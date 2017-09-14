RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:01

  Shaman написав:
церква як організація взагалі має бути поза політикою. московська й поготів - молиться собі, й не лізьте...
це хто тобі сказав що церква має бути поза політикою?))) Може протестанти не виводили своїх на майдани і не підтримували того ж мера чернівецького?
Нє, приятелю, тут ви прорахувалися.
Побачим чого ви варті без нашої підтримки. Прийшов час вертатись в катакомби.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:03

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
самих високих результатів було досягнуто при державному атеїзмі
але дійсно , справжній, іранський армовір значно ефективніший ніж фальшивий помаранчевий

)) дзеркальна ситуація, при держатеїзмі при владі були віруючі люди
а зараз при армовірі безбожники.
Ви гляньте на систему активістів при нинішній владі ,
це ж просто нечисть, прямі клієнти священної інквізиції.


діалектика монотеїзму дійсно має спильні риси з принципами "демократичного централізму та історичного матеріалізму" :D
активісти таки ближче до ідолопоклонства, анімізму та фетишизму - більш архаїчних типів світогляду
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:28

А шо сталося?

Прессекретар кремля Пєсков заявив, що відключення інтернету, які охопили десятки регіонів рф, а з початку березня дійшли до Москви, здійснюватимуться стільки, скільки потрібно. Про це повідомляють росЗМІ.
За підрахунками експертів, за весь минулий рік економіка рф втратила близько 1 трлн рублів від уповільнення доступу до інтернету, шатдауну та блокування соцмереж. Загалом інтернет-шатдауни в РФ у 2025 році склали 37166 годин і торкнулися практично всього населення країни - 146 млн осіб.
У рейтингу країн за масштабами відключень інтернету рф посіла перше місце, більш ніж утричі випередивши Пакистан (11482 години), М'янму (9888 годин) та Екваторіальну Гвінею (8760 годин).
8 березня повідомлялося, що масштабні збої в роботі мобільного інтернету та стільникового зв’язку у Москві тривають четвертий день поспіль.
https://toneto.net/news/kultura/u-rf-za ... --nternetu
fler
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я правильно вгадав що з Венесуелою буде Ок, а з Іраном не Ок
Тільки по Україні недооцінив ступінь локального д-бїзму
Схоже що на цей раз "Акела промахнувся"
У Вашингтона сил вистачає тільки на свою півкулю, може ще на Ірландію з Ісландіею, про Британію вже не впевнений.
Україна палає в геополітичній самоті

02.03.2026
  fox767676 написав:не знаю
Іран це дуже серйозна країна, єдина у світі теократія, Ватикан з Ізраїлем нервно курять в сторонці, Вам повино було сподобатися
Об Іран Римська Імперія систематично ламала зуби , з одного полоненого імператора зняли шкіру і виставили опудалом у кунсткамері.
Я так розумію що шиїзм, особливо іранський режим рахбарів("суддів") калькує вітхозавітну історію про правління суддів до династії царів Давида-Соломона. За бібліею це правління більш подобалось Яхве, тому більш благодатне.
Завдяки такій ідеології вони могли збудувати правопреємство для палестинців, якщо палестинці йдуть шляхом вказанним аятолою Хомейні - то вони не прийдешні халамидники, а теж нащадки закону Моісея, незаляпаного усілякими накрутками типу талмуда чи євангелія чи суни, тому мають всі права на святі землі.
Проект Іранської Революції 1979 дуже амбітний - поєднання спадщини Персидської Імперії з духовним лідерством. Він дав свої плоди - незважаючі на мраккобісність у Ірана очевидні успіхи в ВПК - далекобійна балістика та майже геймченджер російсько-української війни "шахед". Ось так атакувати таку серйозну державу - ну дуже черевато, навіть якщо все піде за планом, це дасть РФ та КНР індульгенції щодо їх дій по всім напрямкам.
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:36

Кто там про "ньюансы" петросянил? - интересно было бы комментарии послушать...
Працівник ТЦК переламав кістку та сильно побив 56-річного чоловіка у Львові: тепер йому загрожує до 12 років в'язниці, — ДБР

Бійка сталася під час перевірки документів. Бодікамера увімкнута не була.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:37

Ранувато через 2 тижні робити висновки.
А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати, , і спокійне піде звідти (не позорячись як кацапи в Україні), то буде вважатись поразкою США?
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:42

  Hotab написав:Ранувато через 2 тижні робити висновки.
А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати, , і спокійне піде звідти (не позорячись як кацапи в Україні), то буде вважатись поразкою США?



якщо не досі зрівняли, то далі тільки ядеркою, з відповідними геополітичними наслідками..
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:43

  fox767676 написав:Об Іран Римська Імперія систематично ламала зуби

Ірану не було за Римської імперії, ба більше, іслам почав поширюватись тільки після 600-хх років.

Ти плутаєш все, до ісламу А. Македонський пройшовся по персам, він їх навіть не помітив, так кивали п'ятами.
BIGor
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:45

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Ранувато через 2 тижні робити висновки.
А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати, , і спокійне піде звідти (не позорячись як кацапи в Україні), то буде вважатись поразкою США?



якщо не досі зрівняли, то далі тільки ядеркою, з відповідними геополітичними наслідками..

Ну я особливо не стежу за хронікою цієї війни, будівельник здається приводив кількість ударів Ірану по сусіднім країнам з перших днів до зараз. Оте кратне (чи вже на порядки) падіння , то не ознака що машина вже «буксує?
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 14:51

  Hotab написав:Ранувато через 2 тижні робити висновки.
А що, якщо США з Ізраїлем просто зрівняє з землею воєнну машину і впк (більше їх частину) до стану, що років 5 нікому Іран не зможе загрожувати, , і спокійне піде звідти (не позорячись як кацапи в Україні), то буде вважатись поразкою США?


ну якщо у США і Ізраїлю достатньо пороху в порохівницях(тобто ракет і снарядів),
чи можна відстрілювати всі патрони до останнього?

грошей достатньо -доларів ще надрукують
на зараз:головна ціль Ірану- замінувати Ормузьку протоку (мінування можна проводити і вночі)

байки Трампа спрацювали навпаки (два дні тому була медвежа пастка-110-88-99)
сьогодні вже 99 дол за Брент, ринок падає на новинах і зростає на чутках, що
не все так smoothly у рудого
