ХЕБРОН, Кентукки, 11 марта (Reuters) - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что «мы победили» в войне с Ираном, но Соединенные Штаты останутся в борьбе, чтобы завершить начатое. «Никогда не хочется слишком рано говорить о победе. Мы победили», — заявил Трамп на митинге в стиле предвыборной кампании в Хеброне, штат Кентукки. «В первый же час все было кончено». Он заявил, что Соединенные Штаты сбили 58 иранских военно-морских кораблей. ....«Мы же не хотим уезжать раньше времени, правда?» — сказал Трамп. «Мы должны закончить начатое». Он заявил, что Соединенные Штаты «практически уничтожили Иран». По-видимому, он дал понять, что США пока продолжат борьбу. «Мы не хотим возвращаться туда каждые два года», — сказал он.
ВАШИНГТОН, 11 марта (Reuters) - По словам источника, знакомого с ситуацией, официальные лица администрации президента Дональда Трампа на брифинге в Конгрессе на этой неделе оценили первые шесть дней войны с Ираном в сумму, по меньшей мере, в 11,3 миллиарда долларов, ... . Эта цифра, представленная на закрытом брифинге для сенаторов во вторник, не включала в себя полную стоимость войны, но была предоставлена законодателям в связи с их настойчивыми просьбами о предоставлении дополнительной информации о конфликте. Несколько помощников конгрессменов заявили, что ожидают скорого обращения Белого дома в Конгресс с просьбой о выделении дополнительных средств на войну. Некоторые чиновники заявили, что запрос может составить 50 миллиардов долларов, в то время как другие считают эту оценку заниженной. .....Представители администрации также сообщили законодателям, что за первые два дня ударов было использовано боеприпасов на сумму 5,6 миллиарда долларов.
ВАШИНГТОН, 11 марта (Reuters) - Удар по иранской школе для девочек, в результате которого погибли десятки детей, возможно, стал следствием использования США устаревших данных о целях, сообщили в среду агентству Reuters два источника, знакомые с ситуацией, предоставив новые подробности о том, что можно отнести к числу самых ужасных случаев жертв среди гражданского населения за последние десятилетия конфликтов с участием США. ........Один из источников, говоривший на условиях анонимности, заявил, что, по всей видимости, должностные лица, ответственные за разработку пакетов целевого планирования, использовали устаревшие разведывательные данные. Второй источник подтвердил, что, судя по всему, были использованы устаревшие разведывательные данные. В ответ на запрос о комментарии Пентагон заявил, что «инцидент находится под следствием».