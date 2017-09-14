RSS
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:06

  ЛАД написав:Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима.
Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе.
И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?

Давайте так: Ви з чим порівнюєте цю операцію? Все ж пізнається в порівняні.
Як сказав Любарський: Трамп за тиждень зробив те, що Буш(і інші) робили 10 років. :D
Я порівнюю з "СВО путіна". Трамп на порядок краще справився ніж путін.
Ви з чим порівнюєте? Тільки не треба Македонського згадувати. :D :D
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:58

любарський

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Уничтожение правящей верхушки это не уничтожение режима.
Полное устранение иранской угрозы не достигнуто. Израиль и арабские страны так не считают. Но вы, конечно, можете считать иначе.
И у вас интересные понятия о целях союзников. А для чего, по-вашему, арабские страны разрешали создание американских баз на своей территории? Для того, чтобы они становились целью бомбёжек, при которых заодно перепадает и союзникам?

Давайте так: Ви з чим порівнюєте цю операцію? Все ж пізнається в порівняні.
Як сказав Любарський: Трамп за тиждень зробив те, що Буш(і інші) робили 10 років. :D
Я порівнюю з "СВО путіна". Трамп на порядок краще справився ніж путін.
Ви з чим порівнюєте? Тільки не треба Македонського згадувати. :D :D

а ще любарський бачить в українцях антисемітів
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:05

  flyman написав:
  andrijk777 написав:Давайте так: Ви з чим порівнюєте цю операцію? Все ж пізнається в порівняні.
Як сказав Любарський: Трамп за тиждень зробив те, що Буш(і інші) робили 10 років. :D
Я порівнюю з "СВО путіна". Трамп на порядок краще справився ніж путін.
Ви з чим порівнюєте? Тільки не треба Македонського згадувати. :D :D

а ще любарський бачить в українцях антисемітів

А ще "любарський" потрібно писати з великої букви тому що це прізвище.
А ще "а" потрібно писати з великої букви тому що це початок речення.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:33

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Я знаю, что может произойти, когда американский
.......Трамп может вдруг осознать, что начинать войны гораздо легче, чем их заканчивать. Трудно понять, когда остановиться, если точно не знаешь, куда именно движешься.https://www.bbc.com/russian/articles/cjrqvw0q7wno
Довольно интересная статья.
це якщо вважати, що сша хоче бистрої перемоги, но є версії, що іран перетворюють на Україну.
Версий много. Возможно, хотят.
Но не верю, что США хотят втянуться в такую длительную войну по образцу Вьетнама. И что американцы такую войну примут.
В нас шаблон в мисленні, що війна це аномалія.
Но не факт що трамп натаньяху та і іранське керівництво мислить так само.
Окрім того в нас є понятійна обмеженість, бінарна логіка
1 - мир, 0 - війна.
Але градацій тих процесів набагато більше.
Ця війна по степені накалу має всі шанси вернути регіон в пізнє середньовіччя, в період екзистенційних воєн. В нас поки розігнати війну до таких температур не вдалось.
Я не считаю, что "війна це аномалія".
К сожалению, это, скорее, нормальное состояние человечества. Вряд ли в истории был хоть один год, в котором нигде на планете не было войн. В Европе после 2 МВ, вроде, не было. И то, если не учитывать Сербию. Тут, вероятно, несколько причин - слишком кровавый опыт 1 и 2 МВ, слишком большая плотность населения (очень много жертв будет), очень много вооружений, ни у кого нет явного превосходства в силах, слишком блашоустроенная жизнь. Наверное, есть и ещё причины. Но я бы не был так уверен, что европейцам никогда больше не придётся воевать.
И очень надеюсь, что "вернути регіон в пізнє середньовіччя, в період екзистенційних воєн" не удастся. Если удастся, то это очень болезненно аукнется всему миру.
Повідомлень: 39062
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
Україна отримала для випробування на фронті гуманоїдних роботів Phantom MK-1, — Time.

https://militarnyi.com/uk/news/ukrayina ... ntom-mk-1/
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:57

де робати

  Xenon написав:
Україна отримала для випробування на фронті гуманоїдних роботів Phantom MK-1, — Time.

https://militarnyi.com/uk/news/ukrayina ... ntom-mk-1/

Хотаб (не вклавши ні шага в стартап): "Флайман, де твої бойов робати"?
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

их верхи уже подзадолбываются
может пойдет по сценарию 1918 когда рухнули 4 режима из противоборстующих военно-пооитических блоков
