Але ж ти сам таврував їх ганьбою на гілці про заробітчанство
Пруфца ж як завжди нема?)) 😅 Моя позиція по виїхавшим незмінна: хто залишив країну (повністю) до 24.02.22 і обрав для життя іншу - моральної відповідальності ніякої не несе. Хто втік вже після, коли країна стікає кровʼю - тут інше питання.
Щодо всякої юридичної (бо паспорт може бути все ще український у того хто виїхав навіть в 2005 умовному році) - то до юристів питання. Але ж ти мрієш , щоб хто виїхав жити в 2005 році в Ізраїль, приїхав зараз абирвалга позахищати))) Бо самому себе йому захищати страшно 😅
Тобіш, як виїхав 25.02 то зрадник і дизертир, а як 23.02 і не повернувся, то чудовий хлопець, присягу може не виконувати і за Конституційний обов'язок забути?
Абирвалг, ти розмовляєш з голосами в своїй голові? «Дезертир» слово юридичне і передбачає кримінальну відповідальність. Як і «державна зрада». Я зразу сказав, з точки зору моралі. Мораль моя може відрізнятись від твоєї, яка хоче щоб емігрант , який поїхав жити в 2000-х в Ізраїль, їхав зараз назад захищати тебе. Бо ти призначив себе кволим і нездатним ні на яку посаду в ЗСУ.
flyman написав:⚠️Точка зламу вже позаду: чому теза «в усьому винні ухилянти» вже не рятує ситуацію
Фігня: Слідкуй за руками: скасовуємо відстрочку для студентів, отримуємо +500 тис. - 250 тис. студентів 25+ і 250 тис. заброньованих на них. Скасовуємо відстрочку для вчителів: + 50 тис Ще є держслужбовці, поліція, 22-25. Пару лямів при сильному бажанні можна знайти. Зрештою, можна всерйоз зайнятися СЗЧ
він має на увазі що закінчаться не заброньовані і не обілечені.) Крім поліції не повірите, но вони ще бронь роздають "громадським організаціям", "волонтьорам", дфтг і тп
такі бовдури як міністр війни Піт Хегсет підходять для мирного часу (типу Шойгу на параді), якщо США застрягне в Ірані , то Піта Хегсета звільнять першим, щоб відвести негатив ЗМІ.
Що можна вважати поразкою США: відсутність судноплавства по Ормузькій протоці
Какие главные заголовки 15 день війни від CNN? Остров Харг: Президент США Дональд Трамп заявил, что США бомбили «все военные цели» на острове, и пригрозил атаковать его нефтяную инфраструктуру, если Иран продолжит блокировать суда в Ормузском проливе. Остров Харг — это участок земли длиной в пять миль в Персидском заливе, через который проходит примерно 90% иранского экспорта нефти. Представитель американских военных сообщил CNN, что удары были «крупномасштабными» и были направлены на хранилища военно-морских мин, бункеры для хранения ракет и другую военную инфраструктуру. Повышение ставок: спикер иранского парламента Мохаммед Багер Калибаф ранее предупреждал, что страна «откажется от всякой сдержанности», если США предпримут какие-либо агрессивные действия против иранских островов. Отставной офицер армии США заявил CNN, что удары по острову Харг в конечном итоге могут привести к тому, что цены на нефть «выйдут из-под контроля». Ормузский пролив: В пятницу Трамп заявил, что, по его мнению, сопровождение танкеров ВМС США через этот важнейший водный путь произойдет «вскоре». Отдельно высокопоставленный иранский чиновник сообщил CNN, что Тегеран рассматривает возможность разрешения прохода некоторых судов через пролив при условии, что груз будет продаваться в китайских юанях. Топливный кризис: В пятницу мировые цены на нефть достигли самого высокого уровня с июля 2022 года, поскольку на мировых рынках сохраняется обеспокоенность по поводу фактического закрытия пролива. Страны планируют использовать нефтяные запасы, чтобы справиться с кризисом. Морские пехотинцы направляются в регион: Пентагон направляет на Ближний Восток экспедиционное подразделение морской пехоты (MEU), подразделение быстрого реагирования, которое обычно насчитывает около 2500 морских пехотинцев и моряков, сообщили представители ведомства CNN. Пока неясно, для чего будет использоваться MEU и куда именно оно будет направлено. Посольство США в Багдаде: Видео, полученное CNN в субботу с помощью геолокации, показало дым и пламя, поднимающиеся из здания в окрестностях комплекса посольства США в иракской столице. Пока неясно, был ли непосредственно обстрелян комплекс посольства, но на снимках видно, что здание в Багдаде получило повреждения. CNN обратилось за комментариями в Государственный департамент США.
Китай тисне на Іран, щоб вони відкрили судноплавство Ормузькою протокою-буде смішно, якщо "китайські" танкери будуть вивозити нафту не тільки Ірану, а і решти країн ОПЕК з Перської затоки...а потім китайці будуть торгувати нафтою для всіх бажаючих
Hotab написав:Я думаю він (отой умовний втікач) ще і на виборах Кравчука голосував не за Чорновола. Прикинь гад який!! А якщо ще і за незалежність України на зарі 90-х, а сам поїхав потім жити в Ізраїль.. Ти в своєму маразмі можеш тут дуже далеко зайти. «Голосував-обирав- поїхав», вина і звʼязок натягнуті так, що сова тріщить
маразм как раз у тебя когда ты оценку "моральности" пытаешься какими-то таймалайнами детерминировать культ черновола через 30 лет это вообще для даунов есть примеры азербайджана, грузии которые затрещали сразу же как у них в 1990 пришли к власти их "черноволы" Кравчук - форева Консерватизм - форева, все кому невтерпеж было так что вверяли страну свадебным фотографам из подтанцовки коломойского - уебаны, даже если они ухитрились вовремя сбриться
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 14 бер, 2026 17:44, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:............ нехай американці зроблять з неї як на Багамах (відстань від Куби 100км) .........
Нехай зроблять з України "як на Багамах".
Туризм даёт Островам свыше 60 % ВВП. С туристическим бизнесом прямо или косвенно связана примерно половина занятого населения.
Население Багамов - 412 628 чел.
з України не зроблять, бо країна дуже велика і далека від США
порт Фрипорт на Багамах-останій раз був там у 1995 на контейнеровозі (до того у 1988 на пасажирському судні). порту майже не існувало -ніяких кранів, тільки причал(який приймав суховантажні судні із своїми кранами і маленькі пасажирські лайнери), великі компанії (типу ROYAL CARIBBEAN) оминали цей порт. Так, так не має відомих мереж готелей (типу Marriott International, Hilton Worldwide, InterContinental Hotels Group (IHG), Accor та Hyatt Hotels Corporation), тому острів на шляху уроганів , які 3-5 раз на рік атакують регіон, але те, що побудовано за 30 років -це чудово