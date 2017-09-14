РИМ, 15 марта (Reuters) - Питер Тиль, американский миллиардер, венчурный капиталист и один из первых сторонников президента Дональда Трампа, в воскресенье начал серию закрытых лекций в Риме, посвященных концепции Антихриста, что вызвало пристальное внимание католических комментаторов.

Конференция, на которую приглашаются только избранные гости и которая продлится до среды, не открыта для прессы, а место ее проведения не разглашается. Организаторы, которых цитируют СМИ, заявляют, что среди участников есть представители академических кругов, технологических и религиозных организаций.

.......В частности, Тиль заявил, что опасается появления Антихриста, который создаст единое мировое правительство, обещая, например, остановить ядерные катастрофы, катастрофы, связанные с искусственным интеллектом или изменением климата.

.......Отец Паоло Бенанти, советник Папы Римского по вопросам искусственного интеллекта, написал в опубликованном в субботу эссе, что Тиль действовал как «политический теолог» в Кремниевой долине.

«Все действия Тиля можно… рассматривать как затянувшийся акт ереси против либерального консенсуса: вызов самим основам гражданского сосуществования, которые он теперь считает устаревшими», — написал Бенанти на сайте Le Grand Continent.

Статья вышла под заголовком: «Американская ересь: следует ли сжечь Питера Тиля на костре?»

Газета L'Avvenire, принадлежащая итальянской епископской конференции, также опубликовала на прошлой неделе серию статей, в которых резко критиковала Тиля.

В одной из статей содержалось предупреждение о том, что лидерам технологической отрасли не следует позволять самостоятельно определять свои этические границы, и утверждалось, что правительства должны защищать демократический контроль над цифровыми платформами и противостоять распространению дезинформации.

Тил поддерживает тесные связи с влиятельными фигурами в Вашингтоне, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, который сам является католиком, принявшим католичество. Визит Тила в Рим последовал за чередой визитов в Италию видных деятелей, связанных с американским консервативным движением, включая Стива Бэннона, Илона Маска и самого Вэнса.