести военнослужащих резерва армии, погибших в Кувейте.

В субботу днем ​​телеканал Fox News первоначально показал правильное видео с участием Трампа на церемонии, на котором видно , что он был в шляпе (бейсболке), отдавая честь вместе с первой леди Меланией Трамп, Джей Ди Вэнсом, второй леди Ушей Вэнс и другими официальными лицами.

Однако менее чем через час, когда ведущий Fox News описал визит президента на базу для «достойной передачи имущества сегодня утром», зрителям показали старое видео с Трампом на аналогичной церемонии в декабре, когда он не надел головной убор в знак приветствия военнослужащим, погибшим в Сирии. ....
....Трамп и продюсеры Fox News прекрасно понимают, что поведение, считающееся недостойным со стороны президентов на церемониях в память о погибших на войне американских солдатах, может быть политически неприемлемым.
https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/08/fox-news-trump-hat-salute-military
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39008
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 03:16

  ЛАД написав:АндрейМ
Андрей, ваша тупость уже надоела.

А мне надоела Ваша тупость и Ваши фетиши. Вы сейчас копируете Песикота и Шамана, которые вместо ответа по сути переходят на какие-то даже не оскорбления, а просто вонь. Типа, "сам - дурак".

  ЛАД написав:Впредь на ваши посты будут только адреса.

Вы можете сами себе их озвучить. Я не общаюсь таким образом. В этом между нами большая разница.
АндрейМ
 
Повідомлень: 797
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 03:25

2h ago 00:49 CET
Цена на нефть марки Brent подскочила до 108 долларов.
Подробнее о ценах на нефть, которые впервые с 2022 года превысили отметку в 100 долларов за баррель, поскольку усиливающаяся военная агрессия на Ближнем Востоке продолжает ежедневно сбрасывать с рынка 20 миллионов баррелей нефти.

Цена за баррель нефти марки Brent, международного стандарта, после возобновления торгов на Чикагской товарной бирже составила 107,97 доллара, что на 16,5% выше цены закрытия пятницы в 92,69 доллара.

По данным Associated Press, нефть марки West Texas Intermediate – легкая нефть, добываемая в США – продавалась примерно по 106,22 доллара за баррель. Это на 16,9% выше, чем цена закрытия торгов в пятницу, которая составляла 90,90 доллара.

Рост цен последовал за скачком цен на американскую нефть на 36% и на нефть марки Brent на 28% на прошлой неделе.
https://www.theguardian.com/world/live/2026/mar/08/middle-east-crisis-live-china-warns-world-cannot-return-to-law-of-the-jungle-trump-says-iran-being-decimated?filterKeyEvents=false&page=with%3Ablock-69ae0a2c8f080482c628d86c#block-69ae0a2c8f080482c628d86c

Подробнее больщая статья здесь - https://www.theguardian.com/business/2026/mar/09/iran-war-drives-oil-price-above-100-a-barrel-for-first-time-since-2022

В данный момент цены сравнялись на уровне 109,75.
Евро/долл - 1,152.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 09 бер, 2026 03:39, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39008
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 03:27

АндрейМ По сути я вам отвечал неоднократно.
До вас не доходит.
Поэтому теперь только - пошёл на...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39008
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 04:13

А барабашов з не до кінця реалізованою в дитинстві агресією до котів , бачу подобається коли його як свиню електрошокером на тиждень садять в кошару.
Знов мріє щось комусь дробити, слабовольна нікчемна потвора.
Сподіваюсь модери нагадають тобі , чому у тебе схильність до мазохізму.

Зображення
форумные теги для изображений
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18075
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 04:36

  барабашов написав:4 года назад погиб Мариняк
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%B8%D1%87
Он просто не рвался тогда заправляться за леи в Сучаве и не мечтал о вилле на адриатике

Марік чувак класний, пухом земля. Віллу гарну має (вже має дружина і двоє синів ) в Бродах, два авто і пара квадріків. Все зароблене чесно за роки змарновані в Африці.
Тільки до чого тут розгодована 120 кг свиня з воєнною кафедрою, яка жодного дня вирішила не воювати, а продавала шуби? Оце питання так питання.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18075
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 04:58

  барабашов написав:Я с тебя у*** дезертирное кожу сдеру без наркоза

То давай :lol:
Тільки здирати ти будеш причмокуючи іншу кожу :oops:

«
- ох я б тебя трахнул… ммммм
- куда приезжать?
- да не перебивай! Ты послушай!»

:lol: :lol:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18075
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 08:13

  Hotab написав:А барабашов коли його як свиню електрошокером на тиждень садять в кошару.
у кошарі мешкають такі як ти козли з козами , вівцями і баранами
Vadim_
 
Повідомлень: 4809
З нами з: 23.05.14
Подякував: 653 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 08:57

  ЛАД написав:К вопросу о современной пропаганде.
В субботу и воскресенье телеканал Fox News использовал старые видеозаписи с Дональдом Трампом в нескольких репортажах, скрывая от зрителей тот факт, что главнокомандующий был в бейсболке во время церемонии в субботу, на которой он отдавал честь шести покрытым флагами ящикам с останками первых американских военнослужащих, погибших в его войне с Ираном .

Президент вызвал волну возмущения в интернете, не сняв свою белую шляпу марки Trump во время ритуальной церемонии возвращения домой на авиабазу Довер в штате Делавэр в субботу в память о шести военнослужащих резерва армии, погибших в Кувейте.

В субботу днем ​​телеканал Fox News первоначально показал правильное видео с участием Трампа на церемонии, на котором видно , что он был в шляпе (бейсболке), отдавая честь вместе с первой леди Меланией Трамп, Джей Ди Вэнсом, второй леди Ушей Вэнс и другими официальными лицами.
Однако менее чем через час, когда ведущий Fox News описал визит президента на базу для «достойной передачи имущества сегодня утром», зрителям показали старое видео с Трампом на аналогичной церемонии в декабре, когда он не надел головной убор в знак приветствия военнослужащим, погибшим в Сирии. ....
....Трамп и продюсеры Fox News прекрасно понимают, что поведение, считающееся недостойным со стороны президентов на церемониях в память о погибших на войне американских солдатах, может быть политически неприемлемым.
https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/08/fox-news-trump-hat-salute-military




якщо важко з англійським, в допомогу російські субтитри
prodigy
 
Повідомлень: 13276
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3397 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 09:22

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Думал, писать или нет.
Решил всё же написать.
После этого вечером во время разговора по телефону с матерью потерял сознание. Тогда уже отправили в госпиталь. Подлечили и в мед. заключении при выписке записали рекомендацию что-то типа: "рекомендуется месячный (?, вроде бы) отпуск".
Командир в учебке решил, что это баловство, и разрешения не дал. Отправил в часть.
И как назвать того командира, который не разрешил отпуск?

В армії не дають відпусток по рекомендації лікарів, тільки на підставі висновку ВЛК. А відпустка рекруту в учебці - надзвичайна подія.
andrey_spec
 
Повідомлень: 167
З нами з: 23.06.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17025170261702717028
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 234485
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 439503
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1163992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10935)
09.03.2026 07:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.